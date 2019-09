De tankini: het wonder van de jaren 10

Na maanden te hebben geleden onder het koude weer. De donkere nachten die winterdepressies hebben opgewekt door een serieus tekort aan vitamine D zijn de temperaturen eindelijk weer waar we ze willen hebben, en met de veranderingen in het klimaat zijn ze eigenlijk nog een stuk hoger danwe gewend zijn. Als het een zelfde soort zomer wordt als vorig jaar dan ga je aan één sexy badpak niet genoeg hebben deze zomer. Als je nog aan het werk bent in deze hitte dan hebben we medelijden met je maar het kan niet lang meer duren tot je een weekendje vrij hebt of een paar vakantie dagen gaat opnemen. We kijken allemaal uit naar een dagje lekker aan het water liggen. Met deze temperaturen is er niets beter dan een verkoelende duik nemen, of het nou de zee, een meer of een zwembad is. Alle zorgen lijken even weg wanneer je dat water in duikt. Als je een dagje aan het strand ligt of een week op vakantie gaat is het erg belangrijk dat je de juiste zwemkleding kiest. Je wilt je comfortabel, sterk, vrouwelijk sexy en flexibel voelen, allemaal tegelijk. Dat lijkt misschien veel gevraagd maar met een beetje onderzoek kun je het perfecte badpak voor jou vinden.

Naast dat het fijn is om aan het water te liggen is het voor veel vrouwen ook een bron van stress en onzekerheid. Veel van ons zitten niet helemaal lekker in ons vel en om dan in een micro bikini over het strand te paraderen voelt meer als een straf dan een mode show. We verdienen het allemaal om ons sexy en comfortabel te voelen aan de rand van het zwembad, en als je dat niet kan in een micro bikini zijn er allerlei oplossingen. Een daarvan is relatief nieuw maar werkt wel echt heel goed in het bedekken van bepaalde delen van je lichaam waar we vaak onzeker over zijn. De tankini. De tankini heeft het swimwear landschap nu al voorgoed veranderd. In dit artikel behandelen waarom we de tankini zo geweldig vinden en waarom de tankini online en in de winkel niet snel meer zal verdwijnen uit de schappen.

Wat is een tankini?

Ten eerste gaan we wat tijd besteden om aan jullie uit te leggen wat een tankini precies is. Zeker als je niet eerder hebt gehoord van een tankini is het misschien een verwarrend woord. Als jeechter nog nooit van het woord tankini hebt gehoord mis je wel echt wat. Maar geen zorgen, dat gaat nu allemaal veranderen. Het woord zelf is een combinatie van tank-top en bikini. Veel mensen denken onterecht dat tankinis iets met zonnen oftewel tannen te maken hebben maar dat is niet het geval. Het is simpelweg een combinatie van de twee eerdergenoemde kledingstukken, en zo ziet het er ook uit. Ze zijn ontworpen voor vrouwen die hun prachtige lichamen willen showen op het strand of bij het zwembad zonder hun buik teveel bloot te leggen. Het is tweedelige zwemkleding vaak met een normaal broekje zoals je die ook bij een bikini zou krijgen terwijl de bovenkant meer lijkt op een tank top dan een bikini top. Hierdoor heb je het comfoort en de veiligheid van een tank top. Ook voor dames die zich heerlijk voelen en blij zijn met hun buik kan het een geweldige stijl keuze zijn. Met een tankini kun je genieten van het beste van beide werelden, comfortabel op het strand zitten zonder je te schamen en er toch nog enorm stylish en sexy uitzien. Waarom zou je het niet proberen? Je hebt waarschijnlijk al een hoop bikini’s in je kast liggen, met deze aanvulling kun je wat diversiteit aanbrengen in je zwemkleding arsenaal. Maar zoals met alle kleding (of beter gezegd, vrouwen kleding) is er niet één soort tankini je kunt tegenwoordig een enorm sortiment aan tankinis kopen als je wilt.

Verschillende tankini styles

Dus, nu dat je een beter idee hebt van wat een sexy tankini precies is gaan we het weer iets lastiger maken door een onderscheid te maken tussen de verschillende stijlen tankini die je tegenwoordig overal kunt kopen. Er van uit gaande dat je je zwemkleding bij een op zijn minst reputabele handelaar of markwinkel koopt, waarvan larshor natuurlijk een van de betere is, zul je vinden dat

