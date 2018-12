Nederland schrikt van pushbericht Apple

Sinds kort heeft Apple voor de Iphone gebruikers een screentime app. Uit onderzoek van internetvergelijk.nl blijkt dat gebruikers het pushbericht als zeer confronterend ervaren. 62% van de onderzochte mensen had niet verwacht dat ze zoveel tijd spenderen aan social media.

Apple geeft aan dat ze door middel van deze app de gebruikers willen helpen in het onder controle houden van hun app gebruik. Ook het jezelf niet verliezen in je telefoon is een reden deze toegevoegde applicatie. Screentime is toegevoegd sinds update IOS 12 voor de iPhone. Alle gebruikers met deze update worden ongevraagd geconfronteerd met hun app gebruik.

Van de 50 ondervraagde Nederlanders gaven 31 respondenten aan dat ze schrokken van de besteedde tijd aan social media. Vooral Instagram nam aanzienlijk meer tijd in beslag op dan dat de respondenten verwachtten. Kijkend naar de gemiddelde screentime scoorde Instagram in 74% van de gevallen hoger dan Facebook.

De ondervraagde groep pakte gemiddeld 98 keer per dag de telefoon op. Uitgaande van 15 ‘wakkere’ uren komt dit gemiddeld neer op 6 à 7 keer per uur. Dit werd door 21% als zeer schokkend ervaren en door 41% als schokkend. 38% van de respondenten schrok niet van dit aantal. Apple Nederland zelf wilde geen cijfers delen.

