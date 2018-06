De Perfecte Babdyoll Lingerie of Jurkjes kiezen

Babydoll is een term die twee verschillende types kleding kan beschrijven. Het kan een flirterig stukje lingerie zijn of een korte jurk om overdag te dragen. Bij beide is de silhouet vergelijkbaar: tent-achtig met een zoom boven de knie. Vroeger was de babydoll stijl vooral gereserveerd voor jurkjes voor baby’s en kleine kinderen. Tegenwoordig wordt het vaak door volwassen vrouwen gedragen. Het kiezen van een babydoll als lingerie of als jurk vergt enige kennis over de verschillende stijlen en fits die beschikbaar zijn. Daarnaast is het ook goed om te enkele tips te kennen over hoe je deze stijlvolle, soms sexy, soms serieuze look mooi kan dragen en hoe het comfortabel kan zijn. Daar ga ik je vandaag mee helpen. Ik ben al jaren een grote fan van de babydoll stijl, zowel als lingerie en als jurk, dus heb ik inmiddels al wat fouten gemaakt en hiervan geleerd. Ik wil jullie graag helpen om dezelfde fouten niet te maken maar het gewoon meteen goed te hebben! Een jurk kopen doe je natuurlijk niet zonder je voor te bereiden! Lees dus lekker verder zodat jij helemaal voorbereid bent om een sexy babydoll aan te schaffen!

Waar te kopen

Een van de eerste dingen die je wellicht wilt weten voordat ik je verder ga inlichten over het verschil tussen de twee types babydoll is waar je ze kan kopen. Hier zijn ook verschillende opties voor. Je kan natuurlijk de winkelstraat inlopen en bij je favoriete winkels langs gaan. Daar zal je waarschijnlijk wel de twee verschillende types babydoll vinden. Maar het is onwaarschijnlijk dat dit in een enkele winkel gaat gebeuren. Je gaat waarschijnlijk een winkel vinden waar ze babydoll jurkjes verkopen, maar geen babydoll lingerie. Mocht je dus opzoek zijn naar beiden dan kan het slim zijn om online te winkelen.

Eigenlijk is het sowieso een goed idee om online te kijken. Je gaat online veel meer keuze hebben tussen verschillende stijlen en kleuren dan je in een normale winkel gaat vinden. Een van mijn favoriete plekken om te shoppen voor babydolls in bij Larshor.nl. Deze online winkel heeft een uitgebreide collectie van beide types babydoll, of je nou een jurk of lingerie wil je kan het beide vinden. Daarnaast heb ik bij Larshor een enorme keus uit verschillende stijlen, stoffen en kleuren. Zo weet ik zeker dat ik een babydoll koop die ik echt graag wil en niet eentje omdat die de enige is die ze in de winkel hebben liggen.

Kwaliteit

Wat natuurlijk ook heel belangrijk is hierbij is te kiezen voor babydolls die van hoge kwaliteit zijn. Je kan natuurlijk bij een van die goedkope winkels (ik ga ze niet noemen maar je weet wel waar ik het over heb, die met die papieren tasjes en enorme rijen..) kopen, maar dan weet je ook dat je over een week weer een nieuwe babydoll moet kopen. Daarnaast zal je er al snel achter komen dat het helemaal niet lekker zit. Comfort is echt een belangrijk iets wanneer je kleding koopt. Je hoeft natuurlijk geen honderden of duizenden euro uit te geven. Maar te goedkoop kopen is ook geen goed idee. Bij Larshor weet je zeker dat al je aankopen van hoge kwaliteit zullen zijn.

Dit is niet alleen belangrijk voor het draagcomfort van de producten, maar ook voor de fit van de kleding. Goedkope kleren zitten vaak net niet helemaal goed. Dit is oncomfortabel wanneer het aankomt op sexy lingerie en het ziet er niet uit wanneer je een babydoll jurk draagt. Daarom moet je altijd voor de hoge kwaliteit producten van bijvoorbeeld Larshor kiezen. Zo weet je dat het comfortabel zit en er goed uitziet!

Als cadeau

Een babydoll als lingerie of als jurk is een uitstekend idee om als cadeau aan je geliefde of partner te geven. Is het binnenkort haar verjaardag, of misschien Valentijnsdag, of een andere feestdag, en weet je nog niet wat je haar moet geven? Dan kan je zeker kiezen om een babydoll te geven. Dit is een fantastisch kledingstuk om als cadeau te geven omdat het zo makkelijk te dragen is. En het ziet er gewoon fantastisch lekker uit!