Er ontelbare variaties zijn om uit te kiezen als je op zoek bent naar wat water plezier. Sommig tankini topjes zitten strak om je lichaam, sommige fladderen lekker rond, soms zijn ze low cut, soms hebben ze een hoge neklijn, sommige geven lift aan je borsten, sommige bieden ondersteuning, en ze komen zelfs met strapless ontwerpen, aanpasbare en verstelbare bandjes, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over tan lines. En de broekjes.. het geweldige aan de broekjes van tankini setjes is dat je nog vrijer bent om te doen wat je wilt dan met een bikini. Je kan alles mixen en matchen zoals je maar wilt. Er zijn natuurlijk allemaal broekjes die speciaal gemaakt zijn als onderdeel van een tankini setje. The tankini high waist, tankini thongs, tankini shorts, tankini high leg briefs en ga zo maar door. De keuzes zijn oneindig. Zolang je het kunt dromen, kun je het ook dragen. Natuurlijk zijn er voor iedere stijl weer een enorme hoeveelheid aan prints en design die alle keuzes weer lastiger maken om te maken. Je kan felle kleuren kiezen, mooie patronen, neutrale kleruen, bloem patronen, stippen, strepen en geomtrische ontwerpen. Bedenk het maar, het is er vast. Maar met al die mogelijkheden, hoe ga je dan ooit de juiste keuze maken. Daar komt de volgende paragraaf van te pas. Wat handige tips om je te helpen kiezen.

Handige tips om je te helpen de juiste tankini voor jou te vinden

NU gaan we je helpen wat goede keuzes te maken. Dat is een interessant aanbod. Over het algemeen maken we allemaal slechte keuzes. Daar komt het gezegde we zijn ook maar mensen van. Het kiezen van de verkeerde zwemkleding is een beslissing die je duur kan komen te staan. Daarom lijkt het ons een goed idee je een beetje wegwijs te maken in het oerwoud van keuzes die je kunt maken aangaangde tankinis. Er zijn wat makkelijke dingen waar je op moet letten om de goede keuze te maken en aardig als wij zijn bij larshor.nl hebben we ze even voor je op een rijtje gezet.

Kies stijlen die goed passen bij jouw lichaams type - vrouwen zijn allemaal prachtig. Van binnen prachtig, van buiten prachtig, van overal prachtig. Een van de dingen die het allermooist zijn aan ons is dat we allemaal anders zijn. Deze diversiteit is prachtig in en van zichzelf. In allerlei vormen en maten bestaan wij, en onze lichamen en zonder deze diversiteit zou alles wel heel snel heel saai worden. In al onze pracht heeft ook iedereen zo zijn onzekerheden en bepaalde delen van ons lichaam zijn we gewoon niet blij mee. Gelukkig kunnen we gewoon een tankini kopen. High-waisted tankini broekjes en fladderen topjes zijn geweldige combinaties voor vrouwen met een peer vormig lichaam. Vrouwen met het peer vormige lichaam hebben prachtige rondingen maar vaak wat delen van hun buik of heupen waar ze minden blij mee zee. Over het algemeen is het goed om te onthouden dat de hight waist en fladderende details het goed doen bij het benadrukken van je curves en het verstoppen van die plekken waar je niet zo heel erg blij mee bent. Als je een appel vormig lichaam hebt dan werken high waisted broekjes ook voor jou heel goed, maar als je misschien wat meer decolletee wilt kun je met een padded tankini tank tops een heel eind komen. Er zijn nog allerlei andere modellen maar dezelfde regels gelden als voor sexy lingerie; hou je daar aan en je zult er geweldig uitzien.

Accepteer je curves - Veel te veel vrouwen zijn vervelend zelf bewust over alles wat er mis is met hun lichaam, of alles wat zij denken dat er mis is met hun lichaam. In plaats van het omarmen van hun schoonheid doen ze er alles aan om een vet rolletje hier of daar te verstoppen onder lopme groote oversized t shirts en van die Thailand broeken. Je lijkt net een rondlopende tent met het silhouette van een waterballon, maar dat hoeft helemaal niet. Je vormen zijn prachtig. En tankinis kunnen je helpen dit te accepteren. Misschien weet je ook wel dat je prachtig bent maar zijn er bepaalde delen van je lichaam waar je je toch niet fijn in voelt, tankinis focussen de aandacht van mensen op die plekken waar je blij mee bent en trekt aandacht weg van de delen van je lichaam waar je zelf liever niet van wilt dat ze in de spotlight staan. Als je perzik billen hebt, verstop die dan niet in oversized boy shorts, zoek een tankini broekje die het juiste accent op je mooie billen legt. Als je boezem groot is laat dan zien wat je in huis hebt met een tankini topje dat lift, ondersteund en benadrukt.

Probeer verschillende ontwerpen - soms is het het heel erg waard om uit je comfoort zone te stappen. Wanneer je online of in de winkel opzoek bent naar een tankini denk er dan over na om eens iets anders te doen. Als je normaal vrij neutrale kleding draagt, koop dan deze keer iets dat geweldig kleurrijk is. Denk na over patronen die je anders nooit zou dragen en doe het zelfde voor alternatieve design en stijlen. Daarom is het fijn dat je sommige kleding lekker kan proberen zonder dat je er gelijk aan vast zit. Veel websites, net als larshor.nl hebben een geweldig terug stuur beleid waardoor je eerste kan passen en dan kan terug sturen. Dus in plaats van de meest doorsnee zwarte tankini die je kunt vinden, waarom probeer je niet eens iets geks en ga je voor iets stoers en kleurrijks. Kleuren die je normaal nooit zou dragen misschien . als iedereen weet dat je altijd strepen draagt, waarom probeer je dan niet een stippen? Doe eens iets schokkend met een bloemen patroon waarin je jezelf nog nooit eerder vertoond hebt. Er zijn zo veel mogelijkheden om eens iets anders te doen. Pak je kans nu je sowieso al iets anders gaat proberen!

