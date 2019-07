Draagt haar korset iedere dag en slaapt er ook altijd in!

Vandaag luisteren we naar een vrouw die uilegt hoe het dragen van een sexy corset haar een hele hoop met haar zelfvertrouwen heeft geholpen en zelfs wonderen heeft gedaan voor haar relatie met haar man, waar het lang van leek dat ze inmiddels zo aan elkaar gewend waren dat de spanning weg zou blijven . Vrouwen kleding heeft een geschiedenis van felle reacties opwekken met nieuwe trends, niet alleen bij mannen maar ook bij vrouwen. Hoewel dit niets nieuws is, en zeker niet voor lingerie, is het klassieke zwarte corset tegelijkertijd het meest verafschuwde en gevierde kledingstuk in de geschiedenis van de vrouwelijk kledingkast. Vandaar dat we vandaag even een kijkje gaan nemen waarom het prachtige kledingstuk tegenwoordig weer in een positiever daglicht staat dan het lang heeft gedaan.

Vandaag de dag zijn de meningen aangaande het super sexy corset weer meer aan de positieve kant. Maar dat heeft een hele tijd geduurd. Voor een lange tijd heeft het korset, niet geheel onterecht, symbool gestaan voor de sociale onderdrukking van vrouwen in de achttiende en negentiende eeuw, vooral in de de victoriaans Engelse cultuur, waarna het gebruik van veelal bustiers zich verspreiden naar Europa en het Amerikaanse continent. Aan de andere kant wordt het kledingstuk opgehemeld als het ultieme wapen in het verleiden van mannen, waar op zich zelf ook weer een hele hoop voor is te zeggen. Het is niet zeldzaam om met satijn fluwelen strikken bedekte korsetten te vinden erotische winkels tussen de massage olies en teddies, en deze teddies zijn niet beertje Paddington. Dus toen via Victoria’s Secrets verhaal publiceerde over alle zijdes van de korset die misschien wat onbelicht zijn gebleven in de wereld terecht kwam waren wij bij larshor zeker niet de enige die geïnteresseerd waren. Vanaf het moment dat het boek dat ‘Victoriaanse geheimen; wat een korset mij leerde over het verleden, de toekomst en mijzelf’ (skyhorse publishing) heet op mijn bureau lag, voelde het opeens niet alsof ik mezelf uit bed moest slepen om naar mijn werk te gaan. Leren over de intrigerende geschiedenis van het korset was op zichzelf al spannend. Tot dan was altijd meer van mening dat het inderdaad een onderdrukkings-middel was geweest. Mannen die hun vrouwen forceerde hun lichaam in een ideale vorm te persen tot flauwvallen aan toe. Dus toen de claim van de schrijver bleek te zijn dat het dragen van een sexy corset een positieve, lichaam lievende, zelfs feministische ervaring voor haar was geweest moest ik weten waar dat idee vandaan was gekomen.

De auteur, Sarah Chrisman, besluit uit te vinden wat ze nou echt vindt van het dragen van een korset vindt nadat ze er een als wel bedoeld cadeau heeft gekregen van haar man. Het vuur van hun relatie staat al langere tijd op een laag pitje. Ze zijn beide druk met werk en kennen elkaar inmiddels al voor wat een eeuwigheid lijkt. Niet heel veel spanning meer dus. Gewenning is een sluip moordenaar. Daarom is haar eerste reactie vrij negatief, maar het lukt haar om dat niet te laten door schemeren aan haa rman die met die cadeau toch echt niet de intentie heeft om haar als een Victoriaanse prinses in een model te gieten. Het is zijn manier om een beetje passie in hun prive leven te blazen, is wat ook zei snel inziet. Op eerste gezicht lijkt het een oncomfortabel ding, met al die haken en ogen als sluiten en de stevige ribben in de huls, maar omdat ze een gegeven paard niet in de bek wilt kijken trekt ze het cadeau toch maar eens aan. Tot haar verbazing geeft het haar een geweldig gevoel van zelfvertrouwen en vernieuwd het inderdaad compleet haar passie in de relatie met haar man. En ze vindt snel uit dat het vuur van een relatie kan worden aangwakkerd door de hitte van een vrouw. Ze geniet weer van hun samen zijn, en daarnaast raakt ze bij het dichttrekken van haar sexy corset onmiddelijk twee maten kwijt en wordt haar door haarzelf omschreven volle figuur in de vorm van een prachtige zandloper gegoten.

