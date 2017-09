Doe zeven dingen om voor het bikini seizoen voor te bereiden

Met de lente om de hoek is het tijd om te denken aan het zwemkleding seizoen.

Bent u zojuist geschrokken? Er is geen reden om u druk te maken hoe u in uw zwemkleding past als u uzelf goed voorbereid. Ik beloof u dat het stress vrij zal zijn! Als u deze tips en tricks in uw dagelijkse leven gaat toepassen zult u uw goed voelen en er goed uitzien in uw zwemkleding op het moment dat de zomer er is. De meeste tips en tricks passen precies in uw huidige gezonde gewoonten... dus waar wacht u nog op?

Stel een doel

Of u nu een paar pondjes wil afvallen, uw billen wil liften of er gewoon beter wil uitzien in het geheel, moet u bedenken wat de eerste stap is. Op het moment dat u een doel heeft ("Ik wil 5 kg afvallen voor juni"), kunt u het opdelen in kleinere en beter handelbare stukken. Zo kunt u werken aan uw doel op een dagelijkse en wekelijkse basis ( denk: "Ik wil een halve kg afvallen elke week") en behaalt u uw doel net voor de zomer. Ja, u kunt zelfs elke dag zwemmen met uw vrienden of een strandfeest houden terwijl u uw zwemkleding draagt. Stel hierbij een trainingsprogramma op dat focust op figuursverbetering, hierbij is gewichtsverlies niet het ultieme doel. Richt uw programma in plaats daarvan op krachttraining wat helpt met het ‘shapen’ en sterker worden van uw lichaam. Dit geeft u meer zelfvertrouwen. Tip: Zoek naar Apps die kunnen helpen met het bijhouden van uw trainingsprogramma.

Neem meer verse producten in uw maaltijden op

Bent u nog steeds hetzelfde aan het eten (en drinken) als tijdens het wintersportseizoen? Nu is het tijd om uw maaltijden op te frissen met verse producten. Als u een maaltijd wilt maken of een snack wilt voorbereiden, denk dan 50/50. Vul ongeveer de helft van uw bord met groente en fruit, een combinatie van mager eiwit en gezonde vetten vormen de andere helft. Van alle felgekleurde producten zult u snel vol raken (bedankt vezels!) En er zitten een ton aan voedingsstoffen in uw dieet voor niet veel calorieën. Tip: maak van uw overgebleven fruit en groente een gezonde en lekkere smoothie.

Blijf drinken

Water drinken is een geweldige gewoonte om nu mee te beginnen omdat uw huid ervan gaat gloeien, het u vult, en het cellulitis kan verminderen. In plaats van soda of sap te drinken, voegt u citroen- en komkommerschijfjes of bevroren bessen toe aan uw water. Het voegt wat subtiele smaak en levendige kleur toe aan uw water, waardoor u de hele dag meer kunt drinken. Wanneer uw lichaam niet genoeg water inneemt kan dit ervoor zorgen dat uw vaker honger krijgt, laat dit nou net zijn wat uw wilt voorkomen. De volgende tips kunnen u helpen uw dagelijkse behoefte water binnen te krijgen:

- Zet een kan van circa 2 liter water op uw bureau en stel uzelf het doel deze voor het einde van de dag leeg te drinken.

- Zorg dat u altijd een fles water bij u heeft om uit te drinken. Dit hoeft geen saai plastic flesje te zijn, koop een leuk waterflesje die bij uw stijl past!

- Matig uw inname van alcohol. Alcohol zorgt ervoor dat uw lichaam sneller vocht kwijtraakt. U kunt nog steeds een gezellig borreltje doen met uw vrienden en vriendinnen maar drink tussen de wijntjes of cocktails door ook enkele glazen water.

Neem een trainingsmaatje

Klaarmaken voor de zomer is zeker leuker met een vriendin of zelfs een groep vrienden! Zoek een vriendin om mee te oefenen en overleg wanneer en waar het u elke week uitkomt om u te helpen met het samen volhouden. Een trainingsmaatje kan u ook motiveren wanneer u zelf minder zin heeft om te sporten. Met dit soort steun kunt u ervoor zorgen dat u uw doelstellingen bereikt. Samen sporten maakt het ook makkelijker om uw successen te delen, dit zal u extra motivatie geven. Vraagt u zich weleens af hoe u werk, sporten en een sociaal leven kan combineren? Door samen met vrienden te sporten bent u tegelijkertijd sociaal en sportief bezig! Zoek hiernaast ook naar leuke evenementen om aan mee te doen. Denk aan een bootcamp of hardloopwedstrijd bij u in de buurt. Stel voor aan uw trainingsmaatje(s) om hier aan mee te doen. Dit soort doelen helpen met het motiveren om te blijven trainen en zijn daarnaast ook leuk.

Stel een herinnering in om uw muziek afspeellijst te updaten

Muziek is een geweldige motivator, maar uw trainingsliedjes kunnen snel oud worden. Stel een herinnering in (op uw smartphone, computer of kalender) om uw playlist elke twee weken bij te werken om het energieniveau in uw trainingen vanaf nu tot de zomer te behouden. Zorg ervoor dat u het tempo snel houdt voor een muziek geïnduceerde boost, en voeg enkele van uw favoriete zomerse nummers toe om u te herinneren aan uw ultieme doel.

Plak 5 minuten op uw trainingen elke week

Iedereen heeft 5 minuten extra, toch? Begin nu 5 minuten aan uw trainingen toe te voegen, of het nu gaat om extra tijd op cardio-machines of een andere set van kracht-trainingsbewegingen. Vijf minuten lijkt misschien niet als een gigantische verbetering, maar als u nu begint, zullen al die minuten (en verbrande calorieën!) zeker een verschil maken. Heeft u dagelijks de keuze tussen de lift of de trap? Neem altijd de trap, dit is een makkelijke manier om tijdens uw dagelijkse bezigheden te werken aan uw fitheid. Maak regelmatig foto’s van uw progressie. Progressiefoto’s maken het verschil van uw inspanningen visueel duidelijk. Er gebeurt meer dan u denkt!

Kijk in de etalages

Zelfs als u nog niet klaar bent om een bikini te dragen, kunt u uzelf motiveren door online of in de winkel te zoeken naar een nieuw badpak dat zowel uw vorm zal flatteren als u vertrouwen geeft. U kunt ook een motivatiebord op Pinterest maken met afbeeldingen van stijlvolle bikini's, gezonde recepten en trainingen die u wilt proberen. Dit houdt u absoluut op de hoogte van uw zomerse doelen! Stel bijvoorbeeld een schema op waarbij u uzelf halverwege uw trainingsprogramma beloont voor het harde werk door een bikini te kopen. Zo kan uw aankoop van een bikini of badpak dat u graag in de zomer wilt dragen werken als stok achter de deur om te blijven trainen. Op Nederland sites zoals zalando.nl en lashor.nl, zijn veel gemodelleerde bikini's te koop tegen redelijke prijzen.

