Een aantal tips bij de keuze van een korset

Niet alle korsetten zijn gelijk. Sterker nog, veel kledingstukken worden weliswaar verkocht als “korsetten” maar het zijn eigenlijk topjes in een korset stijl, niet het echte werk dus. Misschien zien deze “korsetten” er heel leuk uit, ze zijn niet gemaakt om jouw taille vorm te geven en dat is precies waarom mensen een korset kopen. Het echte korset ziet er adembenemend uit en het kan jouw taille echt verkleinen. Dat is niet alles - er is een grote keuze met honderden verschillende stijlen - je zult een decolleté krijgen om verliefd op te worden! Hier zijn 4 tips voor de keuze van het juiste korset.

Tip #1 Het begint met kwaliteit!

Je moet er eerst zeker van zijn dat jouw aankoop ook echt een korset betreft. Echte korsetten zijn niet alleen gemaakt van zijde en satijn voor het vormen van het lichaam en voor de ondersteuning. Er is meer nodig dan een korset met een stalen skelet. Om heel eerlijk te zijn, 90% van de korsetten op de markt worden niet gemaakt met een stalen skelet, er worden andere materialen voor gebruikt. Meer dan de helft van de fabrikanten gebruikt kunststof of composiet materialen voor de productie van het skelet. Hardere materialen bieden meer ondersteuning voor het lichaam. Helaas verkopen veel webwinkels standaard korsetten met een skelet van hard kunststof, je moet dus vooraf vragen welk materiaal wordt gebruikt en hoe sterk dit is.

Korsetten met een echt stalen skelet zijn behoorlijk zeldzaam in de winkel, omdat het korset daarmee zwaarder en veel duurder wordt. Normaal gesproken zou een korset met een stalen skelet niet per definitie oncomfortabel hoeven te zijn. Wanneer je een volslanke dame bent zul je zelfs opluchting voelen door de ondersteuning die een korset met een goed skelet zal bieden.

Tip #2 Vind de juiste maat

Een goede korset met koord heeft een elastische ruimte van 4 tot 5 inches, maar je moet nog steeds goed opletten met de keuze van de juiste maat. De maat voor de meest online korset winkels zijn niet zo nauwkeurig als de jurken. Wanneer je een baljurk kiest, kun je altijd een behoorlijk nauwkeurige matentabel vinden, maar niet bij een korset. De beste matentabellen geven je een standaard maat voor de taille en de verwachte taille maat wanneer je de bestelling in de webshop plaatst om verwarring te voorkomen.

Tip #3 Wat zou jij willen dragen?

Er zijn 2 belangrijke soorten korset om een keuze uit te maken. De “overbust” stijl tilt de borsten op en trekt jouw taille naar binnen toe. Je kunt ze vrij dragen omdat er niets onder het korset hoeft te komen. Je moet overigens ook rekening houden met de kleding die je bij het korset zult dragen. Normaal gesproken draag je een strapless korset voor een trouwjurk of een baljurk. Vrouwen in de leeftijd van 20 tot 40 passen het beste in een “overbust” korset. Voor het meest optimale effect kies je een exemplaar met een “sweetheart” ofwel een diepe buste in de vorm van een hart. Dit is zeer effectief om jouw decolleté te benadrukken, met alle rondingen en jouw eigen slanke lichaam zul je zeker de aandacht op elk feest naar je toe trekken. Laten we ook nog een ander type korset bespreken - “underbust”. De “underbust” korsetten richten zich specifiek op de taille. En dat is uiteraard ook de reden dat je een blouse moet dragen met een “underbust” korset.

In feite zijn “underbust” korsetten populairder in de geschiedenis dan je wellicht zult denken. Tegenwoordig is de functie van de moderne “underbust” korsetten vooral voor avondkleding bestemd. En veel van de moderne korsetten maken gebruik van geïntegreerde lussen voor kousen. Het is in ieder geval verstandig voor de drager om een keuze te maken op basis van de combinatie met het korset. De uitvoeringen van korsetten bestaan vooral uit 2 types, op basis daarvan komen er steeds meer nieuwe stijlen bij met andere materialen en patronen. Daarmee wordt het dragen van een korset steeds meer een standaard onderdeel van het modeleven voor elke vrouw.

Tip #4: Koop voor jouw vingertoppen

Het zal waarschijnlijk een uitdaging zijn om een online aankoop te maken, probeer je in te denken hoe het korset zal aanvoelen. Textuur is één aspect dat klassieke ontwerpers heel goed in de vingers hebben, en dat geldt eveneens voor de beste fabrikanten van korsetten. Wanneer de buitenzijde wordt afgewerkt met satijn of een subtiele brocade geeft dit een compleet nieuwe dimensie aan het dragen van een korset. Je zult je sterk voelen en zeer sexy op elk gebied.

Tip #5 Niet alle korsetten dienen hetzelfde doel

Een belangrijk gegeven waar iedereen die een corset wil kopen van op de hoogte moet zijn is dat een corset 2 verschillende doelen kan hebben. Een corset is enerzijds lichaam vormend, en anderzijds sexy. Meestal gaat het om een combinatie van beiden. Toch zijn sommige korsetten juist bedoelt als sexy accessoire die voornamelijk in en om de slaapkamer gedragen worden. Deze korsetten zijn ook lichaam vormend, maar kunnen wel wat oncomfortabel gaan zitten. Vooral als deze korsetten voor een langere periode gedragen moeten worden.

Aan de andere kant zijn er ook korsetten die voornamelijk bedoeld zijn om jouw lichaam te vormen. Dit soort korsetten zijn vaak minder opvallend en hebben een neutrale kleur. Denk bijvoorbeeld aan een beige corset of een zwart corset.

Denk daarom altijd goed na over het doel van jouw korset. Moet hij sexy zijn, lichaam vormend zijn of beiden? Afhankelijk van dit antwoord is het een stuk makkelijker om een goede korset uit te zoeken.

Tip #6 Kies een juiste kleur korset.

Een korset is een uiting van mode en stijl. Het is dan ook belangrijk dat een corset jouw exacte smaak uitstraalt. Daarom is niet alleen het model korset belangrijk, maar ook de kleur. Ben jij uitdagend en speels, dan is een rode corset een goede optie. Ben je modieus en stijlvol, doch woest aantrekkelijk? Dan is een zwart corset helemaal voor jou. De kleur en de versieringen op een korset kunnen jouw look helemaal maken. Denk bijvoorbeeld eens aan een zwart corset met kantachtige details. Met fraaie versieringen kan een zwart corset sensueel worden of juist extra modieus.

Let wel op dat je een kleur kiest die past bij jouw lichaam. Ben jij erg licht? Dan is een rode corset een minder strak idee. Natuurlijk is dit heel persoonlijk en is het aan te raden om de kleur altijd even naast jouw lichaam te houden. Op die manier zie je direct of iets staat of niet.