De auteur, die op dat moment al dichter bij de dertig dan veertig is, verklaard dat ze zich onmiddellijk sensueler, aantrekkelijker en opzienbarender voelt in haar korset dan ze ooit in moderne, eigentijdse kleding heeft gedaan. Zoals ze het in haar eigen woorden omschrijft: “ik ben niet gebouwd als een twaalf jarig jongetje.” haar ontdekkingstocht door de wereld van Victoriaanse kleding is er een van inzichten en verrassingen, van vernieuwing en verjonging. Ze onderbouwd haar persoonlijke ervaring met goed onderzochte feiten en weeft op die manier een prachtig verhaal in elkaar dat onder andere gaat over de veiligheids- mythen die hangen rond het gebruik van korsetten; zo vinden we uit dat gebroken ribben en misplaatste organen geen basis hebben in de realiteit. Ook legt ze uit wat de magie is van de taille. Waarom deze zo heerlijke kneedbaar, beweegbaar en veranderbaar is. Dit wordt op zichzelf vaak al aangehaald als onnatuurlijk door mensen die aanstoot geven aan taille trainers, maar vergelijk je taille eens met je heupen. Geen duwen, trekken of drukken gaan die in beweging brengen. De hervorming van de taille misschien niet natuurlijk, maar dat betekend niet dat het schadelijk is. Het tegendeel is reeds bewezen. Er worden ook andere dingen behandeld die in zijn geheeld niet schadelijk zijn, maar misschien minder bekende voordelen zijn van het dragen van een korset. Chrisman vindt bijvoorbeeld dat de strakke, harde gietvorm van het korset haar rug recht strijkt als een strijkplank. Ze onderbouwd natuurlijk haar eigen ervaring weer met keiharde feiten uit de meest recente wetenschappelijke literatuur. Hedendaagse orthopedische kleding voor rugpijn lekern enorm veel op korsetten. Eigenlijk mag het geen andere naam hebben. We hoeven niet zo ver te gaan om het een sexy corset te noemen, dat maakt het misschien lastig voor mannen met rugpijn het kledingstuk te accepteren, maar het postuur corrigerend korset misstaat het kledingstuk zeker niet. De borsten zijn ondersteund, nog beter dan een beha dat doet. Een beha verplaatst het gewicht van de borsten naar de nek en onderrug in plaats van alleen je nek en bovenrug. Dat is voldoende voor meeste vrouwen maar voor vrouwen met hele grote borsten kan het echter funest zijn. De kracht van de spieren weegt niet op tegen het gewicht van de borsten waardoor op een gegeven moment bloedserieuze rug klachten kunnen ontstaan. Een korset kopen verlost je van al deze problemen het gewicht wordt nog verder naar beneden verplaatst, tot op je heupen en dat zijn toch echt de muilezels van ons lichaam. Je lichaam wordt in de ‘ik ben trots op mezelf’ positie gebracht en dat heeft niet alleen invloed op je lichaam maar ook op je geestelijke gesteldheid.

