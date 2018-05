De mooiste lingerie trends 2018

Heb jij nog nooit lingerie gekocht? Of wil je jouw al bestaande collectie sexy ondergoed verder uitbreiden? Shoppen voor lingerie kan een stressvolle taak zijn. Het vergt eerlijkheid en kwetsbaarheid met jezelf over je lichaam en je seksualiteit, wat best moeilijk kan zijn voor veel vrouwen. Maar de bedoeling van lingerie is om vrouwen te helpen met het vieren van hun eigen seksualiteit en zich meer comfortabel over hun eigen lichaam te laten voelen. Lingerie shoppen moet daarom ook niet als een vervelende taak of straf worden ervaren. Dat is precies het tegenovergestelde van het effect dat je hoort te krijgen. Sexy lingerie kopen moet leuk zijn, je moet je er positief over voelen en het moet je zelfvertrouwen een boost geven.

Wanneer het aankomt op shoppen voor nieuwe lingerie is kennis over zaken een vereiste. Lingerie kopen moet gewoon leuk zijn. Hoe meer je weet over de huidige trends in lingerie, en wat jouw persoonlijke smaak is, hoe makkelijker het wordt om plezier te hebben in het shoppen. Hoe meer tijd en aandacht je hieraan besteed hoe meer je zal ontdekken over hoe jij de beste, meest verleidelijke en meest comfortabele lingerie artikelen kan vinden. Zo kan jij binnen een korte tijd ook een mooie collectie verleidelijk baby dolls, bodystockings en korstten hebben waar je altijd op kan terugvallen wanneer jij je weer goed wilt voelen over hoe je gekleed bent. Om je alvast wat op weg te helpen ga ik je vandaag het een en ander vertellen over wat van mijn favoriete stijlen lingerie die op dit moment in de mode zijn. Daarnaast wil je nog wat extra tips geven over het dragen van sexy lingerie die ik met de jaren heb opgedaan. Lees dus snel verder zodat jij ook binnenkort deze kleding met succes kan dragen.

De trends van dit moment

Het kan soms moeilijk zijn om de veranderingen in trends van lingerie bij te houden. Verschillende kleuren en stoffen worden elk jaar weer populair en andere verdwijnen. Hierdoor kan het frustrerend en overweldigend worden om deze veranderingen allemaal nauwkeurig bij te houden. Ondanks dat het moeilijk is om dit te doen is het toch goed om af en toe weer eens wat informatie te verzamelen over de huidige trends. Als je dit met enige regelmaat doet dan zal je snel ontdekken dat je binnen no time een schitterende collectie sexy lingerie bij elkaar kan verzamelen. Met deze uitgebreide handleiding hoop ik je op de hoogte te brengen van de belangrijkste trends in sexy ondergoed, van bodystockings tot hemdjes en van strings tot bustiers, zodat jij beter weet welke stijlen jij kan toevoegen aan je collectie zonder te ver van je eigen stijl te verschillen. Houd deze blog bij om vaker adviezen te krijgen over wat de nieuwe stijlen en trends zijn.

Geschulpte kant lingerie

Een van de meest populaire huidige trends in lingerie zijn geschulpte kan accenten op lingerie kleding. Het lijkt misschien maar een klein detail maar een subtiel geschulpte kant accent kan je lingerie echt naar een hoger niveau tillen. Het is dan niet meer een simpele babydoll maar iets met een eigen unieke look wat je look helemaal kan veranderen. Daarom vind je tegenwoordig veel nieuwe soorten lingerie die geschulpte kant accenten hebben omdat dit nou eenmaal de nieuwe mode is. Dit kant design zie je ook vaak als borduurwerk op bh’s en onderbroekjes, maar je kan het tegenwoordig ook terugvinden in andere stijlen lingerie. Zo hebben veel nieuwe moderne babydolls dit en is het ook terug te vinden op de randjes van een teddy.

