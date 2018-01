De ultieme tankini gids

Als je dit leest vanuit het noorerlijke halfrond dan heb je je er waarschijnlijk al bij neergelegd dat de zomer voorbij is en het winter seizoen er weer aan komt. In het geval dat je toevallig op curacao zit in je tankini met beugel hebben we maar een ding te zeggen: you lucky bastard. Bij ons in het koude kikkerlandje worden de nachten langer, de dagen korter, de lucht wordt kouder en de dagen op het strand zijn voorbij. Dat betekend echter niet dat je niet lekker een tankini kan gaan kopen alvast voor volgend jaar of als je van plan bent naar een indoor zwemparadijs te gaan. Als jij ook helemaal zat bent van saaie badpakken en je iets spannends nieuws wilt dragen dan is een tankini perfect voor jou. Er zijn ook tankinis in grote maten. Tankinis zijn onze nieuwe favoriet omdat ze enorm stylish en comfortabel zijn tegelijk en dit is altijd een combinatie waar wij achteraan zitten. Tankinis geven je ook de kant delen van je lichaam waar je iets minder blij mee bent te verstoppen en andere delen waar je juist heel trots op bent te highlighten. De perfecte tankin vinden voor jouw lichaam en persoonlijke stijl kan nog wel eens lastig zijn als je niet weet waar je moet beginnen. Een goed begin is het halve werk dus hebben we bij larshor.nl maar weer eens de handen uit de mouwen gestoken om te zorgen dat jij een goed begin hebt. Speciaal voor jou; de ultieme tankini koop gids.

Weet wat voor stijlen er beschikbaar zijn

Geloof het of niet maar niet alle tankinis zijn hetzelfde, wanneer is dat trouwens nog wel zo in het hedendaagse sexy lingerie en bikini landschap. Er zijn natuurlijk weer veel meer tankini stijlen beschikbaar dan je uberheubt had kunnen dromen. Als je een goed overzicht van de verschillende stijlen wordt het waarschijnlijk wat makkelijker een start te maken en een knoop door te hakken. We hebben hier een lijstje met een paar van de meest populaire stijlen op een rij gezet:

Camisole - als eertse nemen we een kijkje naar de camisole tankini. Deze is anders dan de meeste tankinis omdat de schouderbandjes enorm dunnen spaghetti bandjes zijn in plaats van de wat bredere bandjes die vaan worden gebruikt in tankini ontwerpen. Deze tankini is geweldig als je je zeker voelt over je bovenlichaam omdat de dunne bandjes zonder twijfel sexy zijn en je er veel vrouwelijker uit laten zien. Je ziet er een stuk provocatiever uit door alleen rond de schouders dat extra beetje huid door te laten schijnen. Hoe kan het ook anders zijn dan dat de camisole enorm sexy is? Het is niet voor niets dat dit kledingstuk al populair is sinds begin jaren negentig, misschien zelf wel eind jaren 80. camisoles hebben de test der tijden overleefd omdat het een absolute klassieker is. Ons tankini assortiment kan dus ook niet zonder.

Halter tankini - het volgende model dat we gaan bekijken is de halter tankini. Dit zijn over het algemeen de meest voorkomende tankinis. Ze zijn enorm populair en altijd wel ergens in de aanbieding, en het is niet zo moeilijk om te begrijpen waarom. Halter top tankinis passen ongeveer bij ieder lichaams type en zitten heel erg comfortabel. Ze zijn top voor vrouwen die er graag wat vrouwelijker uit willen zien zonder zich al te naakt te voelen op het strand. De halter tops hebben vaak wel een heel uitdagende decolette wat voor iets vollere vrouwen vaak een plus is. Tankini in grote maten? Geen probleem juist omdat deze bikini is ontworpen met vollere vrouwen in gedachten zijn deze maten natuurlijk altijd beschikbaar.

