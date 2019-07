De sfeer en kwaliteit van een steigerhouten tafel

Een steigerhouten tafel geeft een bijzonder sfeervolle look en feel aan een huis. Daarnaast staan ze ook bekend vanwege hun stoere uiterlijk. Door de oneffenheden heeft iedere steigerhouten zo z’n eigen uitstraling. Tevens staan steigerhouten tafels bekend om hun geweldige kwaliteit en duurzaamheid. Er zijn verschillende voordelen aan het hebben van een steigerhouten tafel en die noemen wij maar al te graag voor u op.

Unieke uitstraling

Zoals eerder aangegeven, heeft elke steigerhouten tafel een uniek en eigen uitstraling. Dit kan aan verschillende factoren liggen. Eén van de aspecten die zorgt voor een unieke uitstraling is bijvoorbeeld het onderstel van een steigerhouten tafel. Een tafel met vier dikke poten, heeft namelijk een heel ander aangezicht dan die met één grote poot in het midden. Een ander enorm groot voordeel aan het hebben van een steigerhouten tafel, is dat u verzekerd bent van een product dat de komende jaren niet vervangen hoeft te worden. De kwaliteit van steigerhout is ongekend, u hoeft zich, na aanschaf van de steigerhouten tafel, de komende jaren niet druk te maken over de kwaliteit.

Maatwerk

Heeft u behoefte aan een afwijkende maat en wilt u dus de steigerhouten tafel precies op maat gemaakt hebben? Met steigerhout kunt u voor een prima prijs een tafel laten maken die precies volgens uw opgegeven maten gemaakt wordt. Heeft u weleens nagedacht over het plaatsen van een steigerhouten tafel in uw winkel of ander project? Ook is het prima mogelijk om een steigerhouten tafel in een café- of barinrichting te plaatsen. Tevens zijn de meubels prima voor zowel binnen als buiten gebruik voor particulieren en ondernemers. Breed inzetbaar, kwalitatief sterk en erg uniek.

Steigerhout

Steigerhout wordt nog niet lang gebruikt in de meubelwereld. Wist u dat steigerhout oorspronkelijk vooral werd gebruikt in de bouwwereld? Het fungeerde toen, en eigenlijk nu nog steeds, als planken tussen steigers zodat de bouwvakkers er overheen konen lopen. Nu is steigerhout in een geheel nieuw jasje gestoken en zien wij het steeds meer en meer terug in woning- en/of bedrijfsinrichting. De behandeling van steigerhouten tafels is ook erg gemakkelijk. Het is sterk aangeraden dat u uw steigerhouten meubels lakt. Op die manier gaat het veel langer mee, is deze makkelijk te onderhouden en goed beschermd tegen etensresten, vetvlekken en vocht.

Nieuwsgierig naar alle mogelijkheden op het gebied van steigerhouten tafels? Neem dan eens een kijkje op de vernieuwde website van Dijkhuis Meubels B.V. zodat u de verschillende opties met uw eigen ogen kunt bekijken.