Geschulpte kant voegt extra flair en een delicate vrouwelijkheid toe aan veel verschillende soorten lingerie, en kan zelfs de meest simpele lingerie er een stuk verleidelijker en interessanter uit doen zien. Het kan een simpele bh en slip combinatie in een ogenblik veranderen in iets wat veel eleganter en verleidelijker is. Geschulpte kant details op je lingerie kan ook helpen om bepaalde delen van je lichaam extra te benadrukken. Omdat deze details de blik kunnen trekken en leiden kan het helpen om meer nadruk te leggen. Zo kan je je billen extra benadrukken door een slip te kiezen met dit soort details langs de randen, of je kan je decolleté wat groter laten lijken door lingerie te kiezen dat geschulpte kant detail heeft op de halslijn, zoals bijvoorbeeld een babydoll of corset. Deze stijl is een uitstekende keuze voor vrouwen die opzoek zijn naar delicate, vrouwelijke lingerie die flatterend en verleidelijk is zonder al te ondeugend te zijn.

Lingerie met veel bandjes

Bandjes zijn tegenwoordig helemaal in, maar hebben naast een esthetische functie ook nog andere voordelen. Dit soort lingerie ziet er niet alleen bloedmooi uit maar kan ook handig zijn voor vrouwen die wat meer ondersteuning zoeken in hun lingerie. Met de extra bandjes kan het zijn dat je buste bijvoorbeeld net dat beetje extra ondersteuning krijgt die het nodig heeft om een baby doll comfortabel te laten zitten. Daarnaast is het natuurlijk fijn dat de bandjes er gewoon mooi uit zien. Ze zijn niet toegevoegd om alleen extra ondersteuning of wat ook maar te bieden, maar echt om het geheel er mooier te doen uitzien.

Lingerie met veel bandjes geeft een gedurfde en unieke look aan je outfit. Strategisch geplaatste bandjes kunnen ook helpen om de aandacht te herleiden naar bepaalde delen van je lichaam. Een topje met veel bandjes kan bijvoorbeeld je decolleté extra benadrukken voor wat meer volume. Een slipje met bandjes kan je billen wat groter doen lijken of zelfs jouw perfect gevormde taille extra benadrukken. Kijk dus altijd bij dit soort sexy lingerie wat voor effect het op je lichaam heeft, of naar wat voor effect jij opzoek bent.

Bloemen print lingerie

Als je opzoek bent naar stijlvol flirterige lingerie met een speelse finish om aan je collectie toe te voegen dan is het een goed idee om eens te kijken naar lingerie met bloemen print details erop. Er zijn vel verschillende stijlen lingerie die met dit soort bloemen print komen. Denk bijvoorbeeld aan een mooi hemdje, of zelfs een bodystocking. Sommige bloemen print details hebben een delicate en vrouwelijke finish, terwijl andere een wat nadrukkelijker design hebben. Deze trend heeft ook veel verschillen in de individuele designs qua wat voor bloemen print het is, en hoe het is verwerkt. Dus er is genoeg variatie om een stijl te vinden die goed bij jouw voorkeuren past.

Veel soorten lingerie hebben een laagje kant met de bloemen design. Een bodystocking bijvoorbeeld kan met delen komen waar een kant bloemen print design in verwerkt zit. Dit heeft vaak een soort semi-doorzichtige look die er onweerstaanbaar mooi uitziet en ook nog eens de aandacht trekt naar de subtiele look van je huid onder de kleding. Lingerie met wat lichtere en nadrukkelijkere bloemen prints, zoals bijvoorbeeld een corset zijn meer casual en hebben een speelse finish. Lichte en nadrukkelijke bloemen prints kunnen leuk zijn, maar wees alert voor lingerie met een te druk design. Dit ziet er vaak te druk uit en kan de hele look verpesten. Als je ervoor kiest om nadrukkelijke bloemen prints te dragen is het aan te raden om designs te zoeken die wat meer gedetailleerd zijn, zoals met kant accenten of meerdere bandjes, zodat je een unieke look creëert en niet een kinderlijke of onvolwassen look krijgt.