Weet je maten - voordat je de straat op gaat op zoek naar de perfecte sexy bikini winkel, of voordat je online een aankoop doet, is het belangrijk om jezelf goed in te meten. Te veel vrouwen zijn te veel aangewezen op maat nummers in plaats van echte metingen, daarom is het ook niet gek als jij en je vriendin hetzelfde maat nummer hebben, 18 bijvoorbeeld, maar kleding bij jullie allebei compleet anders staat. Het is natuurlijk heel erg te verwachten als je niet de precieze metingen gebruikt, maar de maat nummers, dat je uit eindelijk helemaal niet precies hetzelfde formaat of vorm lichaam hebt.

Een vrouw die een maatje 18 draagt met een zandloper vormig lichaam ziet er niet hetzelfde uit als een maatje 18 met een peervormig lichaam. Dit betekend ook dat een maatje 18 tankini heel verschillende zou staan bij beide vrouwen. Als je maten precies weet, met een meting dus, dan kun je je tankini nog beter op je lichaam laten aansluiten. Daarbij kun je ook nog gebruik maken van de custom opties die we bieden bij larshor.nl.

Zorg ervoor dat je je uiterlijk niet boven je comfoort stelt - Het is natuurlijk geweldig om er goed uit te zien terwijl je lekker in het water ligt, terwijl je op het strand aan het klooien bent of bij het zwembad ligt. Maar als je er goed uit ziet terwijl je in werkelijkheid aan het sterven bent van de bandjes die zich in je huid aan het graven zijn, of cups die je borsten plat lijken te drukken om er meer volume uit te krijgen, ga je je nogsteed ronduit kut voelen. Als je je niet comfortabel voelt in je nieuwe tankini, waarom zou je hem dan uberhaubt dragen. Dit werkt beide kanten op. Daarom moet een tankini vinden waarin je zowel lekke rin je vel zit als dat je fysiek comfortabel bent.

Waarom uberaupt een tankini kopen?

Ok, dus, we hebben inmiddels bekeken wat tankinis zijn, we weten het een en ander over de verschillende stijlen die beschikbaar zijn en we hebben je al wat tips gegeven om je te helpen een sexy tankini te kiezen die enorm goed bij jouw lichaamstype en stijl past. Nu begint het tijd te worden om je nog wat goede redenen te geven om uberhaupte een tankini te kopen.

Tankinis zijn geweldig voor je zefvertrouwe - we kunnen er niet om heen: bijna niemand zit tegenwoordig helelmaal lekker in zijn of haar veel. Bij vrouwen lijkt het probleem nog groter dan bij mannen. Het is een welbekend gegeven dat maar heel weinig mensen zich compleet gelukkig voelen met de kaarten die hen zijn bedeeld, het lichaam misschien wel nummer een als kaart om over te klagen. Dit kan ervoor zorgen dat iets wat een leuke ervaring zou moeten zijn, zoals een dagje naar het strand of een vakantie op een tropisch eiland, gelijk een hele onderdrukkende vervelende ervaring wordt. Een tankini is hierbij een geweldig zetje in de rug. Tankinis zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat jij alleen de delen van je lichaam waar je blij mee bent in de spotilght hebt staan.

Tankinis ondersteunen de borsten als geen ander kledingstuk - behalve dan een beha miscchien. Maar als het over zwemkleding voor vrouwen gaat, is een tankini kopen voor ondersteuning van je borsten niet te verslaan door andere zwemkleding. Niet de bikini en zelfs niet het badpak. Het is vervelend als je borsten uit je kleding vallen. En wanneer we ons op het strand of bij een zwembad begeven willen we nog wel eens wildere bewegingen maken dan normaal dus moeten we iets dragen waarmee we er vanuit kunnen gaan dat ons borsten straks niet uithangen als een te koop bord voor een huis staat. Tankinis zijn geweldig omdat ze vaak ontworpen zijn om extra ondersteuning te bieden aan je borsten. Voor vrouwen met echt grote borsten zijn er tankini modellen met een beugel, brederen bandjes en sterke sluitingen die alles goed op zijn plek houden om comfoort te verbeteren. Voor kleineren borsten zijn er cups met pads beschikbaar die je borsten er voller uit zullen laten zien en de nodige ondersteuning bieden.

Waarom larshor?

Larshor Is een van Europa’s premium online vrouwen mode handelaren. Onze catalogus is groter dan de meeste van onze zoncurenten en daarbij is onze service afdeling gefocust op het optimaliseren van jouw online winkel ervaring. Het zou een tweede natuur moeten worden voor vrouwen diw op zoek zijn naar sexy lingerie, of als je een tankini kopen wilt. Kom snel langs op larshor.nl

