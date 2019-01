Een echte musthave, de Babyzen YoYo

Als het een beetje lekker weer is, wil je uiteraard met je kind op pad gaan. Een lekker zonnetje en veel frisse lucht is goed voor je humeur en de gezondheid van jou en je baby. Samen genieten van de rust van de natuur of heerlijk samen winkelen in de stad. Het dan een absolute aanrader dat je hiervoor een handzame kinderwagen gebruikt. Een echte musthave is de dynamische kinderwagen van Babyzen YoYo. Hiermee wordt ieder uitje een stuk aangenamer. De Babyzen YoYo is niet alleen een heel handig en comfortabel in het gebruik maar ziet er ook nog eens heel kek uit. Je kunt er overal ook goed mee voor de dag komen. En met de YoYo bag kun je flink lang wegblijven. Hierin kun je je handtas, luiers, babyflessen, boodschappen en nog veel meer kwijt.

Comfortabel op stap

Babyzen is inmiddels een mateloos populair merk onder jonge ouders, en dat is niet voor niks. De YoYo kinderwagens zijn ontwikkeld zoals jij dat graag wilt, namelijk licht en sterk. Want zeg nou zelf, het is toch heerlijk dat je eindeloos kunt wandelen terwijl jouw baby heerlijk comfortabel in de wagen ligt te slapen. De Babyzen YoYo beschikt daarbij nog over een speciale zonnekap, waardoor de kwetsbare huid van jouw kindje optimaal beschermd is tegen de zon.

Handzaam, compact en schokbestendig

De Babyzen YoYo is de meest handzame kinderwagen. Door het relatief lichte gewicht van de wagen en de enorme compactheid als je deze inklapt, kun je de kinderwagen echt overal mee naartoe nemen. Daarbij zijn de speciale wielen van deze wagen zeer schokbestendig. Hoe heerlijk is het om te merken dat het met deze wagen ontzettend eenvoudig is om te wandelen op verschillende terreinen, zoals op de hei of in het bos. De rem is voorzien van eenvoudige bediening met je voeten. Na de enorme wandeling kun je de kinderwagen weer met één beweging inklappen, terwijl het zelfstandig blijft staan. Wel zo handig wanneer je deze ergens in een ruimte neer wilt zetten.

Verschillende kleuren en modellen

Ben je overtuigd en nu dus op zoek naar een Babyzen YoYo kinderwagen? Er is dan verder nog veel te kiezen. Zoals de keuze uit verschillende kleuren en uitvoeringen en heel veel verschillende accessoires. Is bijvoorbeeld een stoere zwarte kinderwagen iets voor jou? Of misschien heb je liever een unieke blauwe met een wit frame. Aan jou de keuze.

Diverse accessoires

Zoals gezegd mogen de accessoires bij de unieke Babyzen YoYo niet ontbreken. Zo heb je een voetenzakje voor meer comfort en heerlijke warme beentjes en voetjes als het wat kouder is. Maar ook een parapluutje is in ons land bijna essentieel en een reiswiegje is altijd handig om te hebben. Verder is de autostoel adapter een aanrader. Hiermee klik je heel eenvoudig het autostoeltje op het frame van de kinderwagen. Met al deze accessoires wordt een gezellig uitje altijd een fijne tijd.

