De wonderbaarlijke Mevrouw Maisel en hoe haar kracht mij overwon

Mijn vriendinnen in de VS zijn de laatste tijd in de ban van de nieuwe serie ‘The Marvelous Mrs Maisel”. Op sommige sites krijgt de show zelfs een 9.5 van de 10. Het wonderbaarlijke aan Mrs Maisel is dat zij altijd gekleed is in mooie jurken. Of het nou koud of warm is buiten, of ze nou aan het werk of aan het ontspannen is, ze is altijd goed gekleed. Dus laten we snel eens gaan kijken naar hoe zij dat toch doet.

Mrs Maisel, of Midge zoals ze ook wel wordt genoemd is een prachtige vrouw met mooie lange benen waar iedereen jaloers op is. Daarbovenop weet ze zich altijd elegant te kleden in die klassieke jaren 50 stijl jurken en is haar make-up ook altijd perfect. Niet alleen is ze een schitterende verschijning maar ze wist ook nog eens van jongs af aan al precies hoe ze wou dat haar leven zou lopen. Ze zag een dromerig leven voor zich. Ze wist vanaf toen ze 6 was al dat ze op de universiteit Russische literatuur zou studeren, toen ze 12 was deed ze al haar eigen haar, op haar 13e ging ze naar het gymnasium en op haar 14e wist ze al met wat voor man ze later wou trouwen.

Zoals de serie start lijkt het erop dat al haar dromen inderdaad zijn uitgekomen. Ze gaat naar de universiteit, daarna trouwt ze met de man van haar dromen en komen er ook nog twee schattige kinderen bij. Uit alles blijkt dat haar leven perfect is. Maar dan komt de verassing en tevens de het startpunt van het echte verhaal van de serie. Haar leven gaat volkomen op zijn kop. Volkomen onverwacht verlaat haar man haar voor een andere vrouw. Even weet ze niet wat ze moet doen, hoe moet ze nou verder? Gelukkig weet ze al snel haar leven weer enigszins in het gareel te krijgen. Ik vond het mooi om te zien hoe ze uit zo’n moeilijke plek er weer boven op komt. Ze vind een nieuwe passie en baan. Er zit ook een mooie les in voor ons allen. Dat je ondanks een fragiele toestand en ondanks hoe zielig je je voelt je toch weer je eigen schoonheid kan vinden.

Aan het begin van de serie dacht ik dat het allemaal om mooi geklede en opgemaakte vrouwen met een perfect leven zou draaien. Maar hoe het eigenlijk loopt is nog veel mooier, je kan er veel meer van leren. Als we kijken naar Mrs Maisel dan zien we dat het niet uitmaakt als je je baan verliest, je ergens niet in slaagt of dat je de liefde van je leven kwijtraakt. Ongeacht hoe moeilijk het ook lijkt moeten we onthouden dat er nog steeds schoonheid in ons schuilt. We moeten alleen de kracht vinden die er weer uit te halen. Laten we eens kijken hoe we onszelf weer erbovenop kunnen krijgen wanneer we even door een mindere periode gaan. Ik ga je hieronder wat tips geven die ik heb gebruikt toen ik ook het zelfvertrouwen even kwijt was.

Vakantie

Een van de beste manieren om te doen wanneer het allemaal even niet gaat is afstand nemen. En wat is nou een betere manier om afstand te nemen van alles en je hoofd weer vrij te maken dan een vakantie? Zelfs als er niks ergs is gebeurt is het ook belangrijk af en toe wat vrij te nemen. We hebben niet voor niets recht op al die vakantie dagen. Maak er dus gebruik van! Laat je lichaam en hoofd even tot rust komen. Een van mijn favoriete plekken hiervoor is een warm strand ergens. Gewoon lekker even liggen op het witte zand met een mooie blauwe zee voor je en veel zon zodat je weer helemaal blij wordt. Er is voor mij niks wat me meer kalmeert dan het geluid van de golven die op het strand slaan en het zicht van de zon tussen de palmbladeren. Ga je naar het strand dan is een sport bikini natuurlijk een goede keus. Met zo’n bikini ben je helemaal vrij om te beslissen wat je gaat doen op het strand. Wil je aan een wedstrijdje beachvolleybal mee doen dan kan het, maar je kan ook lekker de zee in rennen en een tijdje drijven. Een uurtje per dag zwemmen is heel goed voor je lichaam. Met zwemmen gebruik je heel veel spieren en krijg je een mooie en gezonde figuur. Daarnaast is het natuurlijk ook lekker om wat uurtjes in de zon te liggen om aan je kleurtje te werken. Iedereen houdt ervan om mooi bruin te zijn. Wanneer de zon begint de zakken en er een windje opsteekt is het handig als je lange strandjurken bij je hebt. Dit is de perfecte keuze voor die laatste uurtjes op het strand of wanneer je nog even ergen een borreltje gaat doen. Strandjurken zien er altijd mooi zomers uit en zijn licht en koel.

Mocht je een tip nodig hebben om de koude Nederlandse of Belgische winter te ontsnappen dan kan ik je de Filippijnen van harte aanraden. Op de Filippijnen is het altijd lekker weer. Plus er zijn ongelofelijke stranden te vinden waar je soms zelfs helemaal in je eentje kan zijn. Het is daar veel beter dan de meer klassieke keuzes als Thailand. Thailand is duur het is er minder schoon dan de Filippijnen en er zijn te veel mensen.