Ook had Chrisman verwacht dat het dragen van een korset haar normaal uiterst actieve leven in de weg zou zitten. Ze verafschuwt de auto, waardoor ze geen rijbewijs heeft. Hierdoor moet ze overal naartoe fietsen. Ze houdt van lange wandelingen in de stad na het avondeten. Om haar eten te laten zakken en doet af en toe hetzelfde na haar lunch. Haar korset gaf haar een sprong in haar loop (misschien was het ook wel de gelifte, vergrootte decolleté) waardoor jongemannen haar opeens begonnen na te kijken. Niet iets waar ze actief naar op zoek was geweest maar stiekem toch wel heel erg van genoot. Inmiddels draagt ze niet alleen korsetten maar heeft ze de hele Victoriaanse klederdracht omarmt, dus dat mensen haar nastaren op de straat blijft nu niet meer beperkt tot een aantal mannen bij wie haar borsten in het oog sprongen; iedereen kijkt haar inmiddels na. Ze draagt dramatische Edwardiaanse hoeden en zwepende volle jurken waar over petticoats en kitten hiel laarzen de nog meer normale kleding in haar outfit zijn. Veel van de kleding maakt ze helemaal zelf, omdat ze haar eerste jurk bij de Halloween winkel in de stad had gekocht. Die polyester onzin vond ze helemaal niets dus was ze, creatief als ze is, zelf aan de slag gegaan met stoffen.

Voor hen die een traditioneel sexy corset willen proberen, adviseert ze om nooit met een korset te beginnen waarvan de taille maat 5 centimeter kleiner is dan je eigen taille. Koop er altijd een die bekend staat als een taille trainer, of strakke veter korset, in de klassieke termen. Dit is simpelweg de benaming voor een korset dat gemaakt is om full time gedragen te worden zonder nare gevolgen. Het is ook belangrijk om op te merken dat dit soort korsetten niet bedoeld zijn als feest kostuums of voor sexy corset avond kleding. Dat is niet te zeggen dat je ze hier niet voor kiunt gebruiken maar dit is kleding gemaakt om met respect te worden behandeld. En misschien wel het allerbelangrijkste om te onthouden is het volgende; Het strak aanknopen van een korset om de taille smaller te maken is slechts een bijzaak van het dragen van een korset. Je hoeft dat niet te doen! Een korset is uiteindelijk vooral gemaakt om ondersteuning en structuur te bieden aan het lichaam.

Ook waarschuwt ze voor kledingstukken gemaakt van elastische materialen; Spanx, gordels en bustiers zijn niet hetzelfde als een klassiek sexy corset. Deze kledingstukken kunnen gewoon niet hetzelfde soort ondersteuning bieden als een gestructureerd korset. Een makkelijke vergelijking is als je je voor probeert te stellen dat een je een trampoline als vloer in je huis zou gebruiken. Get it?

Dus waarom zijn korsetten dan ooit uit geraakt? Alleen al het feit dat ze zijn terug gekomen moet betekenen dat ze ooit helemaal in waren, uit zijn geraakt, en weer zijn terug gekomen. De meeste mensen denken dat de de eerste feministische golf, de beroemde suffragettes, het eerste tijdperk van het korset de das om hebben gedaan. Dit is echter niet waar. Als je afbeeldingen zoekt van Susan B Antony, een legendarische suffragette, dan kun je duidelijk de contouren van haar korset onder haar kleding zien. Volgens Chrisman ligt de schuld voor het verdwijnen van het sexy corset grotendeels bij Coco Chanel, die voor het eerst opkwamen met prachtige verticale ontwerpen die beter lagen op de lichamen van slanke vrouwen. Daarbij komt natuurlijk ook nog dat trends altijd in een cyclus bewegen; dan weer in zijn, en dan weer uit raken.

De bevrijde, onafhankelijke vrouw van vandaag de dag missen vaak een bepaald aspect van de tijd waar onze overgrootmoeders in leefden, volgens Chrisman tenminste; het was een tijd waar volle heupen en een weelde aan lichaam symbool stond voor gezondheid en rijkdom. De taille stond bekend als een van de meest erotische gebieden op het lichaam. In bepaald opzicht lijkt het vanaf dit standpunt alsof de Victoriaanse vrouw in haar korset misschien vrijer was dan wij, moderne vrouwen, ooit zullen zijn. Het perfecte lichaam, zoals we dat constant zien in de media, is niet iets waar veel mensen aanleg voor hebben, laat staan tijd om het op die manier af te trainen.

