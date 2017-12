De schoonheid van een micro bikini  

Koop sexy bikini shoppen is lastig, zo veel keus, zo veel stijlen. Waar moet je nou beginnen? Ik snap het, ik heb er elk jaar ook weer moeite mee om een bikini’s uit te zoeken die ik dat jaar naar het strand ga dragen. Daarom probeer ik elk jaar wel een andere stijl te kopen dan de bikini’s die ik al heb. Zo weet ik zeker dat ik altijd iets heb waar ik wel zin in heb. Om jou te helpen met het kiezen van de juiste bikini ga ik je vandaag over een van mijn favoriete stijlen vertellen, de micro bikini.、sexy bikini.

In de onderstaande alinea’s ga ik je stap voor stap leiden door het proces van de juiste micro bikini kiezen en kopen. Maar eerst is het goed om een beetje achtergrond info te geven over de micro bikini. Het is waarschijnlijk niet de eerste stijl waar je voor zou gaan als je in een winkel en badpak stond uit te zoeken. Dat is ook niet zo gek, het is een vrij uitdagende stijl. Je krijgt, zoals je van de naam ook wel kan raden, micro bedekking. Dit kan een ongemakkelijke gedachte zijn. Maar de micro bikini heeft om deze reden ook veel voordelen, zoals je hieronder zal lezen. Ik hoop dat ik je met mijn adviezen hieronder kan overtuigen dat ook jij een micro bikini kan en wil dragen. Je zult pas begrijpen hoe lekker het zit en hoeveel zelfvertrouwen het geeft wanneer je er eentje aan hebt gehad. Dus wacht niet langer en lees snel verder!

Micro bikini’s zijn niet voor jou

Laten we beginnen met een van de grootste mythes en zorgen over micro bikini’s, namelijk: ‘Het is niet voor mij’. Ik heb al heel veel vrouwen dit horen zeggen. Ze geloven niet dat hun lichaam ervoor gemaakt is om een kleinere bikini te dragen die weinig bedekking biedt. Het is begrijpelijk om zo te denken. Je moet er ook echt wel even aan wennen dat je lichaam zo ontbloot is. Maar dit betekent niet dat alleen modellen in reclames of film- en tv-sterren als Carice van Houten of Geraldine Kemper er een kunnen dragen. Jij kan het ook! Je moet het gewoon durven. Stap uit je comfortzone en pas het eens aan. Kijk dan eens hoe goed jou lichaam eruit kan zien en hoeveel nadruk jij kan leggen op alle mooie delen van jou lichaam wanneer je deze niet zoveel bedekt.

Waarom een micro bikini

Waarom worden micro bikini’s gedragen vraag je je wellicht af? Hier zijn een aantal antwoorden op te geven. Ten eerste is het waarschijnlijk wel de beste stijl voor die vrouwen die graag willen bruinen op het strand of langs het zwembad. Door de minieme bedekking die deze stijl biedt hoef je je geen zorgen meer te maken over die gevreesde tanlines. De dunne bandjes en de minieme hoeveelheid stof stellen een groot deel van je huid bloot aan die brandende zon. Wij in Nederland krijgen door het hele jaar heen natuurlijk helemaal niet zo vaak de zon te zien, laat staan dat het dan ook warm genoeg is om met zwempak naar het strand te gaan. Dus wanneer wij wel de kans krijgen om wat zon te pakken willen veel vrouwen er ook meteen het meeste van maken. Lekker bruinen in je micro bikini dus!

Een andere reden is dat het er gewoon heel sexy uit ziet. Je laat de natuurlijke vormen van je lichaam lekker de hoofdrol spelen met een maar bescheiden bedekking van je bikini. Hierdoor blijft er weinig aan de fantasie over maar creëert het tegelijkertijd weer helemaal nieuwe fantasieën. In tegenstelling tot wat je waarschijnlijk denkt over de micro bikini is het eigenlijk heel comfortabel om te dragen. Omdat het zo klein is weegt het niet veel en snijden de bandjes dus ook niet zo snel in je schouders en of heupen. Ook zijn er minder plekken waar zand in kan komen wat dan weer tegen je huid aan gaat schuren. In alle opzichten dus echt een goede keuze als stijl voor bikini!

Kleur en print

De kleur en print van je bikini zijn altijd belangrijk, zelfs wanneer je het hebt over een micro bikini dat maar heel weinig stof heeft. De adviezen die ik qua kleur en print voor je hebt verschillen niet zo veel van die voor andere soorten bikini’s. Heb je een lichte huidskleur, zoals ik, dan is het goed om donkere kleuren te kiezen, of anders in ieder geval basiskleuren. Hiermee zorg je dat jou lichtere kleur niet te fel wordt. Wanneer je voor een fellere kleur kiest loop je het risico dat het of eruitziet alsof je niks aan hebt, of dat je een soort lichtgevende diamant bent. Dat klinkt misschien niet slecht, maar ziet er op het strand of bij het zwembad niet echt uit zoals je waarschijnlijk zou willen.

