De vele voordelen van korsetten

Als mensen aan korsetten denken dan denken ze vaak aan weelderige figuren in felle kleuren, met geweldige decolletees. Korsetten zijn vooral gedragen door vrouwen. Vergis je niet; ook mannen hebben korsetten gedragen. Dat mag nooit heel veel gebeurt zijn maar daar is misschien ook wel een reden voor; ze staan vrouwen gewoon veel beter. Iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn, of je nou een vrouw bent die en korset draagt of een man, de korsetten van vandaag de dag zijn een stuk comfortabeler dan ze een paar honderd jaar geleden waren. Dat is waarschijnlijk nog een enorm understatement want die dingen van vroeger waar praktisch martel apperatuur. Je zal er ook sexier dan ooit uit zien en je waarschijnlijk ijzersterk voelen. Korsetten zijn een stuk praktischer dan veel mensen zich realiseren maar de afgelopen jaren zijn meer en meer mensen dat aan het uitvinden. Dat is ook waarom het korset weer in populairiteit heeft gewonnen. Als je er aan zit te denken om een korset te kopen, of je bent al trotse en blije korset eigenaar en je wil er gewoon nog een aan je collectie toevoegen, dan ben je aan het juiste adres. Bij larshor.nl hebben we niet alleen ervaring met sexy lingerie en tankinis kopen ook in de korsetten zitten wij al jaren. Van budget modellen tot prachtig handwerk, van korsetten met ribben van staal tot kunstof, we hebben ze allemaal voorbij zien komen. Daarom maakt het niet uit of je een beginner of een verzamelaar bent, je kan er nooit zoveel heben gezien als wij bij larhsor! Leer meer over waar korsetten allemaal goed voor zijn in dat artikel dat gebasseerd is op onze jaren van ervaring.

Korsetten verlichten rugpijn - Ouder worden is niet leuk. Ik bedoel, laten we ook weer niet overdrijven, we hebben vast allemaal genoeg lol maar het fysieke oude worden is en blijft niet leuk. Op een gegeven moment bereiken we een moment waar we met het verstrijken van de tijd kunnen merken dat ons lichaam niet meer zo sterk is als vroeger. Pijn in gewrichten en rug pijn kunnen voor enorm veel ongemak zorgen waardoor zels de meest onnozele klusjes een enorm werk kunnen zijn. Je kan hier op je lip bijten en beslissen dat dat nou eenmaal bij het leven hoort of je kan slim zijn en proberen een oplossing te bedenken. Pijnstillers kunnen een oplossing bieden maar zijn over langere periodes schadelijk voor je gezondheid. Een korset dragen kan een uitstekende oplossing zijn als je rugpijn wilt verlichten. Het helpt direct tegen de pijn door het gewicht van je lichaam over andere delen te verdelen dan alleen je ruggengraat en helpt daardoor ook de verslechtering van de situatie tegen te gaan. Door het unieke ontwerp van het korset wordt je gewicht door de zijkant van je lichaam ondersteund en kan een geweldig oplossing zijn voor mensen die moeten dealen met een whiplash na een auto ongeluk. Uit verslagen van patienten blijkt dat jhet dragen van een korset tot onmiddelijk reductie van pijn en daarmee stress lijdt.