Bandeau - Bandeau tankinis hebben vaak heel erg dunne bandjes of zelfs helemaal geen schouder bandjes. Ze zijn gestijld als een band die om het lichaam heen zit en zijn speciaal ontworpen voor vrouwen die onzeker zijn over hun middenrif. Dit is omdat ze gewoonlijk komen met materialen die over de buik en de taille vallen. Deze tankini heeft een beugel af en toe

Apron - als laatste nemen we een kijkje naar de apron tankini die je kunt kopen deze tankinis bestaan uit een speciaal ontworpen top dat komt met allerlei banden en draperende hangertjes de aan de voorkant bungelen om het middenrif te verstoppen, net als een schort zou doen. Deze outfits zijn dus allemaal ontworpen om aandacht af te leiden van bepaalde delen van je lichaam. Over het algemeen komen ze in felle kleuren of bepaalde patronen en worden soms zelfs versierd met kant en andere sexy materialen. Deze apron tankinis zijn een geweldige optie voor vrouwen die het zichzelf moeilijk maken naar het strand te gaan omdat ze geen tijd hebben gehad om afgelopen wintern hun buikje weg te werken in de sportschool. We kunnen niet genoeg benadrukken dat we alle vrouwen, maakt niet uit wat voor kleur, lengte, breedte, gewicht ze hebben mooi vinden maar het probleem is dat vrouwen vaak niet zo over zichzelf denken. Daarom de apron tankini, verstop dat buikje en doe gewoon alsof je je er helemaal geen zorgen over maakt, dan zie je er zonder twijfel strak gewoon geweldig uit; het gaat uiteindelijk allemaal om je uitstraling niet waar? Kom snel naar larshor.nl om een nieuwe tankini te kopen!

Hoe kies je de juiste tankini

We hopen dat je je al iets meer wegwijs voelt in het bos van stijlen en ontwerpen onder de tankini noemer. Als dat het geval is kunnen we je nog een stapje verder helpen. Als je een tankini gaat kopen waar moet je dan allemaal op letten? Wat moet je in je achterhoofd houden? We helpen je een tankini uit te zoeken en zorgen er in het proces voor dat je er straks fabuleus uit ziet. Om je te helpen gelijk de eerste keer de juiste keus te maken hebben we hier wat tips voor je op een rij gezet.

Kies de juiste maat - ten eerste, en dit geldt natuurlijk bijna altijd, is het van levensbelang om de juiste maat te kopen. Dit betekend dat je moet passen. Dat klinkt natuurlijk kut want niemand heeft zin om zwemkleding te passen, soms mag het ook niet eens. Zoek een winkel waar ze hier niet moeilijk over doen en je gewoon je gang laten gaan. Verschillende merken hebben verschillende maat tabellen en verschillende modellen zullen ook andere gemodelleerd zij. Als je normaal een maatje 16 bent betekend het niet dat je persee een 16 gaat passen in een tankini. Vaak vallen je maten iets groter uit met dit kledingstuk maar daar hoef je je dus verder geen zorgen over te maken! Onthoudt gewoon dat als het niet past dat het niet lekker zit. Als het niet lekke zit ziet het er waarschijnlijk ook niet heel goed uit.

Wees dapper - zoals we al eerder gezegd hebben weten we allemaal dat zwart een vleiend effect heeft, bijna overal bij past en een verslankend effect heeft maar als je een tankini gaat kopen dan moet je misschien eens iets anders gaan proberen, iets dapperders. Ga bijvoorbeeld in plaats van zwart voor een tankini met print, of een kleur die je leuk vindt, maar die niet persee te normaal is . het leuke aan patronen kiezen is dat deze ook kunnen helpen met je slanker te laten lijken en ze aandacht kunnen vestigen op delen van je lichaam waar je je fijn over voelt terwelijk ze blikken juist wegleiden van delen waar je minder blij mee bent.

Vergeet ondersteuning niet - comfoort en styile zouden twee handen op een buik moeten zijn. Helaas is dit niet altijd zo. Wanneer je een tankini draagt moet je ook het gevoel hebben dat je ondersteund wordt en dat alles op zijn plek blijft zitten. Daarvoor zijn en natuurlijk tankinis met beugel. als je op zoek bent naar een tankini om meer actief in te zijn; denk aan baantjes zwemmen, surfenmaar ook andere strandsporten als beach volleybal of gewoon lekker onbezorgt rondejs rennen, dan moet je echt een wat stevigere tankini hebben. Gelukkig zijn hier meer dan genoeg optie. je moet gewoon in je hoofd houden waar je de tankini voor wilt gebruiken als je hem aan het kopen bent. Als je dus van plan bent te gaan ravotten in je tankini kun je beter eentje nemen die wat ondersteuning biedt. Als je van plan bent als een zeester in de zon te gaan liggen bakken is dit echter totaal niet nodig.

