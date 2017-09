De naakte waarheid: Korset koop tips

Wat betreft lingerie en sexy kleding staan korsetten hoog op de ranglijst van seksuele uitstraling. Het probleem voor veel vrouwen (en ook voor mannen) is te doorzien hoe je een echt korset moet kopen, de verschillen tussen diverse korsetten begrijpen en de prijzen, en leren hoe je een exemplaar kan kiezen dat precies bij je past. Tel daar ook nog bij op dat steeds meer mensen korsetten via internet kopen, en dan begrijp waarom het zo ingewikkeld is. Het goede nieuws is dat je met enkele tips zonder problemen het perfect korset kunt uitkiezen - eentje die je slanker laat lijken en je er heet uit laat zien, ongeacht hoe koud het buiten is.

Echte korsetten hebben stalen baleinen

Het is nogal verwarrend dat er lijfjes zijn die een beetje op korsetten lijken - en daarnaast zijn er de echte korsetten. Lijfjes zijn zowel lager in prijs als kwaliteit, en ze hebben totaal geen baleinen. De baleinen in korsetten zijn erg belangrijk om dat strakke ontwerp vast te houden die ervoor zorgt dat het korset met jouw lichaam meebuigt. Wanneer je in de winkel een korset wilt aanschaffen, moet je die eerst buigen om het geraamte te testen. Wanneer deze niet terugveert kan dat een probleem zijn. Sterker nog, wanneer het geraamte niet op de juiste wijze gemaakt is, en je voelt het knikken in plaats van terugveren, is dat een teken dat het in jouw huid zal gaan steken, wat erg oncomfortabel aan zal voelen.

Zorg ervoor dat het materiaal van hoge kwaliteit is

Je hebt mode korsetten, en er zijn ook de echte, traditionele korsetten. Een zijden korset zonder sterk materiaal als onderlaag wordt een mode korset genoemd. Het is meer een lijfje die je de uitstraling van een korset geeft zonder de kosten. Echte korsetten moeten van sterke materialen gemaakt worden zoals zwaar canvas die de structuur kan dragen. Dit is niet per definitie de buitenlaag die toeschouwers zullen zien. Sterker nog, normaal gesproken is er een buitenste mode laag met een materiaal dat er mooi uitziet. Je moet aan het materiaal van een korset kunnen trekken zonder je zorgen te maken dat het zal scheuren.

Korsetten die je moet vastbinden hebben sterke veters nodig

Mode magazines laten vaak korsetten zien met linten die over de rug van de vrouw lopen waarbij alles er prachtig uitziet en precies past. Hoewel het er heel mooi uitziet, zal dit geen stand houden tenzij het lint op de één of andere manier enorm sterk is. De meeste korsetten die je moet vastbinden maken gebruik van een soort schoenveter omdat deze hun werk goed doen, ze geven niet snel mee en zullen ook niet breken.

Maten zijn verschillend

Wanneer je een corset gaat kopen moet je er rekening mee houden dat de maten niet overeenkomen met standaard maten van jurken. Korset maten worden gebaseerd op de omtrek van de taille, dus het getal betreft de echte omtrek van jouw taille in inches. Over het algemeen zul je de keuze maken tussen een korset die iets kleiner is dan jouw taille om dat ronde zandloper figuur te krijgen. Indien mogelijk kun je het beste een korset bestellen die precies op maat wordt gemaakt voor jouw lichaam, hoewel je ook goede resultaten kunt behalen met een standaard maat die overeenkomt met jouw taille.

Ga niet voor de laagste prijs

Het belangrijkste aspect om rekening mee te houden is de kwaliteit die je krijgt voor de prijs die je betaalt. Wanneer je niet bereid bent meer dan honderd euro te spenderen, kun je niet echt een goede kwaliteit verwachten. Het is dan beter om even door te sparen tot je voldoende budget hebt voor een goed korset. Dat is beter dan iets kopen wat je nu kunt betalen. Je hebt wellicht het gevoel dat het duur is, maar een korset van hoge kwaliteit gaat jarenlang mee.

Kies een kleur die bij jouw past

Eén van de dingen die je mensen vaak hoort zeggen over korsetten is: 'Kies een korset die fijn zit'. Dit is misschien wel één van de belangrijkste regels als het neerkomt op het kopen van een korset. Toch is het ook belangrijk dat naast de pasvorm (en natuurlijk de kwaliteit) hij ook een goede kleur heeft.

Hoe je het went of keert, een korset is soms zichtbaar. Misschien valt hij op wanneer je probeert te bukken op een moeilijke manier, of misschien schijnt hij soms wel door. Misschien valt de onderrand op zodra je je strekt om iets te pakken. Kort gezegd, dit risico bestaat altijd.

Bedenk daarom altijd welke outfit jij gaat dragen bij jouw korset. Door dit te doen kan je een korset kopen terwijl je rekening houdt met de kleur. Hierdoor voorkom je vervelende incidenten.

Vaak is het het slimst om een zwart corset te kopen. Een zwart corset is namelijk lekker neutraal van kleur en valt niet op. De enige uitzondering hiervoor is als jezelf erg licht bent en je een witte jurk wil dragen. Een ander groot voordeel van een zwart corset is dat het een veel voorkomende kleur is, hierdoor zijn ze makkelijker te vinden dan andere kleuren.

Een zwart corset met en zonder versieringen

Een zwart corset is vaak een slimme keuze. Toch zijn de redenen waarom mensen een zwart corset kopen uiteenlopend. Zoals eerder vermeld kiezen veel mensen voor een zwart corset omdat deze goed weg te werken is in de outfit. In dit soort gevallen zijn mensen op zoek naar een zwart corset zonder versieringen.

Anderen dragen een corset juist als mode item, en maken dan ook een statement. Deze mensen hebben geen enkel probleem met het laten zien van hun korset en lopen hier dan ook mee te pronken. Voor dit soort mensen is een corset met versieringen de beste keuze.

Korsetten kunnen namelijk heel mooi versiert worden. Dit wordt al sinds de oudheid gedaan. Met mooie patronen op het corset zelf tot franjes aan de zijkanten. Ben jij op zoek naar een zwart corset en wil jij hiermee opvallen, kies er dan één met opvallende details.

