Een gids voor het kopen en dragen van de tankini

Hoewel de nachten langzamerhand langer worden, kunnen we nog steeds lekker van de zomer genieten. En daarnaast is het zo dat veel van ons al zitten te dromen over het badseizoen van volgend jaar. En waarom niet? De tijd vliegt voorbij en of je nu dit jaar of volgend jaar nieuwe zwemkleding wilt kopen, het is ontzettend slim om je mogelijkheden goed te kennen en die daarna ook te benutten!

Er zijn heel veel verschillende soorten damesbadkleding. Elke soort heeft zijn eigen voordelen en nadelen. Omwille van dit artikel van vandaag, ga ik het hebben over de tankini. Wil je misschien een tankini kopen? Dan is dit artikel speciaal voor jou!

Wat is de tankini precies voor een kledingstuk?

De tankini is een heel speciaal soort zwemkleding. En weinig kledingstukken hebben zoveel verschillende reacties en meningen uitgelokt als juist de tankini. Sommige mensen zijn dolverliefd op de tankini; anderen hebben er een grote hekel aan. Mijn persoonlijke mening? Ik ben er dol op en daarom heb ik er verschillende. Tankini’s zitten heel comfortabel. Ze zijn heel modieus en - om het heel eerlijk te zeggen – ik vind dat ze me er heel mooi laten uitzien. Ik was een paar weken terug op het strand met een stel vriendinnen en ik had het geluk dat ik mijn nieuwe tankini toen kon uitproberen. Onnodig te zeggen dat ik het heerlijk vond om erin te lopen, maar het zette me wel aan het denken. Waarom is er niet meer info beschikbaar over de tankini. Denk je eens in: er zijn enorm veel artikelen over bikini’s en strings, maar het is een hele klus om informatie te vinden over tankini’s. Daarom heb ik besloten om deze geweldige gids te maken in de wereld van de tankini. Ik wil jou helpen met de ervaring die ik heb opgedaan. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat er vrouwen zijn die door het reusachtige aanbod van kleding soms de bomen door het bos niet meer zien.

Wat is een tankini? – Allereerst moet ik zeker weten dat je precies weet wat een tankini is. In principe is een tankini een speciaal ontworpen stuk zwemkleding dat je het best kunt beschrijven als een tussenvorm tussen een tank top (hemd zonder mouwen) en een bikini. Misschien is het een beetje rare vergelijking, maar ik weet even niets beters: als je zwemkleding zou beschouwen als een familie van levende personen, dan zou het ouderwetse badpak de echte grootmoeder zijn. De bikini zou de alleenstaande jongere zuster zijn en de tankini zou de iets oudere en bescheiden oudere zuster zijn – ook al zijn tankini’s veel moderner dan bikini’s. Een tankini, is net als de bikini een tweedelig setje zwemkleding. Maar het belangrijkste verschil tussen een tankini en een bikini is het feit dat in plaats van een Beha-achtig bikini bovenstuk, je bovenkant met een tankini bedekt is met iets wat lijkt op een tank top, met speciaal ingenaaide cups om je borsten te ondersteunen en een push-up effect te geven. Ook is er de tankini met beugel voor extra ondersteuning.

Je middel en buikgedeelte zijn in feite bedekt en, als je je net als ik bewust bent van je buik, dan voelt dat goed.

Tankini’s zijn behoorlijk nieuw in de wereld van vrouwenzwemkleding. In feite zijn tankini’s pas beschikbaar sinds het midden van de jaren 80. Sinds die tijd zijn tankini’s langzaam steeds populairder geworden. En hierdoor zijn er ook meer soorten beschikbaar gekomen.

