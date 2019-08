De veelzijdigheid van korsetten geïllustreerd

Een goed korset is een van de meest veelzijdige, sexy, sensuele kledingstukken die je als vrouw in je kledingkast kan hebben hangen. Of je nou jong of oud bent, lang of kort, dik of dun; de pasvorm en de stevigheid van een goed korset zorgen er voor dat jij er op je allerbest uitziet. Je kan een klassiek zwart korset ook echt voor van alles gebruiken. Van onderkleding op kantoor tot het enige wat je aan hebt. Als basis voor een burlesque feestje of tijdens het trainen. Zelfs als je last hebt van je rug omdat je een te grote borstpartij hebt is een bustier een godsgeschenk. Vandaag willen we graag even de verschillende voordelen van een korset kopen voor je op een rijtje zetten zodat je weet wat je er aan hebt en waarom je wellicht iets meer wilt uitgeven aan deze aankoop. We zullen beginnen met een beschrijving van wat een sexy korset een sexy korset maakt en dan doorgaan met de verschillende toepassingen van het meest veelzijdige kledingstuk in onze collectie.

Een goed korset moet een stevige sluiting hebben zodat de relatief harde pasvorm druk kan uitoefenen op je lichaam. Een rits is hiervoor niet afdoende want die gaat als de druk te hoog wordt gewoon barsten. Daarbij komt dat je de rist waarschijnlijk niet eens dicht gaat krijgen. Een veter en oog sluiting is een goed voorbeeld van een sluiting die praktisch en comfortabel te gebruiken zijn bij het dragen van een sexy korset. Let goed op dat de ogen van de sluiting niet veel verder dan één centimeter uit elkaar geplaatst zijn om voor de beste sluiting te zorgen. Ook moet er minsten acht tot tien ribben in het ontwerp verwerkt zitten. De materialen die gebruikt worden in het vervaardigen van mooie korsetten zijn vaak van hoge kwaliteit. De structuur word gemaakt van stevigere materialen die de druk van het taille trainen aankunnen, terwijl de buitenkant vervaardigd word van materialen die lekker in het oog liggen en zacht voelen, zodat je in de armen van een geliefde er niet alleen geweldig uit ziet maar ook onweerstaanbaar aanvoelt. Wanneer al deze ingrediënten op de juiste manier bij elkaar komen heb je echt een prachtig onovertrefbaar kledingstuk in je kast hangen, waar je niet alleen zelf zelfvertrouwen uit kan putten maar ook iedereen die je probeert omw verder om ver te blazen, daadwerkelijk in één klap omver kan blazen. Lees gauw verder om te leren waar je deze sexy korsetten allemaal voor kunt gebruiken!

1.Het korset als shapewear.

Zoals we al eerder verteld hebben zijn er allerlei manieren waarop je je sexy korset kan dragen. We zullen beginnen met de meest voorkomende: als shapewear. Het woord zegt het eigenlijk al. Als je je korset als shapewear draagt gebruik je het kledingstuk vooral om vorm te geven aan je lichaam. Het geweldige aan een korset is dat het niet uitmaakt wat voor lichaam je hebt, als je je tijd neemt om het juiste korset te kopen kan iedereen een zandloper figuur hebben. De structuur van een korset is zo gebouwd om druk te zetten op je lichaam zodat alles in de pasvorm van het korset wordt gehouden. Dit is iets wat veel mensen ook altijd heeft af geschrokken door de ietwat donkere geschiedenis van het korset. Vandaar dat het tijd is voor een korte geschiedenisles.