Een paar generaties geleden werd postuur als zeer belangrijk ervaren. De Engelse term ‘upright citizen’ is direct doorgegeven van onze Victoriaanse voorouders die een connectie zagen tussen ons postuur en goed gedrag. In andere worden; iemand met een rechte rug werd beschouwd als iemand die je waarschijnlijk kon vertrouwen. Iemand die krom liep was echter gebukt gegaan onder jaren van leugens en daarom niet te vertrouwen. Door een korset te dragen merkte Chrisman de verbetering in haar postuur direct, en nog steeds maakt het een groot verschil voor hoe andere mensen je beschouwen en behandelen. Chrisman zegt: “Mijn hele leven beschouwde ik mezelf als hopeloos onhandig maar toen ik een sexy corset begon te dragen veranderde dat allemaal. Er waren zelfs mensen die mij vroegen of ik een professionele ballerina was. Mensen die ik nauwelijks kende!” “Ik zakte niet meer de hele tijd door mijn rug en mijn kin stond op een natuurlijke manier omhoog. Hier komt een interessante connectie tussen je fysiologie en psychologie naar boven; wanneer je je lichaam in een trotse positie houdt, ga je je ook zo voelen. Ik voelde me machtiger, krachtiger, vrouwelijker en communiceer zelfs met een grotere zelfverzekerdheid dan ik hiervoor ooit heb gedaan.

Het is interessant om op te merken dat de man van Chrisman ook klassieke victoriaanse kleding is gaan dragen, samen met zijn vrouw. Terwijl er vaak veel aandacht is voor de eisen die mannen stelden aan Victoriaanse vrouwen, wordt vaak vergeten dat mannen het ook niet makkelijk hadden en ook aan zeer hoge fashion standaarden werden gehouden. Er werd van ze verwacht dat ze een perfect postuur aanhielden onder lagen en lagen en lagen van bretels, taille vesten, opstaande kraag, die met zetmeel werden verhard die dan vervolgens met knopen aan de achterkant van het overhemd werden vastgemaakt en als klap op de vuurpijl nog een enorm zakhorloge dat iedere dag op tijd moest worden opgewonden en werd verzwaard met ornamenten en kettingen en ga zo maar door. Wanneer je een korset draag en moe wordt kun je een soort van tegen je eigen korset aanleunen en door de structuur omhoog worden gehouden. De mannen hadden echter niets om hun gewicht te ondersteunen of herverdelen, laat staan om stiekem even tegenaan te leunen.

De victoriaanse obsessie met zeer gedetailleerde, typische kleding maakte dat eigenlijk iedereen altijd hulp nodig had met het aan trekken van de dagelijkse kledij. Dit aspect van de kleding lijkt hinderlijk maar hield voor Chrisman een plezante verrassing in. Iedere morgen hielpen zij en haar man elkaar met aankleden die hun band in een enorm lieve, liefdevolle manier verdiepte. Het was een soort van intieme manier van team building voor koppels.

Naast alle voordelen waren er natuurlijk wat nadelen aan het dragen van klassieke victoriaanse kleding. Een van de enige nadelen voor Chrisman was dat ze niet meer zoveel kon eten als ze ooit kon. Door het gewicht en strakte van de kleding kan de maag zich niet uitzetten als normaal, maar dit nadeel is een soort verpakt voordeel; het helpt met de controle van je gewicht!

Dit laatste was voor haar de druppel die haar deed besluiten dat ze geen andere kleding meer wilde dragen. Normaal gesproken was ze altijd in conflict met haar lichaam maar uit principe weigerde ze zichzelf op een dieet te zetten. En toen realiseerde ze zich opeens dat ze sinds het dragen van haar korset opeens altijd weet wanneer haar maag vol is, en ze dus kan stoppen met eten. “Het is alsof ik van een balanskoord kwam en opeens met beide voeten stevig op de grond stond, een heerlijke ervaring”