Veel vrouwen vinden het fijn om lekker te experimenteren met combinaties. Dus je kunt combinaties dragen met verschillende kleuren van slip en shirt tegelijkertijd. Persoonlijk houd ik heel erg van tankini’s, omdat ze me de mogelijkheid bieden om veel van jezelf onbedekt laten en juist die delen van mijn lichaam te accentueren waar ik me goed bij voel. En tegelijkertijd kan ik mijn buik bedekt laten. Totdat de tankini er was, hadden vrouwen de keus om hetzij met bijvoorbeeld een bikini, heel veel van hun lichaam te laten zien; of juist heel weinig met bijvoorbeeld een ééndelig badpak. Een tankini is een mooie tussenvorm. Sommige tankini’s passen zelfs in de rand van de bijbehorende slip, zodat vrouwen zelfs nog meer van hun middengedeelte kunnen bedekken, als ze dat willen. Een andere mogelijkheid is een keuze te maken uit de tankini grote maten.

Verschillende pasvormen en stijlen van de tankini – Eén ding dat ik erg fijn vind van tankini’s van tegenwoordig, is dat er zoveel pasvormen en stijlen zijn waaruit je kunt kiezen. Zoals ik hierboven al opmerkte, zijn er tankini’s die je kunt vastmaken aan de bovenrand van de slip, zodat het bijna een sexy ééndelige tankini wordt. Wat ook heel mooi is, is dat je iedere slip kunt dragen die je wilt. Dus als je van strings of g-strings houdt, dan kun je dat soort slipjes dragen met je tankini en nog steeds heel veel van jezelf laten zien, terwijl je de imperfecties bedekt laat. Je kunt zelfs tankini slips krijgen in de vorm van heren shorts: een tankini met short! Dus als je wilt, kun je meer van jezelf bedekt laten, in plaats van meer van jezelf te laten zien.

Waarom zou je een tankini dragen? – Dus, wat is het nou van tankini’s waar ik geen genoeg van kan krijgen? Nou, er zijn eigenlijk verschillende dingen die ik zo geweldig van ze vind. Aangezien ik niet egoïstisch ben, laat ik je nu kijken naar sommige van de dingen die me het meest aanspreken van tankini’s en waarvan ik zeker ben dat jij ze ook heel erg aantrekkelijk vindt:

Verscheidenheid – Eén ding dat echt het meest indruk op me maakte, was de grote verscheidenheid aan keus als je het hebt over tankini’s. Ik koop al mijn tankini’s bij op het Internet bij Larshor.nl, omdat me dat werd aangeraden door een stel vrienden en ik kan ze alleen maar volledig gelijk geven. Wil je een tankini online kopen, dan raad ik jou ook echt Larshor.nl aan. Hun producten zijn gewoon geweldig, hun afdeling zwemkleding is bijna eindeloos. Ik zou de hele dag door de talloze producten kunnen gaan die ze op hun site aanbieden, maar omdat ik me echt bij tankini’s wil houden, wil ik je daarover vandaag juist vertellen.

Tankini’s heb je in alle vormen, maten, kleuren, materialen en stijlen – en ik hou van al die verschillende soorten! Ik heb gestreepte tankini’s, tankini’s met rondjes, effen, met lijnen erop, met patronen en nog veel meer. Ik vind het ook heerlijk om te combineren met slips en topjes, zodat ik echt unieke stijlen kan maken. Even tussen ons, ik moet wel toegeven dat na een paar cocktails teveel op, sommige van mijn combinaties er echt vreselijk uitzagen. Dus mocht jij na een paar cocktails opeens een gloednieuwe combinatiestijl willen samenstellen, dan is mijn advies om het lekker aan de professionals over te laten. Een gestreepte tankini top en gevlekte slip, bijvoorbeeld, combineren ECHT NIET. En het maakt dan echt niet uit hoeveel alcohol je neemt, het staat nog steeds niet.

Vertrouwen – Ik ben een vrouw, en net zoals veel vrouwen om me heen, heb ik vaak last van vlagen van twijfel over mezelf. Ik ben me bewust van mijn lichaam. Als je bedenkt hoe de maatschappij zo lang is geweest, zou ik verbaasd zijn als je me een vrouw kunt laten zien die niet minstens zo nu en dan twijfelt aan zichzelf en zich bewust is van haar lichaam.