Deze sexy lingerie is natuurlijk beter geschikt als cadeau voor een dag als Valentijnsdag. Dan heb je het perfect intieme cadeau te pakken waar je geliefde of partner meteen mee aan de slag kan. Het zal ongetwijfeld lijden tot spannendere momenten in de slaapkamer. En het is daarnaast ook gewoon heel comfortabel om als nachtkleding te dragen. Geef dit soort intieme cadeaus altijd pas wanneer alle andere mensen er niet zijn. Niemand wil een intiem cadeau openmaken voor familie of vrienden. Houd het dus achter de hand totdat jullie met zijn tweeën alleen zijn.

De babydoll jurken zijn heel handig omdat ze zelfstandig of in combinatie met een broek of legging gedragen kunnen worden. Ze zijn ook beschikbaar in veel verschillende stijlen, van de meer gedurfde tot de simpele. Zo kan je verschillende looks ermee creëren. Je vriendin, partner of geliefde zal er absoluut blij mee zijn. Kies wel de stijl jurk waarvan je verwacht dat je partner het eigenlijk wil dragen en niet degenen die jij graag wilt dat zij draagt. Dit kan nog weleens lastig zijn voor een man om te doen. Maar als je gewoon goed nadenkt over wat voor kleding zij normaal draagt kom je er wel uit!

Babydoll lingerie

Als een stuk lingerie is heeft de babydoll een soort bh achtig topje met een lang los hangend lijfje. Soms heeft het lijfje een open voorkant, en het kan mouwloos zijn of bandjes hebben.

Geschiedenis

De babydoll als lingerie heeft een sterke overeenkomst met het kant-geborduurd kort slaaphemdje van de jaren 30 en 40. Maar de term babydoll als lingerie werd pas bekend nadat de hoofdpersonage in de film “Baby Doll” van 1956 het kledingstuk droeg om haar sexappeal te verhogen. Hierna werd deze stijl steeds populairder onder volwassen vrouwen om als nachtkleding te dragen. Het ziet er ook gewoon heerlijk uit om als avondkleding in de slaapkamer te dragen. Babydolls van de jaren 50 tot 80 zijn nu een veel gezocht stuk vintage kleding, en je kan er enkele van op Larshor vinden. Tegenwoordig zijn babydolls herkenbaar als een eigen stijl nachtkleding in de sexy lingerie afdeling van de meeste winkels, en zijn het populaire stukken bruidslingerie omdat ze goedkoop zijn en in veel stijlen komen.

Beschrijving

Wanneer je het hebt over deze stijl nachtkleding moet je weten dat het vaak wordt gedragen als erotische kleding met de nadruk op een verhoogde sexappeal. Dit komt voornamelijk door de lengte van een babydoll, het laat de bene vrij. Vaak valt het loshanged hemdje ergens tussen de navel en de top van de heupen. Door deze korte lengte worden babydolls vaak verkocht met matchende panty’s omdat het hemdje zo kort is dat je ondergoed goed zichtbaar is.

Soms heeft het lijfje van de babydoll een extra nadruk op de borsten. Deze stijl heet een bralette, wat de decolleté extra benadrukt.

De babydoll kan sterk variëren in stijl, van vrij simpel tot meer gedurfd. Ze kunnen versierd zijn met kant, lovertje, bont, lint, of borduurwerk. Babydolls zijn vaak gemaakt van lichtgewicht, zeeg stoffen zoals chiffon, nylon, zijde, en organisch katoen.

Fit

De babydoll moet vrij strak om je buste zitten. Veel ervan komen daarom met verstelbare bandjes zoals je ook op een bh zou vinden, zodat je ze beter aan je lichaam aan kunt passen. Het lijfje moet iets uitdijen om een flatterend effect te creëren. De voorkant ervan kan open zijn om wat meer huid te tonen, maar als je liever iets meer simpels wil dan kan je ook voor een kiezen die aan de voorkant helemaal dicht zit.

De Babydoll als jurk

Een babydoll jurk is qua stijl vrij vergelijkbaar met de stijl als lingerie. Jurken hebben een strak zittend topje, met een uitdijende taille en een gedrapeerd rok, maar ze zijn zeer geschikt om overdag te dragen of soms zelfs tijdens formele gelegenheden.

Geschiedenis

De babydoll jurken van vandaag zien er soms vergelijkbaar uit met de jurkjes uit de Renaissance en Vorstelijke tijdperken die een lage hals hadden en hoge taille. Deze jurken hadden ook gevulde bh’s die de buste benadrukte. Van de jurken werd gedacht dat dit een frisse, jonge stijl was die anders was dan de stoffige jurken die daarvoor zo populair waren.