Zie er dunner uit, en voel je daardoor ook zo slank! In een ideale wereld zijn we allemaal maatje 8 bikini modellen met platte buiken en wasbordjes buikspieren, een paar borsten die zo blijven staan als je je beha uittrekt dat het net lijkt alsof ze uit marmer zijn gehouwen maar toch heerlijk lekker zacht en warm zijn wanneer je lover en langs glijd, misschien met wat sexy lingerie aan?. In deze wereld leven we helaas niet, velen van ons hebben het moeilijk met ons gewicht en er is altijd wel iets dat je niet helemaal fijn vindt aan je lichaam, zelfs voor de mooiste onder ons. Mensen zeggen soms ‘niets smaakt zo goed als slank voelt’ die mensen hebben duidelijk nog nooit pizza gegeten.. als we een beetje discipline tonen kunnen we die extra kilos er echt wel af sporten maar dan moeten we dat wel doen. Tegenwoordig is zoon beetje alles mogelijk als je er maar echt voor gaat. Er is niet veel dat kutter is dan je dik en rimpelig voelen. Je voelt je toch veel liever een hete sex bomb? Of in iedergeval gewoon aantrekkelijk? Een korset is echt een prima oplossing. Door het unieke ontwerp van korsetten helpen ze je lichaam te vormen in de ideale vorm. Het houd dingen binnenboord en geeft jou een sterke vrouwelijke uitstraling. Als je over een korset zou denken als het ultieme obver the top shape wear dan heb je waarschijnlijk een goed punt. Door een korset te dragen zullen je buik en heupen worden samen gehouden waardoor je er oppeens slanker uit ziet dan je jaren hebt gedaan!

Korsetten geven je een zandloper figuur - Als mensen tegenwoordig een korset dragen doen ze dat vaak omdat ze bezig zijn met iets dat ook wel taille training wordt genoemd. Taille trainen is een process waarbij je een korset met stalen ribben draagt voor langere tijd op steeds strakkere instelling. Dit zorgt ervoor dat het korset langzaam je taille op een iet wat permanentere manier vormt. Het mag dan geen helemaal permanente manier zijn (als je stopt met het dragen van een korset zal je taille uiteindelijk weer uit zetten) maar het kan je wel een zandloper figuur geven dat je makkelijk kunt behouden door het kledingstuk te blijven dragen. Mensen zijn vaak skeptisch over de werking van taille trainingen maar als je je er een paar weken met overgave toe zet zul je merken dat het geen grap is. Ook medisch gezien komt hier van alles bij kijken. Lees dus ook onze blog over de gevaren van onverantwoordeljik taille trainen

Voel je sexy - Het is volgens on niet echt mogelijk om er sexier uit te zien dan in een goed passend korset. We denken dat veel vrouwen het met ons eens zijn. Korsetten zijn geweldig omdat ze in allerlei kleuren en materialen komen, aak versierd met kant. Ze worden ook vaak ontworpen om je decollete van een andere planeet te doen lijken komen, je zult er uit zien als een levend sex symbool. Met sexy lingerie als deze kun je er ook een stuk dunner uit zien en je ook zo voelen terwijl je tegelijkertijd je borsten enorm boost en je heupen in het zonnetje zet. Begin je nu al te begrijpen waarom veel vrouwen zweren bij een korset?

Korsetten kunnen je relatie redden - Geloof het of niet maar er zijn vele voorbeelden van relaties die letterlijk afgelopen zouden zijn als er geen korset bij was komen kijken. Als mensen te lang getrouwd met elkaar zijn, of te lang samen zijn, kan alles wat normaler worden. De sex driver loopt er een beetje af en men begint elkaar voor lief te nemen. Dit kan soms heel comfortabel en fijn zijn maar kan ook heel slecht zijn voor de intiemiteit van een relatie, en helaas soms een voorteken van het einde zijn. Als je dus het gevoel hebt dat je relatie een impuls nodig heeft, en krijg je die niet sowieso al uit je sex leven dan is hier een oplossing voor te vinden: het korset. Als je een corset draagt is de kans groot dat kleine vonkjes oppeens weer brandhout vinden. Dat gloeiende kooltjes opeens weer in lichterlaaien vliegen. Met je korset zien je figuur en borsten er onweerstaanbaar uit, je vent zal niet weten waar hij het moet zoeken en jij zult je ook veel beter voelen dan je in tijden hebt gedaan waardoor ook jij in de mood zult zijn om te worden aanbeden als de sex godin die je bent.