Begrijp me niet verkeerd. Ik voel me gelukkig in mijn vel en ik ben een vrouw met een behoorlijk zelfvertrouwen. Maar er zijn gewoon bepaalde delen van mijn lichaam die ik graag zou veranderen, als ik dat zou kunnen. En mijn buik is waarschijnlijk het grootste voorbeeld hiervan. Ik heb in het verleden bikini’s gedragen, maar ik voelde me er nooit helemaal comfortabel in. Mijn vrienden vertelden me constant hoe prachtig ik eruit zag, maar ik kon het zelf niet zien. Ik heb ook striae en ik heb zeker geen breinaald-figuur en ik heb daar last van. Daarom hou ik zo van tankini’s. Een tankini dragen betekent voor mij dat ik iets sexy’s en onthullends kan dragen, terwijl ik nog steeds de regie heb. Een tankini dragen betekent voor mij dat ik als ik op het strand ben, op vakantie ben, of baantjes trek in het plaatselijke zwembad, ik mezelf kan ontspannen. Ik kan lekker doorgaan waar ik mee bezig ben, zonder dat ik me continu bewust hoef te zijn van mijn verschijning.

Prijs – Okay, als het erom gaat om er goed uit te zien, weet ik dat je niet een prijskaartje daaraan kunt ophangen. Maar de rekeningen betalen zichzelf niet, en ik heb een eindeloze wijncollectie om nog een wijntje aan toe te voegen. Alleen, als ik iedere fles die ik koop, ook leegdrink, is dat niet de beste manier om een wijncollectie op te bouwen.

Hoe dan ook, ik dwaal af. Terug naar de tankini’s en het geld. Sommige zwemkleding is belachelijk duur, al helemaal als je gaat voor designer kleding. In feite zijn er stukken dameszwemkleding te koop, gedecoreerd met 24 karaats diamanten en ik word er bang van als ik bedenk wat die moeten kosten.

Tankini’s daarentegen zijn niet duur en ze zijn iedere stuiver waard. Zoals ik al zei, ik koop de mijne bij Larshor, omdat ze echt kwaliteitsmaterialen gebruiken en kwalitatief hoogwaardige artikelen in voorraad hebben.

Als je daarom een tankini koopt, duurt het jaren, misschien wel tientallen jaren, voordat ze aan vervanging toe zijn. En over de prijs kan ik echt helemaal niet klagen. Even een snelle tip: doe niet hetzelfde als ik door naar de goedkoopste tankini te kijken die je kunt vinden, alleen maar omdat het zo goedkoop is. Goedkoop is gewoon duurkoop. Ik kocht jaren terug een tankini in de afprijs en na twee wasbeurten viel het kledingstuk uit elkaar en kon ik het weggooien. De tankini’s die ik daarentegen bij Larshor.nl heb gekocht, zijn al talloze keren gewassen en in plaats van lichtelijk verkleurd, zijn ze in feite zo goed als nieuw.

Tips voor tankini’s te kopen en te dragen – In dit laatste gedeelte van mijn nuttige tankini gids ga ik je vertellen over hoe je de perfecte tankini kunt kopen en hoe je de tankini moet dragen, zodat je er extra onweerstaanbaar uitziet.

Een kleurtje – Een beetje zonneschijn is gunstig voor ons allemaal, omdat het onze lichamen helpt om natuurlijke vitamine D te produceren. En vitamine D ondersteunt een hele serie van lichamelijke processen. Het probleem met zonnebaden is dat sommige mensen verbranden of ze vertrouwen op zonnebanken die in verband gebracht worden met huidkanker. Als je op natuurlijke wijze bruint zonder verbrand te raken, is dat geweldig, hoewel dat niet voor mij opgaat. Ik hoef maar even in de zon te zitten en ik verbrand zo rood als een tomaat. Dat is niet erg praktisch. Dus wat doe ik om te bruinen? Heel makkelijk, ik gebruik natuurlijke bruiningsproducten. In feite ben ik nepbruin. Waarom zit ik over bruinen te praten terwijl het onderwerp voor vandaag een tankini is? Nou, de eenvoudige reden is dat hoe bruiner je huid eruitziet, hoe beter je eruitziet in een tankini. Een gezond bruin kleurtje doet wonderen voor je huid en je gelaatskleur. Het zal je tegelijkertijd geweldig eruit laten zien, als je geweldig laten voelen. Dus voordat je jezelf naar het strand haast, is mijn advies om jezelf een beetje te laten bruinen.