Kies de juiste tankini voor jou lichaams vorm - onthoud dat iedereen een ander lichaam heeft. Bij larshor.nl vinden we iedereen prachtig op zijn eigen manier maar je moet je wel altijd bewust zijn van je lichaamsvorm. Dat geldt al helemaal wanneer je een tankini gaat kopen. Als je toevallig een kleine bil hebt maar enorme tieten dan zal dezelfde bikini bij jou heel anders staan dan bij een vrouw met kleine borsten en dikke billen. Je moet zwemkleding kiezen die goe dpast bij jouw lichaamsvorm. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend maar toch vergeten mensen dit vaak want het is lastiger dan je denkt! Als je een zandloper figuur hebt dan is je borst vaak in proportie met je heupen. Ga dan voor een tankini die dezelfde kleur heeft aan de top als aan het broekje. Dit werkt goed met je zandloper figuur omdat het je symmetrie benadrukt. Als jeborst sectie wat groter is dan de bil partijd ga dan op zoek naar een halter tankini. Die hebben bvaak een prachtige decollete en zijn ontworpen om de aandacht op je boven lichaam te laten vallen. Als je meer een driehoekig lichaam hebt dan zijn je heupen waarschijnlijk een stuk breder dan je borsten. Als dit het geval is zoek dan naaar een tankini met beugel en vulling in de cups! Ook strapless tops kunnen goed zijn omdat die een vullend effect aan je borsten geven. Om dingen te balanceren kun je ook nog een patroon kiezen dat doorloopt van de top naar het broekje

Ga niet voor de allergoedkoopste opties - We weten echt wel dat het een stuk moeilijker is om geld uit te geven dan het te verdienen. Dit probleem zitten we zelf ook vaak genoeg mee. Je hebt een budget voor jezelf en als je wat geld kan besparen op kleding kun je het weer ergens anders aan uitegeven. Je vakantie spaarpot of een cadeau voor de verjaardag van je vriendje. Denk er nou zo over na; een tankini is ook een cadeau voor je vriendje! Het punt is dat als je een bikini gaat kopen je zeker moet waten dat die comfortabel gaat zitten, anders kun je hem net zo goed weggooien. Als je iets meer geld uit geeft en goed past wat je koopt kun je hier zeker van zijn, daarnaast gaan kwalitatief goede kledingstukken gewoon veel langer mee en daar bespaar je weer geld mee, je hoeft namelijk niet iedere zomer je hele zwemkledingkast te vernieuwen. Je hoeft natuurlijk ook geen dure designer bikini te kopen, denk er gewoon over na om niet meteen voor de allergoedkoopste te gaan!

Waarom kiezen voor larshor? - als je een nieuwe tankini wilt kopen zodat je er de komende jaren geweldig uit kan zien op het strand of bij het zwembad dan is larshor.nl een van de beste opties. We hebben een enorme collectie en staan altijd klaar om je vandienst te zijn als je vragen hebt. Als je een tankini koopt wil je natuurlijk ook dat deze doet waar jij hem voor gekocht hebt. Met onze tips en tricks kun je ervan uit gaan dat dit geen probleem zal zijn. Daarnaast is de zwemkleding van larshor bvan goede kwaliteit en hebben we inmiddels tientallen jaren ervaring in de online kleding retail business. We werken samen met markt lijders op het gebied van productie en distribuite waardoor we jou kunnen garanderen dat je bestelling altijd op tijd aan komt en nooit tegen zal vallen. Dagelijkse actie en winnaars van gratis producten maken de winkel ervaring alleen nog maar leuker. Super snelle verzending, soms zelf de volgende dag, en lage verzendingskosten in combinatie met onze al lage prijzen maken larshor een van de beste opties om je zoektocht te beginnen. Due kom vandaag nog langs op larshor.nl om een nieuwe tanknin te scoren. Je zult er geen spijt van krijgen!