Dichter bij de huidige tijd maakten babydoll jurken in de jaren 50 een comeback bij vrouwen die graag een wat simpelere, jongere stijl jurk wouden dragen dan de conservatieven stijlen van hun ouders en grootouders. Deze stijl bleef populair tijdens de jaren 60 met een hoge boot hals en nette, strakke lijnen van een shift jurk. In de jaren 70 werden deze jurken gematched met de nieuwe trends van die tijd. Deze stijlen waren de Boheemse stijl en hippie-geïnspireerde stijlen. In de jaren 80 ging de babydoll stijl even uit de mode, maar hij kwam in de jaren 90 weer terug tijdens de grunge mode trend. Dit lag grotendeels aan Courtney Love van de grunge band, Hole, wiens kenmerk een babydoll jurk met veel versiering was.

Beschrijving

Net zoals de babydoll nachtkleding heeft de jurk ook een strak zittend topje, hoge uitdijende taille en los rokje. Het is een comfortabele simpele jurk die makkelijk te dragen is voor vrouwen van elke figuur. Meestal zal de babydoll jurk of net boven de knie of er net onder vallen. De zoom van de jurk valt boven de kalf. Het lijfje van de jurk kan los of strak zitten en ziet er goed uit met of zonder een riem of ceintuur. Je kan een babydoll tijdens het hele jaar dragen maar het is vooral populair in de zomer maanden omdat het een gedrapeerde lichte rok heeft.

De vorm van de babydoll heeft ook de cocktailjurk geïnspireerd, een populaire stijl is eentje met een strapless of spaghetti bandjes lijfje, vlinderdas riem, en een glinsterende stof voor de rok.

Fit

De babydoll jurk past goed bij veel verschillende figuren. Maar een verkeerde stof of verkeerd gepositioneerde rok bij de taille kan er slecht uitzien en een dikkend effect hebben. De zoom is ook belangrijk. Bij kortere vrouwen moet de zoom boven de knie vallen zodat je benen er nog steeds langer uitzien. Bij langere vrouwen kan beiden stijlen.

Hoe moet je een babydoll jurk dragen?

Vaak worden babydoll jurken online gemarket aan vrouwen van onder de veertig omdat het een moderne cut heeft. Maar omdat deze stijl jurk je figuur goed verstopt met de silhouet gebruiken designers donkere stoffen om het ook voor oudere vrouwen te marketen.

Er zijn verschillende manieren om een leuke outfit te creëren met een babydoll jurk.

Legging: Combineer de jurk met een lange legging om een wat oudere meer volwassen indruk te maken. Ze kunnen ook helpen om van de te jonge look van deze stijl af te komen.

Langere lengte: Laat de kortere babydoll jurken voor de kinderen. Als een volwassene kan je er een kiezen die net bij de knie valt voor een mooie stijl.

Schoenen: Combineer de jurk met hoge hakken voor een schattige, stijlvolle en sexy outfit die perfect is voor een diner, date of ander feestje. Als je de jurk combineert met een legging en een stel hoge laarzen krijg je een simpele, comfortabele of elegante look afhankelijk van de stoffen.

Jeans: Je kan de jurk ook boven een skinny jeans broek dragen voor een moderne stijl.

Accessoires: Kies accessoires om met de jurk te combineren. Grote juwelen of armbanden, of delicate dunne juwelen zijn beide opties afhankelijk van de look die je probeert te creëren. Voor een schappelijke prijs kan je het ook combineren met een sjaal. Zo kan je ook met verschillende kleurcombinaties aan de slag gaan.

Conclusie

De babydoll is al een lange tijd een populaire stijl dameskleding, vooral sinds de jaren 60 heeft het ieder decennium een update gekregen om bij de tijd te blijven. Of je nou een babydoll kiest om als sexy lingerie of als jurk te dragen voor een simpele of elegante outfit, je moet weten wat voor stijlen goed werken voor de look die jij nastreeft. Daarbij is het belangrij om te weten op wat voor verschillende manieren je het kan dragen om welke look te krijgen. Wanneer je klaar bent om een babydoll als lingerie of als jurk te kopen moet je vooral gaan kijken in de collecties van Larshor. Je zal daar alle mogelijke stijlen, kleuren en stoffen aantreffen die je maar kan bedenken. Daarnaast weet je zeker dat je kleding van hoge kwaliteit aan het kopen bent. Duurkoop is goedkoop, het gaat lang mee, het zit lekker, en het ziet er goed uit. Je gaat snel van deze nieuwe stijl houden nadat je het voor het eerst aan probeert. Wacht dus niet langer om jou nieuwe babydoll look te krijgen!