In het victoriaanse Engeland van een paar honderd jaar geleden maakte het korset zijn opmars. Dit was om de voluptueuze dames in hun gala jurken te helpen passen. Een extreem zandloper figuur was de norm, en het korset hiervan een gevolg. Dit was een andere tijd. Een tijd waarin de vrouw een accessoire was van de man en dus zij koste wat het kost moest voldoen aan hou hij haar wilde presenteren. Korsetten werden zo strak aangetrokken dat vrouwen moeite begonnen te krijgen met ademen en en extreme gevallen zelfs flauwvielen door een tekort aan ruimte om te ademen. De tijden dat vrouwen slecht een accessoire waren zijn echter al lang voorbij, en het is niet voor niets dat het imago van het sexy korset inmiddels is verschoven van een kledingstuk om vrouwen mee te onderdrukken naar de tegenovergestelde kant van dat spectrum; een manier voor vrouwen om hun vrouwelijkheid en kracht tegenover zichzelf en anderen te benadrukken. Tegenwoordig is het niet meer een man die bepaald hoe strak jij je korset aan trekt, al hoewel je wel de optie hebt een man voor je karretje te spannen om je te helpen het korset aan te trekken. Het korset als shapewear is niet meer om aan de eisen van je man te voldoen, maar om jezelf heerlijk en aantrekkelijk te voelen. Het is geen geheim dat je er prachtig uitziet in een korset, en zelfs als je het onder andere kleding zou dragen kan het enorme boost aan je zelf vertrouwen geven. Vandaar dat de tweede manier die we gaan bespreken niet veel verschilt van de functie van shapewear, maar het uiterlijk dat je er mee creëert wel.

2.Het korset als onderlaag.

Iedereen weet dat een korset prachtig is om als alleenstaand kledingstuk te dragen. Wellicht doe je dat niet altijd buiten de bescherming van eigen slaapkamer of huiskamer, en misschien kun je dat ook maar beter niet doen. Gelukkig leven we in een tijd waar mannen eindelijk hun handjes thuis moeten houden en anders enorme problemen krijgen, maar het is misschien ook weer een beetje lullig om in een sexy korset rond te gaan lopen en ze helemaal gek te maken. Maar als je eenmaal geproefd hebt van wat een korset voor jouw figuur kan doen heb je waarschijnlijk de smaak snel te pakken. Het zou een beetje buitensporig zijn om op kantoor in een korset aan te komen zetten, maar wat je wel kan doen is je kleding zo uitkiezen zodat je er een korset onder kan dragen. Dit zorgt ervoor dat je taille en je borsten net die boost krijgen waardoor mannen omkijken als je lang loopt, maar je er toch nog super degelijk uit ziet in je broekpak of kantoor outfit. Waarschijnlijk ga je hierdoor net met die veer in je stap op weg naar werk, en zit je net wat lekkerder in je vel als je het kantoor binnenkomt stappen.

3.Je sexy korset als taille trainer

Taille training is nog steeds een functie van een degelijk korset. Dat is dus niet bij elkaar knijpen van je extra kilo’s om je taille er smaller uit te laten zien, maar het semi permanent versmallen van je ribbenkast waardoor je er veel dunner uit komt zien. Dit is inderdaad waar veel vrouwen vroeger door flauwvielen en het is een proces waar je goed mee moet oppassen. Maar, net als met heel veel dingen in dit leven, als je het op de juiste manier doet is er niets gevaarlijks aan. Er is veel onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van het versmallen van je taille en de conclusie is duidelijk: Ja er kunnen grote nadelige gevolgen zitten aan het verkeerd gebruiken van een sexy korset, maar als je geduld hebt en de juiste technieken toepast dan zal alles goed gaan en het effect grandioos zijn.

Korsetten komen met verstelbare taille straps en zware ribben om jouw ribben kast in een kleinere pasvorm te drukken. Het grootste gevaar is dat je je interne organen op elkaar drukt, je ribben beschadigd of een zuurstof tekort oploopt door beperking van je longen. Maar deze dingen gebeuren alleen maar in één geval; als je geen geduld hebt. Als jij vandaag je korset binnenkrijgt en morgen je taille met 5 centimeter wil versmallen dan ga je waarschijnlijk in het ziekenhuis terecht komen. Als je je korset veel te snel veel te smal instelt dan ga je je ribben beschadigen, en daarmee je ingewanden. Wat je moet doen is rustig aan je korset steeds smaller instellen. Waarschijnlijk over periodes van een week. Het beste is om dagelijks je korset voor korte periode van 20-40 minuten te dragen, twee tot drie keer per dag. Als je deze aanwijzingen volgt, en vooral naar je lichaam blijft luisteren dan zal alles goed komen en heb je binnen een paar maanden tijd een zichtbare, blijvende verandering teweeg gebracht.

