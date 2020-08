Een ovenheerlijke pizza aanbieding

Een pizza met verschillende verse ingrediënten, een dikke krokante bodem en een dikke laag kaas en kruiden, wie smult daar niet van? Bij New York Pizza is er voor iedere pizzaliefhebber een pizza te vinden met beleg wat hij of zij lekker vindt. Je bestelt ze gemakkelijk en snel. Maar het is uiteraard nog fijner is om je pizza te bestellen tegen een scherpe prijs. Houd daarom de pizza aanbieding van New York Pizza in de gaten. Op een speciale actiepagina staan alle aanbiedingen gesorteerd. De acties van New York Pizza veranderen regelmatig, dus is het slim om de pagina pizza aanbiedingen goed in de gaten te houden.

Veel pizza aanbiedingen

Als je aan New York Pizza denkt, denk je direct aan die overheerlijke pizza’s. Maar ons menu bestaat uit nog veel meer dan alleen pizza. Zo kun je er ook terecht voor pasta’s, salades, dunkin donuts en frisdranken. Wil jij bij je verse pizza ook een heerlijke snack, toetjes of wat te drinken? Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een pizza aanbieding in combinatie met een blikje cola of andere frisdrank. De combideals zijn voordelige acties waarbij je een pizza kunt combineren met frisdrank of een snack. Een andere pizza aanbieding is dat als je twee pizza’s bestelt er twee Ben & Jerrie ijsjes gratis bij krijgt. Ook zijn 2 grote pizza’s tegen een lagere prijs een van onze landelijke pizza aanbiedingen. Ben je benieuwd naar de actie voor het New York Pizza filiaal bij jou in de buurt? Kijk dan bij de lokale pizza aanbieding. Je kan op de website of in de app jouw postcode invullen en dan kijken naar de pizza aanbieding voor jouw filiaal.

Heel veel pizza met korting

Houd je zelf erg van pizza’s of heb je een keer zin in een pizzafeestje met je familie of vrienden? Kijk dan voor onze pizza aanbieding op onze actiepagina om meerdere pizza’s met kortingcodes te bestellen. Wij hebben altijd scherpe deals als je meerdere pizza’s wilt bestellen. Of je nu gaat voor de typische New York Style of je kiest een pizza met een krokante dunne bodem, de zogenaamde Italian style; je vindt vast een voordelige actie in onze pizza aanbieding. Zo kun je twee grote pizza’s van 35 centimeter bestellen met extra veel korting of bijvoorbeeld drie medium exemplaren tegen een actieprijs. En bepaal natuurlijk zelf wat je erop wilt. Tonijn? Pepperoni? Of de ovenheerlijk BBQ mixed grill.

Aanbiedingen veranderen

Wil jij gebruikmaken van een landelijke pizza aanbieding of een lokale actie? Je kunt dan deze op de actiepagina selecteren en de couponcode invullen bij het bestellen van de pizza. Heb jij al zin gekregen in verse overheerlijke pizza’s van New York Pizza? Kijk dan altijd voordat je gaat bestellen even op onze actie pagina en een kies jouw pizza aanbieding uit. De aanbiedingen veranderen regelmatig, dus hou deze pagina in de gaten. Zo smul jij thuis van een overheerlijke pizza mét korting.