Korsetten verbetern een slecht postuur - Nog een geweldig voordeel van de veelzijdige korset is dat het ook je postuur kan verbeteren. Je hoeft niet al rug klachten te hebben om ze te proberen te voorkomen. Je kan beter zorgen dat je af en toe iets doet aan preventie dan altijd pas achteraf een probleem proberen op te lossen. Als je schouders vaak omlaag hangen kan dat op den duur leiden tot overbodige stress op bepaalde rug wervels. Maar dat is niet het enige; Het laat je er namelijk ook veel kleiner en dikker uit zien dan je eigenlijk bent. Denk er maar eens over na; natuurlijk ga je er langer, slanker en imposanter uit zien als je recht op staat in je volle lengte met je schouders recht en je borst vooruit. In het begin zien mensen er met een slecht postuur gewoon minder zelfverzekerd uit en alsof ze een beetje in elkaar gedoken zitten maar uiteindelijk kan dit lijden tot hoofdpijn, nek pijn, migraine, beschadigde zenuwen en nog veel meer.

Korsetten zijn geweldig voor je borsten - Voor vrouwen is het vinden van een comfrotabele beha bijna hetzelfde als het vinden van de perfecte man. Je weet wel dat hij ergens is maar of je hem ooit tegen gaat komen is maar de vraag. Hetzelfde geldt dus voor behas. Je weet dat de ultieme comfortabele beha ergens voor jou klaar hangt, maar of je deze beha ooit tegen gaat komen en dan ook nog gaat herkennen is maar de vraag. Een beha vinden waarin je borsten ondersteund zijn, comfortabel zijn en er ook nog een belachelijk sexy uit zien? En stylish? We willen er natuurlijk niet trashy uit zien. Om het wat makkelijker te maken voor je stellen we voor dat je een sexy korset koopt bij larshor.nl met de stalen ribben en unieke ontwerpen die wij aanbieden zorgen onze krosetten ervoor dat je een enorme lift en ondersteuning krijgt voor je borsten zonder ze in elkaar te drukken of pijn te doen. Dit betekend dat wanneer je een korset draagt dat je borsten er niet alleen geweldig uit zien maar ze ook nog eens geweldig voelen, en dat komt niet zo heel vaak voor.

Korsetten zijn multi functioneel - Als vrouwen korsetten dragen kiezen ze over het algemeen dit te doen in het comfoort van hun eigen huis. Als je even snel langs komt bij larshor.nl dan kom je er al snel achter dat we een collectie aan geweldige korsets hebben die je echt niet hoeft te verstoppen voor de buitenwereld. Ze zijn multi functioneel en kunnen op allerlei manieren worden gedragen. Er zijn namelijk korsetten te krijgen die er uit zien also je enorm je best doet om iemand zo opgewonden mogelijk te maken, deze korsetten zijn vaak uitbundig versierd en enorm verleidelijk. Er zijn echter tegewoordig ook allerlei vele minder schreeuwerige korsetten. Er zijn korsetten die bedoeld zijn om je comfoort te bieden als jij die juiste beha niet hebt gevonden, er zijn korsetten die zich focussen op taille training of juist op echt training; afvallen in de sportschool. Door zweet te stimuleren kan een korset hierbij helpen. Die zijn natuurlijk geen korsetten met kilos aan kante versierinf; ze zijn simpel en strak. Gemaakt voor in de sportschool. Je kan korsetten ook gewoon onder je kleren dragen zoals je zou doen met een beha of cami en niemand zou er achter komen, behalve die gene waarvan jij wilt dat ze erachter komen. Dit is een enorm voordeel om je borsten een enorme lift krijgen en heel comfortabel liggen. Het laat je er slanker uit zien en niemand die weet hoe het komt!

Er is zo veel keuze - en als laatste nog een voordeel dat zich ook als nadeel op kan stellen, al blijft het een luxe probleem; het laatste voordeel van het dragen van een sexy korset is dat er gewoon zo ondiegelijk veel keuze is. Als je naar larshor.nl gaat bijvoorbeeld kun je browsen door pagina, na pagina, na pagina van geweldige korsetteen in de meest uiteenlopende vormen, maten, kleuren, stijlen en ontwerpen. Je kan het zo gek niet bedenken of het zal er wel tussen zitten. Voor die gene die er van houden om korsetten te dragen is larshor een droom die uit komt; wij hebben het perfecte korset voor iedere situatie. Kom dus snel naar larshor.nl!