Heb je een donkerdere huidskleur dan zijn felle kleuren juist wel een mooie keuze. Het contrast met jou gebruinde of donkere huid ziet er fantastisch uit. Jij kan ook voor de donkerdere of basiskleuren kiezen, maar waarom zou je wanneer je ook voor iets fris en vrolijks kan kiezen? Vooral met een micro bikini die maar een klein deel van je lichaam bedekt is het contrast dat door deze felle kleuren gecreëerd wordt een prachtige look.

Printjes zijn er ook bij micro bikini’s. Misschien wil je een speciale dag vieren met een bepaalde kleur? Of wellicht ben jij gewoon een meer kunstig type en houd je ervan om dit op andere over te brengen door jou keuze in kleren. Een mooie print kan er ook voor helpen om de aandacht toch een beetje op je bikini te focussen zodat mensen het minder erg vinden dat deze wat minder bedekt dan andere soorten zwemkleding.

Topje

Zoal altijd bij het uitkiezen van een bikini moet je goed nadenken wat voor topje jij precies wilt gaan dragen. Je hebt hierin veel keuze, zelfs bij de micro bikini’s. Wil je een topje dat meer of minder van je buste bedekt? Denk bij je zelf goed na wat jij fijn vind qua hoeveelheid bedekking. Pas het ook enigszins aan je lichaamstype aan. Heb je een vollere buste dan kan het soms oncomfortabel worden om een hele minieme bikini topje te dragen. Als dit het geval is hoef je je nog geen zorgen te maken. Je kan kijken naar een topje met extra bandjes die wat meer ondersteuning biedt aan je buste. Dit ziet er niet alleen modern maar ook heel sexy uit!

Een andere overweging die je gaat moeten maken is hoe je wil dat je borsten bedekt worden. Sommige bikini’s bieden een vollere bedekking terwijl andere alleen echt het midden stukje van je borst zullen bedekken. Kijk goed naar alle opties en kies er eentje uit die past bij wat jij fijn vind en waarbij jij je comfortabel voelt. Dit is altijd het belangrijkste. Je wilt niet iets kopen dat je uiteindelijk niet gaat dragen omdat je jezelf er niet goed in voelt. Als jij je niet goed voelt ga je het niet dragen en dan heb je het voor niks aangeschaft. Maar erger nog, misschien verlies je wel de motivatie om andere zwemkleding te dragen en ga je gewoon niet meer naar het strand of het zwembad.

Broekje

Bij de broekjes van een micro bikini heb je ook nog enig werk te doen om de juiste te kiezen. Je kan voor de ultieme micro look gaan door voor een string bikini broekje te kiezen. Dan weet je zeker dat je veel aandacht gaat trekken. Je billen zullen er uiteraard fantastisch uitzien en als je ze wilt laten bruinen ga je een mooie evenwichtige kleur krijgen zonder lijntjes. Terwijl ik ieder vrouw zou aanraden het toch een keer te proberen snap ik ook dat niet iedereen zich hierbij comfortabel voelt. Doe het dus alleen als jij weet dat je het gaat dragen en draag het dan ook met zelfvertrouwen!

Als je toch een broekje zoekt met wat meer bedekking kan je voor een v-string bikini broekje kiezen. Deze bedekt net iets meer van je onderste dan de string doet. Het is daarbij voor veel vrouwen ook een stilistische keuze, de manier waarop zo’n v-string broekje zit vinden veel vrouwen, en mannen uiteraard ook, onweerstaanbaar mooi. Heb je een vollere bil en zijn deze opties te klein voor je kies dan voor een bikini broek die nog meer bedekking biedt. Maak je geen zorgen over vergelijkingen met andere vrouwen en andere stijlen bikini’s. Het gaat erom dat jij je comfortabel voelt en zelfverzekerd het strand opstapt. Je moet gewoon kunnen genieten van een relaxed dagje aan het strand en je niet al te veel zorgen maken over verschillende stijlen bikini’s.

Waar kan je ze kopen

Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om hun bikini’s online te kopen bij websites zoals Larshor.nl. Velen vinden het niet zo prettig om in een drukke winkel tussen allemaal onbekenden naar dit soort intieme kleding te kijken. Daarnaast is het passen in een winkel ook altijd een drama. Lange wachtrijen voor de pashokjes en als je eenmaal aan de beurt bent moet je je haasten en heb je niet echt genoeg tijd om te weten of je je fijn voelt in een bepaalde bikini. Online heb je alle tijd en privacy om lekker te kijken naar alle verschillende opties die beschikbaar zijn. Er kijkt verder niemand mee dus neem de tijd om alles goed op je in te nemen. Daarnaast hebben websites zoals Larshor een handige maat tabel waarbij je goed kan uitmeten of een bikini jou gaat passen of niet. Als je twijfelt tussen maten kies dan bij een bikini altijd voor de kleinere omdat wanneer deze nat wordt de bikini zal uitrekken.

