Een longboard of skateboard?

In de volksmond bestaat er nauwelijks verschil tussen een skateboard en een longboard. Dit is in feite zo met elke sport. De verschillen zijn voor een buitenstaander minder duidelijk dan voor de echte beoefenaars. Wie nooit op een skateboard staat, ziet een mooi vormgegeven plank met wieltjes eronder. Ook voor beginnende skateboarders is het verschil tussen een longboard en skateboard niet altijd even duidelijk te zien. Toch zijn ze er wel degelijk.

Wanneer gebruik je een skateboard?

Een skateboard heeft rigide en slijtvaste wieltjes, die over het algemeen kleiner zijn dan de wieltjes van een longboard. Omdat de wielen van hard materiaal zijn gemaakt, zijn ze minder geschikt om over ruw of oneffen terrein te rijden. Ook de rigiditeit van het onderstel maakt dat een skateboard op de openbare weg minder comfortabel aanvoelt. Een skateboard is dan ook zeer geschikt voor het oefenen van trucs en acrobatiek. Het onderstel is zo gemaakt dat het klappen en schokken op de beste manier opvangt. Dat is hard nodig als je acrobatische sprongen maakt. Als je kijkt naar de vorm van het board, dan zie je aan de achterkant een opstaande rand. Hiermee stuur je, spring je en ben je bijzonder wendbaar.

Wanneer gebruik je een longboard?

Een longboard is gemaakt voor langere ritten waarbij je de nodige comfort wilt ervaren. De wielen zijn van een zachter materiaal gemaakt, waardoor ze de oneffenheden op de openbare weg beter aankunnen. Ze hebben een groter rolvermogen waardoor het mogelijk wordt om veel grotere eindsnelheden te bereiken dan met een skateboard. Een longboard is je beste keuze als je het wilt gebruiken als vervoermiddel. Door de speciale constructie van het onderstel is het met een longboard ook veel gemakkelijker om bochten te nemen, wat wel zo verstandig is als je je in het verkeer begeeft. Gebruik een longboard dus als vervoermiddel en als je houdt van hogere snelheden.

Verschillende soorten longboards

De ene longboard is de andere niet. Is het onderstel onder de plank gemonteerd, dan spreek van je van een Top Mount board. Is het onderstel door de plank heen bevestigd, dan noem je het een Drop Through board. Een Top Mount longboard staat iets hoger en is zeer geschikt voor bochtenwerk en slalommen. Een Drop Through board staat laag bij de grond en geeft je vooral stabiliteit en comfort bij lange ritten. Hij heeft echter wel een grotere draaicirkel en is daarom minder geschikt op routes met scherpe bochten. Wil je jouw longboard ook in het openbaar vervoer meenemen, kies dan voor een Mini Cruiser, een Top Mount board van maximaal 31 inch lengte. Deze heeft een kleine draaicirkel, is licht van gewicht en gemakkelijk op te bergen.

