De vele voordelen van korsetten

Vrouwen mode heeft altijd voor controverse gezorgd maar geen stuk kleding meer zo dan korsetten.

Hedendaagse politieke correctheid heeft ervoor gezorgd dat een corset met veterknoop design letterlijk en figuurlijk de sociale onderdrukking van vrouwen is komen te vertegenwoordigd. Anderen noemen het een fetisj omdat het de ultieme verleidelijke kledingstuk is. Vaak zie je satijnen korsetten in lingerie winkels verkocht worden naast massage olie en teddies. Maar er zijn ook vrouwen die aangeven dat korsetten niet de belichaming van onderdrukking zijn maar liever een uiterst feministisch stuk kleding dat vrouwen een positief gevoel kan geven. Een zo’n vrouw is bijvoorbeeld Sarah Chrisman die een artikel schreef over hoe het dragen van een corset haar wereldbeeld deed veranderen.

In dit artikel gaan we in op de voordelen van het dragen van deze kleding. Waarom willen vrouwen het dragen? Waarom is het uit de mode geraakt? Zijn er ook andere opties? Het komt allemaal aan bod en al je vragen zullen na het lezen beantwoord zijn. Dan kan jij meteen overgaan tot het aanschaffen van je eigen korset.

Er bestaan veel vooroordelen over het dragen van korsetten. Sommige zien het als onderdrukking andere beschouwen het als te sensueel en verleidelijk en verbinden het daarom vaak met ‘sletterige’ vrouwen. Maar niks is minder waar. Een korset hoeft helemaal niet sletterig te zijn, het kan op veel manieren een heel ander effect hebben. Maar dan moet je je vooroordelen wel een keer laten varen en gewoon eens proberen eentje te dragen.

Een van de grootste voordelen die veel vrouwen merken wanneer ze een corset dragen is dat het de taille kleiner maakt en vrouwen een mooi zandloperfiguur geeft. Dit soort figuur is voor veel vrouwen moeilijk te krijgen, zelfs al gaan ze elke dag trouw naar de sportschool. En laten we eerlijk zijn wie heeft er nou tijd om elke dag te gymmen? De zandloperfiguur is ook perfect voor vrouwen die graag een getailleerde jurk willen dragen die mooi de vorm van hun lichaam weergeeft.

Het dragen van een korset geeft veel vrouwen een bost in zelfvertrouwen, omdat zij zichzelf meer sensueel en aantrekkelijk voelen, maar ook omdat hun postuur er beter van wordt. Over postuur zullen we het later nog hebben. Er bestaan over het dragen van korsetten namelijk wel enkele mythes die uit wij even uit de wereld moeten helpen. Er wordt vaak gezegd dat korsetten, door de strakheid om het midden, ribben breken of organen verplaatsen. Hiervoor is geen wetenschappelijk bewijs en daarnaast overleefde vrouwen in het Victoriaanse tijdperk prima ook al droegen ze bijna dagelijks een korset.

Nu over de postuurverbetering die deze kleding kan bieden. Dit is misschien wel het grootste voordeel van het dragen ervan. Veel mensen zoeken tegenwoordig hun heil in activiteiten als yoga om een goede postuur te krijgen. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling maar je kan er als vrouw ook voor kiezen om een korset te dragen. De structuur van dit soort kleding en de ondersteuning die het biedt aan de rug zal je postuur binnen no time veranderen.

Een rechte rug geeft je op natuurlijke wijze meer zelfvertrouwen, je loopt rechter, met je hoofd omhoog en maakt ook meer indruk op anderen. Het is veel beter voor je dan het dragen van een bh, waardoor veel vrouwen tegenwoordig een wat gehurkte houding hebben. Daarnaast heb je geen last van bandjes die in je schouders snijden. Als meer vrouwen korsetten droegen zou er waarschijnlijk geen ‘#freethenipple” beweging zijn. Het is toch gek dat vrouwen het vieren als ze een keer een dag geen bh hoeven te dragen. Je bent ook echt niet minder bewegelijk in een korset dan in een normale bh, weer een mythe die moet worden ontkracht.

Een goede postuur zal je niet alleen zelf meet zelfvertrouwen geven maar je zal snel merken dat de buitenwereld ook anders met jouw omgaat. Een rechte rug geeft een meer assertievere indruk en zal ervoor zorgen dat mensen jouw serieuzer behandelen. Daarnaast zullen veel mensen jaloers zijn op jouw rechte postuur. Dit is ook een van de redenen waarom vrouwen kiezen voor een waist trainer korset. Zodat ze hun lichaam eraan kunnen laten wennen om in zo’n houding te zijn.