Avondje uit

Iedereen heeft het tegenwoordig zo druk. Je kan bijna niet meer ontsnappen aan je werk. De hele week ben je overdag op kantoor en met al die technologie zijn we nu thuis ook nog eens altijd bereikbaar. Als je dan ook nog eens kinderen erbij hebt ben je al helemaal de Sjaak. Kinderen zijn geweldig maar het is ook een heel karwei om hen bezig te houden, vooral wanneer ze nog klein zijn. Daarom is het belangrijk af en toe je kinderen bij de grootouders te droppen of een oppas langs te laten komen zodat jij even een avondje weg kan. Nodig wat vriendinnen uit om lekker te gaan eten en daarna ergens een drankje te doen. Ook een feestje is een goed idee, trek een mooie korte galajurk aan en maak je mooi op. Ontspan je door met je vriendinnen te kletsen over alles wat niet met het werk te maken heeft. Zo kom je er weer achter dat er nog meer in je leven is dan alleen maar werk en familie, ook al is het maar voor eventjes. Dit is goed voor je mentale en fysieke gezondheid. Als je elke week even een momentje voor jezelf neem om je te ontspannen, tot rust te komen en vooral even je weer mooi te kunnen voelen dan zal je een veel gelukkiger leven leiden. Probeer het maar eens een keer en zie hoeveel beter je je voelt wanneer er weer een nieuwe week begint. Je moet je man ook even wat tijd voor zichzelf geven. Zodat hij met zijn vrienden lekker wat voetbal kan kijken en een paar biertjes drinken. Met deze rust die je nu hebt kom je op een heel andere manier je huis weer binnen lopen. De muziek klinkt beter, je kan weer een beetje lachen om al die slechte grapjes van je man en het kattenkwaad van je kind vergeef je omdat hij toch wel een lieverdje is. En ook al heb je weer een week vol werk voor je kijk je er eigenlijk naar uit.

Spanning

Als je een vrouw bent die al meer dan vijf jaar getrouwd is heb je waarschijnlijk al meegemaakt dat de spanning wel eens wegvalt uit je relatie. Je gaat die verliefdheid, verleiding en lust van het begin van je relatie missen. Veel koppels hebben hier last van. Toen was jij het mooist in de ogen van je man. De tijd dat hij alles naast zich neer zou leggen om eventjes met jou te zijn. Maar in die begindagen deed jij er ook je best voor. Je droeg je meest verleidelijke kleding want je wou er altijd op je best uitzien voor hem. Als je dus de spanning kwijt bent dan kan je het weer terugbrengen. Het enige wat je hoeft te doen is weer zoals vroeger echt je best doen om je man te verleiden. Laat je oma onderbroek in de kast liggen en trek wat erotische lingerie aan. Je zal meteen merken dat je man weer helemaal verliefd is. Hij kijkt je weer net zo aan als in het begin. Je denkt misschien dat sexy lingerie niet zo belangrijk is maar het kan je huwelijk redden wanneer de spanning weg is. Je kan het beste een keer per maand wat sexy lingerie kopen, zo blijf jij het ook leuk vinden om telkens weer te dragen. En hoe meer je hebt hoe vaker je het ook op gewone dagen gaat dragen. Je kan ook wat voor je man kopen als je dat een spannend idee vind. Sexy heren lingerie kan je bijvoorbeeld voor Valentijnsdag aan je man cadeau geven.

Zelfverzorging

Veel vrouwen hebben het heel druk, veel te veel dingen om te doen, ze moeten alle balletjes omhoog houden. Tussen werk, familie en al je andere verplichtingen kan je wel eens vergeten om goed voor jezelf te zorgen. Maar het is eigenlijk wel echt belangrijk om dit te doen. Je lichaam, huid en gemoedstoestand hebben verzorging nodig. Om je eigen schoonheid weer te ontdekken moet je even uit een ander perspectief alles bekijken. Als je wat zwaarder bent geworden of misschien een kind heb gehad is je lichaam veranderd. Ik kan je aanraden om een corset of bustier aan te schaffen om te dragen. Het zal je helpen weer een mooie figuur te krijgen. Of je het nou onder iets of zonder iets er boven draagt het zal er beide goed uitzien. Als je het zonder iets erboven draagt dan zal het je een modieuze look geven, en je andere kleren ook mooier laten lijken. Als je het onder iets anders draagt dan zal het je buste vergroten zodat deze niet meer hangt.

Wij vrouwen kunnen dus allemaal wel iets opsteken van de wonderbaarlijke Mrs Maisel. Vanaf nu moet je altijd onthouden dat het nooit te laat is om je schoonheid weer te ontdekken. Ik hoop dat dit artikel je heeft overtuigd dat je nooit de hoop moet opgeven. Je bent mooi je moet het alleen soms zelf weer ontdekken voordat anderen het ook zien. Als je dit artikel interessant vond dan kan je op Larshor.nl meer van dit soort stukken lezen, er komen elke dag nieuwe stukken bij. Tevens kan je daar veel verschillende kleding kopen. Van zwemkleding, lingerie tot jurken het is er allemaal te krijgen.

