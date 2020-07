De mooiste babyproducten van Bamboom

De babyhuid is gevoelig. Dat heb je vast bij je eigen baby ook al gemerkt. Veel baby's hebben weleens last van een droge huid. Ook huidaandoeningen zoals eczeem komen bij jonge kinderen vaker voor. Doordat het beschermlaagje op hun huid nog niet zo sterk is, zijn ze hier extra kwetsbaar voor. Gelukkig kun je als ouder wel dingen doen om de kans op huidproblemen bij je baby te verkleinen. Wist je bijvoorbeeld dat het niet altijd goed is om je kind dagelijks in bad te stoppen, omdat hierdoor dat natuurlijke beschermlaagje van de huid gespoeld wordt? Daarnaast is het aan te raden om bij aanschaffen op het gebied van babyverzorging te letten op de hiervoor gebruikte materialen. Van dit laatste is het merk Bamboom een mooi voorbeeld.

Bamboom: zacht voor de babyhuid

Waar kijk jij als eerste naar wanneer je nieuwe babykleding of lakentjes voor wieg of ledikant aanschaft? De kans is groot dat je allereerst let op hoe het eruit ziet. Een mooie kleur en leuke details kunnen veel doen. Maar juist bij kleine kinderen is het ook van groot belang om te letten op het materiaal waar het item van gemaakt is. Wist je dat bamboe drie keer zoveel vocht opneemt als katoen? Daarnaast is het anti-allergisch, milieuvriendelijk en beschermt het de tere babyhuid ook nog eens tegen UV-straling. Dit zijn allemaal eigenschappen die je natuurlijk graag ziet in baby-artikelen. Het merk Bamboom combineert al die goede eigenschappen met nog een belangrijke factor: uitstraling. Wat dacht je bijvoorbeeld van een wikkeldeken van gevlochten bamboe, in mooie pastelkleuren, zijdezacht voor de babyhuid. Ook aan de details is gedacht: het dekentje wordt geleverd in een bijpassend tasje. Bij de andere items uit hun collectie blijkt duidelijk dat dat oog voor detail overal terugkomt. Van een lusje voor de fopspeen aan de slaapzak, tot aan de klittenbandaansluiting onderaan het aankleedkussen in vintage uitstraling.

Blijvend zacht

Bamboom laat dus mooi zien hoe je trendy en milieubewust goed met elkaar kunt combineren. Daarnaast heeft bamboe nog een bijzondere eigenschap. Draait de wasmachine bij jullie in huis ook overuren sinds de komst van de kleine? Dan herken je vast ook wel dat stoffen na al die wasbeurten vaak niet zacht blijven. Dat probleem speelt bij bamboe gelukkig niet, want deze stof blijft zacht, ook na veelvuldig wassen. Hierdoor is dit materiaal ideaal voor producten zoals babydekentjes, aankleedkussen en boxkleden. Bamboom combineert al die positieve eigenschappen van bamboe met een fijne uitstraling. Jij blij en je baby blij!