Geborduurde accenten

Geborduurde accenten kunnen dingen zoals een bodystocking echt een veel mooiere, elegantere en verleidelijkere look geven. Als je liever een wat simpele stijl hebt, maar toch wilt dat je lingerie iets speciaals heeft dan zijn dit soort accenten perfect. Het voegt net dat kleine beetje extra toe waardoor je look van basic naar elegant kan gaan.

Ga opzoek naar verschillende stijlen lingerie met geborduurde accenten om uit te vinden welke het best bij jouw look past. Kijk niet alleen naar bh’s en slipjes maar ook eens naar een babydoll of een bodystocking. Een nieuwe stijl lingerie kan jouw collectie echt naar een hoger niveau tillen. Om een elegante stijl te creëren met dit soort ondergoed is het belangrijk om vooral opzoek te gaan naar stukken met een minimal borduur stijl. Hier geldt namelijk ook bij dat als de versiering te druk wordt het alleen maar afleidt van de complete look. Een babydoll met geborduurde accenten langs de kraag of een slip met borduurwerk kan je look mooier maken zonder te veel aandacht te vragen.

Zeeg lingerie

Zeeg lingerie dragen vergt wat moed, want niet iedereen voelt zich er gemakkelijk bij wanneer je kleding deels doorzichtig is. Veel vrouwen vinden het daarom fijner om wat meer bescheiden kleding te dragen en voelen zich niet comfortabel om zoveel huid te tonen door een semi doorzichtige stof. Maar deze stijl is wel echt een topper op dit moment. Het is enorm in trek en veel vrouwen zijn hun meningen daarom ook aan het aanpassen. Nadat je het een keer hebt aangetrokken zal je al snel merken dat het ook allemaal wel meevalt eigenlijk.

Een van de belangrijkste taken van lingerie is om jouw lichaam er beter uit te laten zien, niet om de aandacht van je lichaam weg te trekken. Maar veel minder mooie soorten lingerie lukt dit niet omdat het teveel de aandacht trekt. Lingerie met zeeg stof daarentegen is heel effectief in het helpen om jouw lichaam er beter uit te laten zien. Een zeeg bodystocking bijvoorbeeld kan een heel mooi effect hebben in combinatie met je huid zodat jij op precies de juiste plekken je huid kan laten zien. Als je je hier nog niet helemaal gemakkelijk bij voelt kan je er altijd voor kiezen om bijvoorbeeld een babydoll of hemdje te kopen dat alleen maar deels van zeeg is gemaakt. Zo heb je maar een paar plekken die meer gedurfd zijn in plaats van het hele stuk.

Roze, geel en blauwe lingerie

Bij lingerie ga je altijd de klassieke traditionele kleuren wit en zwart hebben. Hierin worden de meeste soorten lingerie uitgebracht. Maar dat betekent niet dat dit je enige opties zijn wat betreft kleur. Dit seizoen zijn drie andere kleuren ook heel populair, roze, geel en blauw. Elk van deze kleuren creëert een totaal eigen look, maar wel eentje die beeldschoon is en absoluut aan te raden is. Zorg gewoon dat je kiest voor een kleur die goed past bij de rest van je outfit.

Roze sexy lingerie is ongelooflijk delicaat en vrouwelijk. Binnen de roze kleur heb je ook nog veel verschillende tinten om uit te kiezen dus neem de tijd om eentje te zoeken die perfect bij jou past. Roze lingerie is over het algemeen vrij neutraal en past goed met bijna alle huidskleuren. Lingerie in deze kleur geeft een heel natuurlijke look en zal vooral jouw figuur er beter doen uitzien. Het vraagt niet teveel aandacht maar geeft net dat extra beetje nadruk dat jouw lichaam er weer fantastisch uitziet. Wees voorzichtig met al te felle roze kleuren want deze kunnen weer teveel aandacht trekken. Als je een meer elegante stijl zoekt kan je kijken bij de wat donkerdere tinten van roze.

