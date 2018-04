Duurzame ramen en deuren in huis

Deuren en ramen zijn essentieel in uw woning. Ze zorgen voor licht, isolatie en veiligheid. Daarom is het belangrijk om op dit gebied een keuze te maken die bij u past. Hoe duurzamer de deuren en ramen in uw huis, hoe langer deze meegaan en des te beter kunnen ze tegen een stootje. Er zijn veel specialisten in betaalbare deuren en ramen op maat. En door de keuze in verschillende materialen is er voor elk huis passend maatwerk te bestellen!

Pvc en aluminium

Twee materialen die tegenwoordig veel gebruikt worden voor deuren en ramen, zijn PVC en aluminium. Deze materialen zijn duurzaam en eenvoudig in het onderhoud. Toch zijn er ook verschillen tussen deze twee.

PVC deuren en ramen schaft u al aan voor een zachte prijs. Ze bieden qua kleur veel mogelijkheden, wat het extra makkelijk maakt om deze ramen bij uw woning of kantoor aan te laten sluiten. Zo kunt u PVC maatwerk aanschaffen in een ‘houtkleur’ voor een warme uitstraling. PVC staat bekend om de hoge isolatiewaarde.

Aluminium deuren en ramen zijn wat koeler om te zien en staan bekend om hun zeer lange levensduur en degelijkheid. Ramen of deuren van aluminium zijn dan ook wat prijziger. De isolatie van aluminium is uitstekend, zowel qua temperatuur als geluid. Het materiaal is daarnaast onderhoudsvrij. Deze eigenschappen zijn bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld een voordeur.

Maatwerk deuren en ramen

Wanneer u deuren of ramen aanschaft bij een betrouwbare leverancier, kunt u erop vertrouwen dat dit van hoge kwaliteit is. Door het gebruik van A-merken geven ze veiligheid en duurzaamheid aan uw woning. Veel mensen denken bij maatwerk aan een hoge prijs. Als u uw ramen en deuren online bestelt, zult u erachter komen dat maatwerk ook zeer betaalbaar kan zijn. Met dezelfde service en garanties. Als u zelf alle ramen en deuren goed inmeet bent u verzekerd van maatwerk voor uw ramen en deuren.

Welk type raam of deur kiest u?

Er zijn verschillende typen ramen en deuren verkrijgbaar. Dit geldt voor zowel de materialen aluminium als PVC. Denk bijvoorbeeld aan een voordeur, een paneeldeur, vaste ramen en draai- of kiepramen, met of zonder ventilatierooster. Welke ramen of deuren zijn er geschikt voor uw situatie? Laat u uitgebreid informeren en vraag bij twijfels advies aan een deskundige.

Vind ik leuk: Like Laden…