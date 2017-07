De sleutel naar sexy lingerie

Wanneer je de woorden “Sexy Lingerie” hoort zullen de beelden van BH’s met open borsten en slipjes zonder kruis in je hoofd opdoemen! Toch is er veel meer op het gebied van sexy lingerie dan deze zeer smalle selectie.

Met sexy lingery kun een normaal lichaam omtoveren tot een unieke en persoonlijke beleving. De sleutel om de kracht van lingerie te ontgrendelen zit in het accentueren van de meest aansprekende kenmerken van de vrouw die deze draagt.

Vrouwen moeten er rekening mee houden dat mannen heel visueel ingesteld zijn. Door de meest aantrekkelijke eigenschappen van een vrouw te accentueren zal ze veel positieve reacties krijgen van haar minnaar, steeds weer opnieuw.

Het dragen van sexy en aantrekkelijke lingerie helpt een vrouw bij het vergroten van het vertrouwen in haar eigen lichaam, waarmee je de complete houding, voorkomen en uiterlijk zult verbeteren.

Daarnaast is lingerie vandaag de dag veel comfortabeler om te dragen dan het vroeger was. Met de voortgang in de populariteit van lingerie is er ook een belangrijk voordeel bijgekomen; het draagcomfort.

Nieuwe materialen en betere ontwerpen zijn niet alleen meer gericht op het prikkelen van de man, maar ook op het comfort van de vrouw waarmee het dragen van sexy en modieuze lingerie nog aantrekkelijker is geworden.

Artikelen zoals sexy BH’s laten elk paar borsten perfect uitkomen, ongeacht of ze vol of bescheiden zijn. Een sexy en strakke babydoll van kant zal de buste benadrukken en daarmee het middenrif wat minder prominent doen voorkomen. Een sexy slip kan de billen accentueren terwijl een sexy panty de aandacht kan vestigen op die prachtige benen.

Het dragen van prachtig, comfortabel en lingerie sexy heeft meerdere voordelen voor de persoon die ze draagt. Door jou een sexy en sensueel gevoel te geven zul je zelfvertrouwen uitstraling in jouw vrouwelijkheid die door alle omstanders opgemerkt zal worden.

Een belangrijke factor in het bepalen wat sexy lingerie is voor jou, is de kleur van deze sexy lingerie. De kleur wil heel veel zeggen over de uitstraling waar je voor kiest, en het bericht dat je daarmee stuurt. De belangrijkste en meest gebruikte kleuren in sexy lingerie zijn wit en zwart, maar naast deze tinten zijn er natuurlijk nog veel meer zoals rood en paars. Om een goede indruk achter te laten moet je dit weten:

Witte sexy lingerie

Witte lingerie straalt puurheid en reinheid uit. Zo draag je witte sexy lingerie tijdens de trouwnacht. Dit is echter niet exclusief voor de trouwnacht. Wil jij gewoon een pure en romantische nacht hebben, dan straal je dit met correcte witte lingerie uit.

Zwarte sexy lingerie

ze vergelijken het wel eens met duivels en engels maar het verschil tussen zwarte lingerie en witte lingerie is enorm. Zwarte sexy lingerie laat zien dat jij in bent voor een spannende maar vooral leuke avond. Je bent in voor een leuke tijd en dat mag best erg heet en sexy zijn. Zwarte sexy lingerie is universeel gezien de beste manier om een sexy uitstraling te krijgen.

Rode en paarse lingerie

De andere sexy lingerie kleuren zijn vooral rood en paars. Met deze kleuren straal je uit dat je avontuurlijk bent in het leven en zelfverzekerd bent over jezelf.

Onthoud dat de sleutel tot het dragen van sexy lingerie zit in het benadrukken van de meest aantrekkelijke delen van jouw lichaam. Zoek het deel, of de delen die jou het beste doen voorkomen en kies daarbij de juiste lingerie die deze specifieke delen extra benadrukt.