De waist trainer korset, die ervoor bedoeld is om je taille te trainen en je te helpen met je postuur. Deze klinken misschien alsof ze er niet mooi uit zullen zien maar dat is niet het geval. Het kan makkelijk gedragen worden op een gewone dag, zelfs naar je kantoor of een diner met vrienden. Tegenwoordig worden dit type ook gemaakt met een oog voor wat de huidige fashion trends zijn. Je zal dus niet buiten de boot vallen wanneer je dit draagt.

Als je korsetten wil kopen dan is het aan te raden om niet een veel te kleine taillemaat te kiezen, hierdoor wordt het alleen maar minder comfortabel om te dragen. En als het niet lekker zit ga je het ook minder vaak dragen waardoor je geen meter bent opgeschoten. Kies voor een maat die een taille geeft dat comfortabel zit maar nog wel enigszins je figuur verandert. Het is af te raden om te kiezen voor goedkope stoffen. Wij gierige Nederlanders zijn dan misschien wel geneigd altijd voor de goedkoopste oplossing te gaan maar bij korsetten zijn goede stoffen extra belangrijk. Deze vormen de basis voor de ondersteuning die een korset aan je rug en midden biedt. Daarnaast is goedkoop niet altijd duurkoop! Je wilt je korsetten een langere tijd kunnen dragen niet maar een paar keer.

Als je de stijl van een korset mooi vind maar niet per se een korset wil dragen om je figuur te veranderen of een andere reden dan kan je ook kijken naar een sexy lingerie bustier. Dit is gemodelleerd op een korset maar biedt niet dezelfde structuur en ondersteuning. Het is dunner en vaak van een ander soort stof gemaakt. Een bustier is daardoor makkelijker te dragen onder bijvoorbeeld een jurk of shirt. Je behoudt wel de essentie van deze stijl. Bustiers dienen ook goed als intieme kleding wanneer je er bijzonder verleidelijk uit wilt zien voor je geliefde.

Bustiers zijn daarnaast makkelijker onder andere kleding te dragen. Ze zijn door de mindere ondersteuning die zij bieden wat kleinere kledingstukken die moeilijk onder een shirt of strakke jurk kunnen worden gedragen. Dus als je lekker uit eten wilt gaan met je vriendinnen in Amsterdam of gewoon over de Dam wilt lopen in je nieuwe jurk maar wel een mooi stuk lingerie wilt dragen kan dit makkelijker met een bustier. Deze zit strakker op je lichaam en zal minder opvallen onder je jurk of shirt.

Nederlandse vrouwen zijn gezegend met een mooi lichaam waar een korset zich uitstekend voor leent. Het zal je een vollere buste geven, een dunnere taille en je heupen benadrukken. Daarnaast is het mogelijk om er gewoon mee op de fiets te stappen. Dus op en neer naar je werk of de stad gaan zal geen probleem zijn wanneer je dit draagt.

Misschien heb je geen zin om elke dag een korset te dragen, maar zou je het wel op bepaalde speciale gelegenheden willen dragen. Hier zijn ze ook uitermate geschikt voor. Er is bijvoorbeeld een hele stijl, de steampunk stijl, dat je kan kiezen als je een verkleedfeest hebt, of misschien zelfs naar een comicon of ander soort cosplay evenementen. Dit is een heel unieke stijl die gegarandeerd veel aandacht zal trekken. Je kan er ook voor kiezen om helemaal in de authentieke Victoriaanse kledingstijl te gaan. Ook dan kan een korset echt niet missen. Het is het belangrijkste kledingartikel uit die tijd.

Korsetten zijn lange tijd uit de mode geraakt, en dit heeft verschillende redenen. Zoals eerder genoemd zagen veel mensen het als een onderdrukking van vrouwen. Maar deze stijl is tegenwoordig weer in opkomst. Zoals dat gaat met fashion het zal enige tijd duren voordat mensen iets weer mooi vinden. Maar een korset past helemaal bij de huidige cultuur waarbij vrouwen er zelf voor kiezen om zich op een bepaalde manier te kleden om hun vrouwelijkheid te benadrukken. Sla terug tegen het bekrompen denken over wat vrouwen wel en niet mogen dragen en laat jouw lichaam shinen. Tegelijkertijd zullen er weinig mannen om rouwen dat jij de mooiste delen van je lichaam benadrukt. Je man, vriend of vriendin zal zeker opgewonden raken door jou in dit soort kleding te zien.

