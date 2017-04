Dochters willen een prinsessenfeestje of heksen feestje

Uit onderzoek blijkt dat veel ouders het zeer moeilijk vinden om een prinsessen of een heksenfeestje te organiseren voor hun kind. Al een paar weken voordat de dochter echt jarig is komt al de vraag welk feestje gevierd gaat worden. Het is een gegeven dat het prinsessenfeestje en heksenfeestje hoog op de ranglijst staan bij de meisjes.

Organiseren van een prinsessenfeestje of heksen feestje moeilijk?

Met het organiseren van een feestje is tegenwoordig wel wat organisatie talent en creativiteit verreisd van de ouders. Als ouder kom je niet meer weg met de Oudhollandse spelletjes van vroeger. Tegenwoordig moet alles groter en mooier. Dochter lief wil in een echte prinsessenjurk paraderen tijdens haar prinsessen feestje of vliegen op een bezemsteel tijdens het heksenfeestje. Ezeltje prik wordt verruild voor kus de kikker spel. Op het heksenfeestje wordt er geen aardappelrace meer gehouden, dit wordt vervangen door de bezemstelen race.

Hulp wordt geboden aan ouders

De markt speelt handig in op de vraag voor het organiseren van een prinsessenfeestje en heksenfeestje. In veel winkels zijn er rond deze thema’s verschillende decoratie en spel materiaal te vinden. Trekt u wel uw portemonnee open want al die losse artikelen kosten een hoop geld.

Een goedkopere en makkelijkere manier om het kinderfeestje tot het gewenste spectaculaire feest te brengen is het huren van een prinsessen/heksenkist.