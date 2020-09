Eindelijk, trendy slippers op maat

Mannen lopen niet de hele dag op monks, brogues of smaakvolle chelsea boots. Vrouwen willen ook wel eens wat anders aan hun voeten dan pumps, high heels of makkelijk te combineren laarsjes. Natuurlijk geniet je van de sublieme ondersteuning en de uitstraling die goed passende nette schoenen elke outfit geven. Uiteraard kies je bij al je sportieve activiteiten voor sneakers of sportschoenen die individueel presteren goed mogelijk maken. Soms wil je echter wat anders. Als je erover nadenkt, dan zie je steeds meer momenten op een dag waarop je eigenlijk niets aan je voeten wilt, of de voorkeur geeft aan schoeisel dat lekker luchtig en open is, zodat je voeten ook het daglicht zien. Heb je wel eens aan slippers op maat gedacht?

Voordelen van slippers op maat

Gun je voeten frisse lucht en trek een paar slippers, teenslippers of sandalen aan. Je hebt het vast wel eens gedaan, maar ook gemerkt dat dit type schoenen een groot nadeel kent. Het geeft je lang niet de ondersteuning die je van dichte kwaliteitsschoenen gewend bent. Natuurlijk is het geen punt om standaard teenslippers te dragen als je van je badkamer naar je woonkamer wandelt of wanneer je op het strand geen zand in je goede schoenen wilt. Je kunt er echter geen lange stukken mee lopen, zonder een risico op vermoeide voeten, klachten aan je rug of je gewrichten. Wist je dat dit helemaal niet nodig is? Met slippers op maat ervaren je voeten optimale ondersteuning zodat klachten vermeden worden. Je kunt slippers op maat laten maken, profiteren van de luchtigheid van dit type schoen en toch nog op een gezonde en verantwoorde manier voortbewegen. Bestel je slippers op maat bij FITS Footwear en je wilt nooit meer een andere open schoen.

De werkwijze van FITS Footwear

Elke voet is anders en iedere voet heeft zijn eigen vorm van ondersteuning nodig. Wat FITS doet, is uw voeten volledig in kaart brengen. Met behulp van de expertise van onze erkende voetspecialisten, gekoppeld aan 3D-scantechnologie van eigen bodem maken wij een orthopedisch verantwoorde zool die je voet maximaal ondersteunt en het lopen op slippers op maat bijzonder comfortabel maakt. De scangegevens kunnen we zo verwerken dat we voor elk type schoen een passende zool met voetbed creëren, waarmee je schoenen podotherapeutische kwaliteit krijgen. Ben je geïnteresseerd? Neem eens een kijkje op onze website en bepaal welk van onze aanmeetpunten het dichtst bij jou in de buurt is. Maak vervolgens een afspraak en laat onze specialisten je voeten scannen. Binnenkort loop ook jij op trendy slippers op maat.