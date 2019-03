Je bent in verwachting, nu breekt een van de mooiste momenten van jullie leven aan. Voor veel koppels is het een nieuwe beleving, eentje vol spanning en ontdekkingen. Hoe gaat de kleine eruit zien? Lijkt de baby meer op mama of papa? Wordt het een jongen of een meisje? Welk woordje gaat ons wondertje als eerst kunnen zeggen? Allemaal leuke gedachtes die door jullie hoofd razen. Maar er moet ook aan praktische zaken gedacht worden want er moeten natuurlijk allerlei voorbereidingen worden getroffen. Er moeten meubels worden aangeschaft, kleertjes, speelgoed, verzorgingsproducten en noem maar op.

Breed assortiment

De producten van Jollein kunnen een ware uitkomst zijn voor de ouders in spé. Op deze website is van alles te vinden. Van babykleding tot baby bedjes tot dekentjes en speelgoed. Het voordeel van deze website is dat alles op één plek te vinden is, het snel geleverd wordt en je ook nog eens een leuk babycadeau krijgt bij elke bestelling.

Verschillende stijlen

Zoals op elk gebied, zijn de trends op het gebied van babykamers, babymode en baby accessoires ook constant in ontwikkeling. Jollein houdt dit nauwlettend in de gaten en vernieuwt daarom ook jaarlijks haar assortiment zodat zij up-to-date blijven met de laatste trend en zodat dit ook past binnen de gewenste interieurstijl van de opkomende ouders. Daarnaast biedt Jollein ook verschillende unieke stijlen aan, zodat er bij elke gewenste stijl bijpassende items te vinden zijn. Houden jullie van een indiaanse stijl, of liever van een gezellige gebreide stijl, bij Jollein is er voor ieder wat wils.

Veiligheid

De veiligheid van jullie baby staat bij Jollein op nummer één. Jullie pasgeboren baby’tje is nog kwetsbaar voor veel, vandaar dat alle producten die Jollein aanbiedt, deze veiligheid kunnen garanderen. Daarnaast wordt de kwaliteit van de producten ook nauwlettend in de gaten gehouden. Het is voor Jollein belangrijk dat de producten betrouwbaar zijn en dat er zich geen onaangename verrassingen voordoen. Regelmatig contact met de leveranciers is daarom ook een standaardprocedure. Er worden geregeld controles uitgevoegd om op deze manier de kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen.

Snel

Jollein is niet alleen veilig en betrouwbaar, ze is ook nog eens heel snel! Bestel je voor 12:00 uur, dan heb je het de volgende dag al in huis. Vanaf 50 euro wordt er al gratis verzonden en ze werken samen met betrouwbare partners als het gaat om betaling en levering. Kortom, de drukke periode voor de komst van jullie baby is al een stuk rustiger met de gemakkelijke service van Jollein.

