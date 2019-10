Een klantenteller om de winkelprestatie te optimaliseren

Heeft u een winkel en wilt u inzicht in bezoekersdata? Dan is een betrouwbare klantenteller tegenwoordig een onmisbaar stukje technologie. Met behulp van een klantenteller is het namelijk mogelijk om klantgedrag te kwantificeren en hiermee de klantervaring te optimaliseren. Een klantenteller is de beste manier om solide data te verzamelen. Het aanschaffen van een bezoekerstelsysteem van PFM Footfall Intelligence is een investering waarmee u ontzettend belangrijke bezoekersdata verzamelt. Deze data zal op zijn beurt door ons geanalyseerd en omgezet worden naar waardevolle inzichten om de winkelervaring van de klant en daarmee de winkelprestatie te verbeteren. De verzamelde data maakt het mogelijk om goed onderbouwde beslissingen te maken op basis van betrouwbare data. Deze beslissingen kunnen gaan over de inzet van personeel, het product-portfolio of de klantenservice. Het einddoel is daarmee om de conversie ratio te verhogen en daarmee natuurlijk de omzet van de winkel.

Slimme beslissingen maken heeft alles te maken met het toepassen van de inzichten uit de analyse van bezoekersdata.

En dat is precies wat wij goed kunnen.

Bezoekersdata geeft u tal van inzichten:

conversie

De conversiefactor bepaalt de verhouding tussen bezoekers en kopers en geeft een goed beeld van de prestatie van een locatie. Branche, locatie en grootte verzorgingsgebied beïnvloeden deze factor.

Personeel

Door bezoekersaantallen in kaart te brengen met tijdsinterval krijgt u inzage van het “druktebeeld” over bepaalde periodes. Hierdoor kunt u personeel efficiënt inplannen.

Verblijfstijd

Hoelang blijft men gemiddeld in de winkel of het winkelcentrum? Blijft men lang genoeg om tot een aankoop over te gaan? Hoe ontwikkelt het bezoekersbeeld zich door de tijd?

Marketing

Wat is de effectiviteit van uw marketing inzet. Door de bezoekerstellingen te koppelen aan uw marketing inspanning, kunt u zien of er meer bezoekers komen in een bepaalde periode en wat de conversie dan doet.

Terugkerende bezoekers

Informatie over het aantal terugkerende bezoekers is waardevol, omdat de kans dat deze bezoekers overgaan tot een aankoop groter is dan iemand die voor het eerst binnenkomt.

Het belang van klanten tellen

In de huidige dynamische en competitieve wereld schiet je als winkel tekort als je geen klanten telt. Bezoekersdata is namelijk een belangrijke maatstaf waarin de marketing en prestaties van een winkel kunnen worden gemeten. Het is van groot belang om te analyseren wat er gebeurt met de bezoekers die wel een winkel binnenlopen, maar geen aankoop doen. Door deze data te interpreteren zijn onze klanten beter in staat om strategische en operationele beslissingen te nemen.

Een klantenteller is de basis voor nauwkeurige voorspellingen

Met een klantenteller meet u onder andere de volgende factoren:

• Hoeveel mensen stappen daadwerkelijk de ruimte binnen

• Wat zijn de drukste tijden van het jaar

• Wat is de conversie ratio van de winkel

• Hoe lang blijven de bezoekers binnen de ruimte

• Is deze bezoekers een terugkerende bezoeker

Vertrouw op een klantenteller van PFM Footfall Intelligence

Wij hebben ontzettend veel kennis van en ervaring met analyse en interpretatie van bezoekersdata. Daardoor snappen wij als geen ander dat er geen enkele strategie is om de winkelervaring te verbeteren en de conversie ratio te laten stijgen die past binnen iedere markt. Elke markt heeft een andere benadering nodig, dat begrijpen we. De enige juiste aanpak om een onderbouwde strategische beslissing te maken is om complete en betrouwbare data te analyseren. Deze data is het fundament van onze business en zorgt voor een strategie op maat voor iedere klant.