‘Die Innsbrucker Böhmische’ headliner op festival Isseltaler Musikanten

Isseltaler Musikanten vieren 40-jarig bestaan met non-stop blaasmuziek in Babberich (Zevenaar

De Isseltaler Musikanten uit het Gelderse Rheden bestaan 40 jaar en gaan dit op zondag 30 april 2017 in Babberich vieren met een non-stopprogramma van topblaaskapellen. Topact is het uit Tirol afkomstige orkest Die Innsbrucker Böhmische.

Die Innsbrucker Böhmische hebben inmiddels 11 cd’s op hun naam staan. Het orkest heeft vooral veel Mosch-titels en nieuwe composities van Norbert Rabanser, Engelbert Wörndle en de vroegere bassist Mathias Rauch opgenomen. Het orkest behoort tot de crème de la crème van de blaasmuziek in Europa en is op bijna alle vooraanstaande festivals aanwezig.

Naast Die Innsbrucker Böhmische gaan Die Reifholzkapelle uit Boven-Leeuwen, de Drie Donken Blaaskapel uit Den Dungen en de Isseltaler Musikanten zelf er alles aan doen om van het jubileum een onvergetelijk feestje te maken.

De Isseltaler Musikanten worden bij de organisatie in Babberich gefaciliteerd door Drumfanfare "St. Jan" Babberich.

Isseltaler Musikanten De Isseltaler Musikanten werden 40 jaar geleden aan de oevers van de IJssel opgericht. Gedurende haar bestaan is de blaaskapel uitgegroeid tot een toonaangevende kapel die gespecialiseerd is in de Böhmische Egerländermuziek. Door telkens weer gerenommeerde dirigenten aan te trekken heeft het orkest een gezonde groei doorgemaakt en is het orkest na 40 jaar nog springlevend. Er is gebleken dat er een behoorlijke groep liefhebbers van mooie stemmige blaasmuziek is, die de weg naar de optredens van de Isseltaler Musikanten weet te vinden. Met gemiddeld 12 optredens per jaar zijn de muzikanten op de Bühne te vinden. Niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Hamminkeln (Duitsland) bij feesten van de destilleerderij van de befaamde Isseltaler Kruidenlikeur. In het jubileumjaar staat zelfs een buitenlandse reis naar Zuid-Tirol op de agenda. Het orkest gaat daar optreden op een festival waar ook Die Innsbrucker Böhmische geprogrammeerd zijn.

Het orkest heeft in haar 40-jarige bestaan respectievelijk onder leiding gestaan van Bep Enckhof, Johan van den Berg, Herman Engelbertinck, Hugo Masselink en Bennie ter Heide.

Verandering in de muzikale leiding van de Isseltaler Musikanten Na jarenlang actief te zijn geweest als dirigent van de Isseltaler Musikanten heeft Bennie ter Heide om professionele redenen besloten het muzikale leiderschap over te dragen aan een opvolger. Sinds oktober 2004 is Bennie als dirigent betrokken geweest bij het succes van het orkest. Met Bennie heeft het orkest een grote groei meegemaakt en heeft het orkest zich, zowel in muzikaal opzicht als in presentatie, positief weten te onderscheiden van andere blaasorkesten. Bennie heeft de orkestleden zodanig muzikaal weten te inspireren dat optredens voor het publiek een waar genot om te beluisteren en te bekijken zijn geworden.

Als nieuwe dirigent is benoemd Cyrille van Poucke (1962). De Isseltaler Musikanten hebben met Cyrille wederom een gerenommeerde muzikale leider aan zich kunnen binden. Cyrille is geen onbekende in de muziekwereld en keert met zijn dirigentschap bij de Isseltaler Musikanten terug naar blaasmuziek. Reeds vanaf jonge leeftijd klopt het muzikale hart van Cyrille voor de Egerländermuziek. Naast al zijn activiteiten in de klassieke muziek heeft hij deel uitgemaakt van de Glanerbrugger Muzikanten en is hij flügelhornist in het orkest van Herman Engelbertinck u.s. Egerländer Musikanten. In het verleden is Cyrille twee keer docent geweest bij de Isseltaler Egerländerworkshop.

De officiële overdracht zal plaatsvinden tijdens het Jubileumfeest in Babberich; daar zal Bennie ter Heide het stokje officieel overdragen aan zijn opvolger.

Non-stop blaasmuziekTop Op het Jubileumfeest van de Isseltaler Musikanten treden vier bijzondere orkesten op. Het feest wordt geopend door Die Reifholzkapelle onder leiding van Simon Meurs, een van de grote kenners van de blaasmuziek in Nederland. Die Reifholzkapelle is een aansprekend orkest met Egerländer- en Tsjechisch repertoire en is een van de veel gevraagde blaasorkesten van Nederland. Na dit optreden volgt een optreden van de Drie Donken Blaaskapel onder leiding van José van de Koevering. Dit orkest is bekend geworden door Toon Hermans, die zich bij zijn carnavalskraker 'Vogeltje wat zing je vroeg’ liet begeleiden door de Drie Donken. Na dit succes is de kapel zich gaan specialiseren in de Mährische muziekstijl en treedt zij veelvuldig op in binnen- en buitenland. Uiteraard treden de feestvierende Isseltaler Musikanten zelf ook op. Zij doen dit in Babberich als opwarmer voor de topattractie op hun verjaardagsfeest: Die Innsbrucker Böhmische onder leiding van Norbert Rabanser.

Die Innsbrucker Böhmische Die Innsbrucker Böhmische zijn in heel Europa beroemd van radio en tv en spelen op alle grote festivals. Het orkest Die Innsbrucker Böhmische werd opgericht in 1997 door slagwerker Norbert Rabanser. De in Zuid-Tirol geboren Rabanser is de muzikale leider van het gezelschap. Tot 1999 heeft hij als slagwerker deel uitgemaakt van het Tiroler Symphonieorchester Innsbruck. Momenteel doceert hij aan het Tiroolse Conservatorium. Het is het onbetwiste toporkest in kleine bezetting in het Böhmische muziekgenre en is in dit genre nog niet overtroffen in kwaliteit. De handelsmerken van de groep zijn de originele composities en de eigen arrangementen, die een hoge mate van virtuositeit verlangen. De professionele muzikanten zijn bij elkaar gekomen om de Böhmische blaasmuziek tot in de perfectie uit te voeren. Ongewoon is de kleine bezetting van zeven man; de sound is echter uniek en heeft een onmiskenbare stijl. De zeven professionele musici van Die Innsbrucker Böhmische komen uit de klassieke muziek. De musici zijn actief in symfonieorkesten, zoals het Tiroler Symphonieorchester Innsbruck of de Münchner- und Wiener Philharmonikern. Een aantal musici was destijds actief bij Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten. De musici zijn docent aan muziekscholen en universiteiten, componeren voor blaasorkest en zijn in verschillende muzikale stijlen thuis. Het hart klopt, ondanks de vele verschillende muzikale activiteiten, echter voor de blaasmuziek.

Waar en wanneer? Het jubileumfeest wordt gehouden op zondagmiddag 30 april 2017 in Kulturhus De Borg, Babborgaplein 3a, (6909 DW) Babberich (Zevenaar). De aanvang is 12.00 uur en de zaal gaat om 11.00 uur open.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en via www.isseltalermusikanten.nl. Kaarten zijn ook via de e-Ticketshop van de Isseltaler Musikanten te bestellen. De toegangsprijs bedraagt € 10,00 per persoon. U kunt ook kaarten reserveren via de Reserveringslijn 026 - 38 20 245 of per e-mail info@isseltalermusikanten.nl