Net zoals met roze is blauw ook een hele mooie neutrale kleur die goed bij elke huidskleur past en ook vaak bij je kleding. Donkere tinten blauw geven een onweerstaanbare elegante indruk. Lichtere tinten blauw zijn natuurlijk ook heel mooi en hebben daarbij een fijn zomers gevoel. Blauwe lingerie in bijvoorbeeld een hemdje kan flatterend zijn, je taille kleiner maken en je een wat levendigere indruk geven dan met klassieke zwarte lingerie. Blauw en zwart is ook een mooie combinatie als je veel donkere of zwarte kleding gaat dragen en lingerie zoekt die daar goed bij zal passen.

Geel is een meer recente trend in de lingerie wereld, maar ziet er ook fantastisch uit. Omdat je toch een stuk soorten lingerie ziet die in het geel komen is het iets wat je toch wat unieker maakt dan de meeste andere vrouwen. Het geeft je een hele frisse, speelse en levendige look, perfect voor wanneer het weer wat warmer is en de zon weer volop schijnt. Simpele subtiele gele lingerie, zoals bijvoorbeeld een hemdje of een babydoll worden vaak gemaakt van lichte stoffen waardoor ze echt perfect zijn voor de lente en zomer maanden.

Hoe moet je de mooiste lingerie vinden

Wanneer je gaat shoppen voor nieuwe sexy lingerie is het altijd belangrijk om weer even te kijken naar wat de huidige trends zijn, zodat jij inspiratie kan vinden voor wat voor stijl jij wilt dragen. Het is hierbij goed om naar verschillende blogs te kijken (waaronder deze natuurlijk), en om weer eens naar je eigen collectie te kijken zodat je weet wat je al hebt en wat je nog niet hebt. Het is ook belangrijk om bij de juiste winkels te shoppen. Een van mijn favoriete plekken is Larshor.nl omdat zij een uitgebreide collectie hebben van vrijwel alle stijlen lingerie die je maar wilt dragen. Babydolls, bodystockings, hemdjes, strings, slips ze hebben het allemaal. Daarbij zijn al hun producten van hoge kwaliteit en weet je dus zeker dat het goed zal passen en comfortabel zal zitten.

Maar het is ook belangrijk om niet alleen naar de trends te kijken maar ook naar je eigen lichaam. Als je alleen maar koopt wat er op dat moment in de mode is dan krijg je een collectie met een aantal stukken die jou niet goed passen. Dat is precies wat je wilt voorkomen dus moet je goed nadenken over wat jou goed staat. Wat past goed bij jouw figuur? Gewoon omdat iets mooi staat op een vriendin van je, een bekende acteur of model die je volgt, of op de foto betekent niet direct dat het ook zo bij jou staat. Neem dus ook even de tijd om over de volgende dingen na te denken.

Flatteer je figuur

Hoe een bodystocking of andere soort sexy lingerie jou flatteert en hoe goed het bepaalde delen van je lichaam benadrukt zal heel erg bepalen hoe comfortabel en sexy jij je zal voelen wanneer je het draagt. Het belangrijkste om altijd te overwegen wanneer je nieuw ondergoed gaat kopen is hoe goed het past bij jouw figuur. De meeste vrouwen hebben dit advies al eens eerder gehoord maar weten nog niet zo goed hoe ze de juiste soort lingerie voor hun lichaam moeten vinden.