4.Korset als solo kledingstuk

De spannendste en bij mannen meest geliefde manier om een korset te dragen; het sexy korset als sexy lingerie. Deze functie heeft een dubbele bijwerking. Ten eerste moet je bij jezelf ten raden gaan hoe comfortabel je bent in normale lingerie, of sexy lingerie. Als je je over het algemeen niet heel erg fijn vindt om jezelf vrij naakt en kwetsbaar op te stellen moet je er goed over nadenken of het gebruik van een sexy korset wel echt iets voor jou is. Het is belangrijk dat je comfortabel bent met hoe je eruit ziet in je sexy lingerie, want als je je helemaal niet lekker of comfortabel voelt en het alleen maar doet om iemand een plezier te doen gaat de ervaring voor hem ook niet geweldig zijn. Maar dat is ook juist waarom je moet overwegen een korset te dragen. Het mooie aan een korset dragen is dat je vrij naakt kan zijn zonder je kwetsbaar te voelen. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste is een goed korset een soort harnas. Het zit strak op je lichaam en voelt stevig en sterk. Het zorgt ervoor dat je rug recht staat en de ribben die op je lichaam drukken geven je het gevoel dat je beschermd bent, alsof iemand je knuffelt. Dit is wetenschappelijk bewezen; het helpt je zelfvertrouwen om een harnas achtig iets te dragen. De tweede reden dat je je waarschijnlijk een stuk zelfverzekerder voelt in een korset is omdat een korset je lichaam op alle juiste plekken een boost geeft en juist op de plekken waar jij jij minder blij mee bent wat weg kan trimmen. Je borsten krijgen een geweldige decolleté en je heup taille ratio krijgt een boost van hier tot Tokio waardoor je heupen eruit komen te zien als noot tevoren. Met een korset kan iedereen dat felbegeerde zandloper figuur krijgen. De laatste reden is een combinatie van de eerste twee met het bijkomende effect van de stoffen die worden gebruikt in het maken van een mooi zwart korset. Fluweel, kant, brocant, allemaal prachtige zachte en vrouwelijke stoffen die de buitenkant van een korset versieren. De patronen waarin deze worden aangebracht zijn prachtig, sensueel en sexy. Dit in combinatie met het harnas en het benadrukken van je vrouwelijke zorgt ervoor dat een korset een enorm sterk krachtig vrouwelijk gevoel teweeg brengt in veel vrouwen. In andere woorden betekent het dat zelf als jij normaal gesproken niet heel comfortabel bent met het dragen van sexy lingerie een sexy korset de perfecte oplossing zou kunnen zijn voor jou. Iedereen kan zich in het lichaam van Beyonce wanen, met de vastberadenheid van een Joan of Arc. Zolang je maar even de tijd neemt om een passend korset uit te zoeken.

Medische redenen om een korset te dragen.

Meer en meer worden korsetten ook aangeraden door dokters als oplossing voor verschillende medische kwalen. Een van de belangrijkste voor vrouwen is bij rug en nekklachten door te grote borsten. Door de stijfheid van een korset kan een korset helpen met de herverdeling van het gewicht van de borsten naar de heupen in plaats van dat de rug en nekspieren die worden belast met deze zware taak. Ook voor mannen met rugklachten kan het zeer behulpzaam zijn om een korset te dragen.

Een ander probleem dat verholpen kan worden door het dragen van korsetten is het bollen van de rug. Weer helpt de stijve structuur van een zwart korset met het verhelpen van het probleem. Het maakt het simpelweg onmogelijk om met een gebolde rug door het leven te gaan. Je moet wel rechtop lopen met een korset aan. Zo zijn er nog een aantal situaties waar de structuur van een korset behulpzaam kan zijn voor medische problemen.

Korsetten hebben zoveel geweldige toepassing dat eigenlijk iedere vrouw er minstens één in hun kast zou moeten hebben. Daarom kunnen we je aanraden wat tijd te besteden aan het onderzoeken en uitzoeken van het beste formaat en type voor jouw lichaam. Ook raden we je aan om in het geval van een sexy korset niet te veel geld te proberen te besparen op de aankoop kosten. Daarbij proberen we niet te zeggen dat je bakken met geld uit moet gaan geven maar je ook niet alleen laten lijden door koopjes en budget deals. Korsetten van goede kwaliteit gaan een leven mee en zijn super comfortabel, tegenovergesteld is het ook zo dat als je goedkope troep koopt het waarschijnlijk helemaal niet lekker gaat zitten. Op larshor.nl hebben we alle opties voor je open. Dus kom snel even langs om een kijkje te nemen in onze collectie en vergeet niet dat we ook services hebben om alles op maat te laten maken!