Ga lekker shoppen – Zoals ik al eerder zei, toen ik voor het eerste besloot een tankini aan te schaffen, kocht ik mijn tankini online. Ik kocht hem bij een zaak waar ik nog nooit van gehoord had, zonder echte waarderingen of feedback om op af te kunnen gaan. Ik lette alleen op de prijs en het was een waardeloos product. Niet alleen viel het uit elkaar na het drie keer gedragen te hebben, het was ook veel kleiner dan het zou moeten zijn. De volgende keer kocht ik een paar meer van een zaak met betere reviews en het product was beter. Uiteindelijk raadden mijn vrienden mij Larshor.nl aan en ik koop nu van alles bij Larshor.nl, inclusief wat sexy lingerie. Door te shoppen, vergeleek ik niet alleen waarderingen, maar ik kon ook prijzen vergelijken en kon ik een aantal geweldige aanbiedingen en producten vinden. Ongeacht hoe geweldig je een product kunt vinden, als je de tijd neemt om verder te shoppen, kun je misschien iets nog beters vinden.

Ga jezelf niet eindeloos analyseren – Als je een tankini koopt, is het altijd het beste om hem te passen voordat je hem koopt. Als je een tankini online koopt, is dit lastiger, want als je hem niet leuk vindt, moet je hem terugsturen, terwijl je hem in een winkel gewoon makkelijk terug kunt leggen op de plank. Als je een tankini aantrekt, ga dan niet eindeloos lang in de spiegel kijken en ieder hoekje van je lichaam analyseren. Ik maak me hier zelf ook schuldig aan. Als ik de tankini aantrek, vind ik hem leuk, en dan kijk ik opnieuw en ga ik expres extra kijken om naar onvolkomenheden te zoeken. Ik ga op zoek naar iets wat ik niet leuk vind, ik fixeer me daarop en het maakt me vervolgens gek. Ik heb nu echter geleerd om het gewoon aan te trekken, even vluchtig in de spiegel te kijken en als ik het leuk vind, dan koop ik het. Als je gaat zoeken naar perfectie, dan zul je voor altijd blijven kijken, want in ons brein is niemand van ons perfect.

Denk aan sandalen of pumps met een kleine hak – Als je je zorgen maakt over je lichaam, of als je er gewoon beter uit wilt zien, denk er dan eens aan om sandalen of pumps te dragen met een kleine hak. Deze sandalen zal je benen wat langer maken en zal je er langer en slanker uit laten zien. Je kunt ook je teennagels polijsten of lakken om je voeten er mooier uit te laten zien. En daarmee zal je tankini ook mooier zijn op je lichaam.

Geniet – Maar vooral, geniet ervan! Heb plezier in het kopen, het uitzoeken en het dragen van de tankini! Het is een prachtig en uniek kledingstuk. Je komt er extra goed in uit en hij maakt dat je je goed voelt. Op zo’n manier wordt een dagje strand of boulevard extra leuk en extra fijn! Wij als vrouwen hebben gewoon veel mogelijkheden om ons extra mooi te laten uitkomen. Ik vind het heerlijk dat we in deze tijd gewoon onszelf kunnen zijn en dat er prachtige kleding is waarmee we ons kunnen laten zien en waarin we trots op onszelf en ons lichaam kunnen zijn – zelfs als er kleine onvolkomenheden zijn. De tankini helpt mij om er op mijn best uit te zien. Dat geeft me een heel goed gevoel. Ik wil dat jij dat gevoel ook hebt. Daarom heb ik deze gids voor je geschreven. Ik wil je heel veel succes wensen met het kiezen van de juiste tankini en heel veel plezier en succes in het dragen!