Als je een zandloperfiguur hebt dan is het goed om lingerie te kiezen die jouw taille benadrukken. Dit zijn bijvoorbeeld jarretels en panty’s met veel bandjes. Deze zullen jouw mooie smalle taille extra benadrukken en je een onweerstaanbare verleidelijke look geven. Heb je een grote buste of een net niet helemaal strakke buik dan kan je kiezen om een high-waisted panty te dragen. Deze zullen de aandacht van je buste wegleiden of je buik een beetje strakker doen lijken. Heb je een kleiner figuur dan kan je met mooie zeeg lingerie jouw hele lichaam op een schitterende manier benadrukken. Als je een asymmetrisch figuur hebt dan kunnen fellere kleuren en nadrukkelijke prints bepaalde delen van je lichaam een beetje wegwerken, en meer aandacht naar andere delen trekken.

Ongeacht wat voor type figuur je hebt kan je lingerie vinden die zal helpen om jouw lichaam er op z’n mooist te laten uitzien. Bedenk voor jezelf welke delen van je eigen lichaam je het meest trots op bent en ga daaruit zoeken naar lingerie die je helpt om die delen te benadrukken. Als je je buste meer wilt bandrukken dan kan je voor een babydoll kiezen met borduurwerk rond de hals om jouw decolleté meer volume te geven. Een mooie string kan ook wonderen doen voor je billen als je daar heel trots op bent. Zorg dat je goed nadenkt waar je extra nadruk wil en vind een stijl die je daarbij gaat helpen. Dan heb je binnen no time een sexy en verleidelijke look te pakken of dat nou met een bodystocking of een hemdje is.

Blijf bij jouw eigen stijl

Misschien merk je een keer dat jouw favoriete stijl lingerie niet meer tussen de trendy stijlen zit en ga je heel erg nadenken of je niet een hele andere stijl moet gaan proberen. Daarop heb ik te zeggen dat ik experimenteren met nieuwe stijlen altijd aanmoedig, het is leuk en je kan een hele nieuwe look ontdekken. Maar dat betekent niet dat je helemaal niet meer in je vertrouwde stijl mag shoppen. Ben jij een fan van korsetten, maar zijn deze even niet in de mode? Geen zorgen doe gewoon je eigen ding. Als jij je er goed en zelfverzekerd in voelt dan zullen andere dit merken.

Wil je toch experimenteren dan kan je ook kijken of je niet kan combineren tussen nieuwe trendy stijlen en iets wat je al hebt liggen. Denk bijvoorbeeld aan een bustier en jarretel combinatie. Dit kan verschrikkelijk mooi zijn als je het goed weet te combineren. Wees dus niet al te bang om iets nieuws te proberen maar ga ook niet overhaast al je oude lingerie weg gooien omdat het even niet in de mode is. Daar ga je later wanneer het weer terug komt alleen maar spijt van krijgen.

Daarbij is het ook belangrijk om een tijdloze collectie te creëren zodat je nooit zonder gepaste sexy lingerie komt te zitten. Hoe meer nieuwe stijlen en combinatie je ontdekt hoe completere je hele collectie zal worden. Dan weet je dat je altijd iets hebt wat bij het seizoen en de huidige trends past. Oude stijlen komen altijd later weer terug en soms zijn de klassieke stijlen dan ineens heel moeilijk te krijgen. Als jij het al hebt liggen heb je al een stapje voor op al die andere vrouwen.

Laatste woorden

Als laatste advies wil ik je vooral vertellen dat je niet al te veel waarde moet hechten aan trends en wat andere mensen van je lingerie vinden. Het is vooral belangrijk dat jij jezelf fijn voelt wanneer je het draagt. Lingerie is heel intieme kleding en dus zal lang niet iedereen het in je dagelijks leven te zien krijgen. Wat je dus altijd moet onthouden is dat jij je er comfortabel, sexy en verleidelijk in voelt. Wanneer die het geval is zal je zelfvertrouwen een boost krijgen en dat zal iedereen in je omgeving merken. De mooiste vrouwen zijn degenen die zich comfortabel voelen in hun eigen vel en look en daardoor alleen maar schoonheid en blijheid uitstralen.

