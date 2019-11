De vele vormen van een luxe interieur

Smaken kunnen verschillen en dit geldt helemaal ook als het gaat om interieurstijlen. Het begrip ‘luxe interieur’ kan dan ook door iedereen verschillend worden uitgelegd. Wat iedereen wel zal delen is dat een dergelijk interieur er vooral mooi uit ziet en dat u hier vol trots uw visite kunt ontvangen. De meningen over het uiterlijk van een luxe interieurstijl wijken verder wel af. De één ziet het als protserig, terwijl een ander hier juist een minimalistisch interieur mee bedoeld. Wat zijn nu de vereisten aan een luxueus interieur?

Alles draait om kwaliteit

Om direct een vooroordeel uit de weg te ruimen: een luxe interieur heeft niets te maken met een bepaald soort interieur, zoals een modern interieur, een landelijk interieur of een industrieel interieur. Een mooi en stijlvol interieur kan in principe in alle interieurstijlen. Het belangrijkste is de kwaliteit. Dan maakt het helemaal niet uit in welke stijl een bank, stoel of tafel is, als de kwaliteit maar goed is. Het interieur moet afgewerkt worden met goede en duurzame materialen zoals een vloer van massief hout of een keuken in mooi notenhout. Inderdaad, u zult uw meubels niet bij een goedkope woonwinkel kopen omdat de kwaliteit van de meubels in de regel minder is. In uw luxe interieur staan dan ook meubels met dik leer of een dikke en goede kwaliteit stof.

Comfort en oog voor detail

U kunt voldoen aan de eisen van een luxe interieur door enkel kwaliteitsspullen te gebruiken, maar wat als u zich niet comfortabel voelt? Onderdeel van een luxe interieurstijl is ook het gevoel dat u ervaart in een dergelijk interieur. U zult ook het luxe gevoel moeten hebben als u plaats neemt in uw bank of stoel. Als uw stoel niet comfortabel zit, dan heeft u niets aan de luxueuze stijl. Luxe en stijlvol wonen is dus de juiste combinatie zoeken tussen kwaliteit en comfort. Zeer belangrijk, maar nog veel te vaak onderschat is de detailafwerking. U zult het ongetwijfeld zelf al eens meegemaakt hebben na een verhuizing. Sommige details worden op de lange baan geschoven of soms helemaal niet uitgevoerd. Denkt u daarbij aan een vloer die is afgewerkt met mooie plinten. Afgewerkte details maken de luxe interieurstijl helemaal af. Bij ons overzicht van interessante pagina’s vindt u ook enkele verwijzingen naar interessante websites in verlichting waar u ook inspiratie kan opdoen voor een luxueus interieur.