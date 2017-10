De verschillende soorten badpakken en het gebruikte materiaal.

Als de kerstdagen in aantocht zijn is dit een populaire periode voor Nederlanders om af te reizen naar het Mediterrane gebied of Australië, om daar te zwemmen en de jaarwisseling te vieren. Badpakken zijn van nature zeer eenvoudige kledingstukken; wanneer jij met waardigheid over het strand loopt en er ook nog eens goed uitziet ben je geslaagd in jouw missie. Want het ligt op de grens van gebruiksgemak and mode, badkleding heeft een verborgen laag aan complexiteit: Kwalitatief hoogwaardige badkleding moet er niet alleen goed uitzien, het materiaal moet duurzaam zijn, elastisch en waterbestendig.

Materiaal

Voor zowel mannen als vrouwen wordt de meeste badkleding gemaakt met verschillende materialen - waaronder natuurlijke en synthetische materialen - en elk soort brengt unieke kenmerken met zich mee.

Uitvoerig Getest Nylon

Wanneer je een badpak uit het rek haalt is er een grote kans dat er nylon in zit. Deze lichtgewicht synthetische vezel biedt veel elasticiteit en een goede vochtafdrijving, waarmee het snel zal drogen. Aan de andere kant is het mogelijk dat nylon badkleding gaat rafelen of vervagen na langere blootstelling aan de zon.

Goed Gevormd Elastaan

Elastaan (of spandex of Lycra) leent zich uitstekend voor veel soorten moderne badkleding, hoewel het meestal niet het enige soort materiaal is. Als onderdeel van een combinatie van materialen verhoogt het zachte en lichte Elastaan de elasticiteit van het badpak; hoe groter het aandeel Elastaan in het pak, hoe strakker het om je lijf zit. Elastaan geeft het lichaam een slankere uitstraling, maar het chloor zal dit materiaal op den duur aantasten.

Het Poly Alternatief

Polyester komt lang niet zo vaak voor in badkleding als het meer elastische alternatief. Het lijkt op Nylon maar het is zwaarder en minder elastisch. Handgeweven polyester scoort uitstekend op duurzaamheid, maar het neemt veel water op waarmee zwemmen merkbaar zwaarder zal worden.

Klassiek Katoen

Vroeger werd badkleding gemaakt van wol of katoen, dit materiaal helpt jou die vintage look te krijgen. Hoewel het comfortabel een retro-chic is, blijkt badkleding van katoen minder goed aan te sluiten op het lichaam als de meer elastische opties, en het kan niet goed tegen chloor. Voor een meer duurzame tussenweg die beter aansluit op het lichaam kun je een combinatie nemen van katoen met Elastaan of polyester.

Technologisch Broekje

Moderne badkleding voor zowel mannen als vrouwen komt soms met een verrassing. Zondoorlatende materialen zijn voorzien van duizenden kleine gaatjes die licht doorlaten maar ze zien er dicht op de huid ondoorzichtig uit. Aan de andere kant van het spectrum zijn er zonwerende materialen die met name geschikt zijn voor mensen met een lichte huid, kinderen en mensen die graag buiten zijn. Ze houden ultraviolette straling tegen. Deze materialen worden ingedeeld op basis van de ultraviolet beschermende factor op een schaal van 15 tot 50 en hoger.

Modellen en Kleuren

Welk type badpak jij moet kopen ligt natuurlijk niet alleen aan het materiaal waarmee het badpak vervaardigd is. Wil jij een badpak kopen, dan moet je ook letten op dingen zoals kleur en natuurlijk het model. Immers is het niet alleen belangrijk dat een badpak goed zit, het moet natuurlijk ook leuk staan. Een badpak kopen dat aan beide voorwaarden voldoet is niet altijd even makkelijk. Dit is vooral omdat iedere vrouw anders is. Sommige vrouwen kunnen het ene model of kleur goed hebben, terwijl anderen beter voor een ander model kunnen kiezen. Wij zullen daarom een aantal badpakken behandelen qua kleur en model, om op die manier een goed beeld te schetsen voor jou.

Badpakken met een open rug

Het geen waar een badpak vooral in varieert met de bikini, is het feit dat het van top tot broekje doorloopt. Het is allemaal 1 stuk stof. Het grote voordeel hiervan is dat zowel de top als de broek altijd goed blijven zitten. Ze kunnen immers niet losschieten of bewegen. Dit betekent echter wel jij minder huid kan laten zien dan andere strand of zwembad bezoekers. Om die reden hebben veel badpakken dan ook een open rug. Alhoewel de voorkant één stuk stof is, heeft de achterkant verschillende openingen waardoor de huis zichtbaar is.

Dit is een zeer mooi effect, maar is niet altijd geschikt voor iedere vrouw. Vrouwen die dit soort badpak kopen willen, moeten vooral letten op hun eigen afmetingen. Een badpak moet niet te los zitten, maar een open rug moet ook niet te strak zitten. Zit dit wel dan zal de huis uit de rug plooien, wat een minder charmant resultaat geeft. In dit soort gevallen kan je het beste een grotere maat kopen, mits dit past. Je kan natuurlijk ook een badpak kopen met een dichte rug.

Badpakken in verschillende kleuren

Een ander belangrijk detail is de kleur van het badpak. Dit is iets waar je goed op moet letten als je een badpak kopen gaat. Een veilige keuze is altijd blauw of zwart. Deze kleuren vallen minder op en zijn erg neutraal. Ze passen extra goed bij mensen met een erg lichte huid. Ben je wat uitdagender, kies dan voor een badpak rood. Een rood badpak heeft een vlotte uitstraling en zorgt voor veel bekijks. Een badpak rood geeft een beetje een Baywatch gevoel en kan gedragen worden door zowel jong als oud. Belangrijk is bij een badpak rood, dat je hem eerst een keer uittest. Vooral bij mensen met een lichte huid kan het snel gaan vloeken.

Wat betreft deze soorten materialen kunnen sommige variaties allergische reacties opwekken. Wanneer je badkleding in een bikini bij een online winkel koopt, en ook wanneer je het koopt in een normale winkel, moet je dit heel goed controleren en zelf testen. Dan weet je welk soort materialen bij jou passen. In Nederland kun je terecht bij webshops als die van zalando.nl en Larshor.nl. Dit zijn populaire bikini winkels in Nederland, ze bieden altijd huidvriendelijke badpakken en bikini’s.

Vind ik leuk: Like Laden…