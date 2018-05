Elke vrouw zou lingerie moeten dragen

Wij vrouwen vinden het fijn om altijd sexy en comfortabel te zijn in de kleding die wij dragen. Natuurlijk vinden we het allemaal spannend om ons in sexy lingerie te kleden in de slaapkamer. Maar het is ook leuk om dit soort ondergoed te dragen onder je reguliere kleding. Je wilt je ook comfortabel voelen op kantoor toch? Sexy lingerie is vaak een stuk comfortabeler om te dragen onder je kleding dan een hele simpele bh of onderbroek. De babydoll bijvoorbeeld is een hele fijne stuk lingerie om onder je normale werkkleding te dragen. Ik weet dat er veel vrouwen zijn die zich graag comfortabel voelen wanneer ze aan het werk zijn of tijdens een nachtje uit. Lingerie dragen is tegenwoordig ideaal voor deze gevallen, en meer vrouwen zouden deze stap moeten maken. Het is niet meer alleen om in de slaapkamer te dragen.

Waar kan je lingerie kopen

Ik wil je heel kort even wat advies geven over waar je nou het beste sexy lingerie kan kopen. Veel vrouwen voelen zich niet heel comfortabel om dit soort kleding in een winkel te gaan kopen. Dat heb ik ook, dus koop ik mijn lingerie bijna altijd online bij winkels zoals Larshor.nl. Bij deze online retailer heb je een uitgebreide keus uit alle verschillende stijlen lingerie en weet je zeker dat ze van hoge kwaliteitsstoffen worden gemaakt. Daarnaast zijn er ook allerlei verschillende maten beschikbaar. Dus heb je behoefte aan grote maten lingerie dan is dat ook geen probleem. Daarnaast vind ik het fijn om op een plek alle verschillende stijlen, kleuren en stoffen goed te kunnen bekijken. Dit en nog veel meer kan allemaal bij Larshor.

De verschillende stijlen lingerie

Er zijn absoluut heel veel verschillende stijlen lingerie waar je uit kan kiezen. Het is dus ook belangrijk om een goed overzicht te hebben van de vele verschillende stijlen die beschikbaar zijn. Daarom ga ik je hier vertellen over de vele verschillende stijlen lingerie die je kan kopen. De stijlen die jij wellicht wilt dragen verschillen natuurlijk enorm van vrouw tot vrouw en zijn afhankelijk van het type stijl dat je mooi vindt, en het type lichaam dat je hebt.

Korset

Als je bijvoorbeeld een grote buste hebt is het goed om daar wat ondersteuning voor te hebben. Dan kan je bijvoorbeeld een corset dragen wat goede ondersteuning biedt voor je buste, en ook je houding verbeteren en je natuurlijke rondingen extra benadrukken. Bij korsetten hoef je je vaak ook geen zorgen te maken om de bandjes. Je kent het vast wel dat vervelende gevoel bij bh’s wanneer de bandjes in je schouders snijden, of van je schouders afglijden. Allemaal heel onhandig en niet wat je wilt. Met korsetten, die vak strapless zijn hoef je je hier al geen zorgen meer over te maken. Corsets komen in veel verschillende stijlen en zijn verkrijgbaar in verschillende stoffen zoals zijde, kant en leer. Kies er eentje die bij jouw look past en waar jij je comfortabel in voelt.

Babydoll

Een ander type sexy lingerie wat je kan dragen is de babydoll, een van mijn persoonlijke favorieten. Ook bij baby dolls zijn er veel verschillende stijlen om van uit te kiezen. Dit is een heel schattige maar ook sexy stijl die je partner echt kan opwinden. Het topje is gemaakt van zijde of kant en daar zit dan een mooi onderbroekje aan vast. Het topje biedt ook nog eens goede ondersteuning. Het is veel beter om deze stijl te dragen dan de traditionele combinatie van simpele bh en onderbroek. Deze simpele traditionele stijl begint vaak na een tijdje oncomfortabel en saai te worden. De bandjes van je bh rekken en vallen steeds vaker van je schouder, of je moet het steeds zo veel strakker trekken dat je van die lijntjes op je lichaam overhoudt wanneer je de bh uitdoet. Met de babydoll hoef je je hier geen zorgen meer over te maken. Het is een mooi stuk lingerie dan je zelfvertrouwen een boost geeft omdat je weet hoe sexy je eruit ziet. Het geeft daarnaast goede ondersteuning en kan je houding verbeteren. Je van het zelfs onder je normale kleding dragen op kantoor en nog steeds comfortabel zijn. Tegenwoordig is deze stijl niet alleen meer voor zijn plezier maar ook die van jezelf.

Hemdjes

Een andere herkenbare stijl sexy lingerie zijn de hemdjes, dit is weer een verleidelijke en sexy stijl ondergoed die gepast is voor in de slaapkamer of daarbuiten. Het kan dus als een zelfstandig stuk kleding gedragen worden of onder andere kleding. Je kan het ook combineren met een legging om het een nog verleidelijkere look te geven. Elke vrouw zou eigenlijk een mooi hemdje moeten hebben omdat het je vrouwelijke kant naar buiten brengt en je zelfvertrouwen een enorme boost kan geven. Je kan deze dragen in de slaapkamer om de intieme momenten nog wat extra intiemer te maken, maar het is eveneens geschikt om onder je kleding te dragen als ondersteuning voor je complete outfit. Sommige vrouwen denken misschien dat een hemdje niks voor hen is of dat het net iets te ondeugend is, maar er is niks mis met een sexy outfit. Kijk maar eens naar de geschiedenis van lingerie. Een goede combinatie om een sexy hemdje te dragen is met een mooie legging die je aan het hemdje vast kan klampen. Zo voel je je de hele dag sexy, verleidelijk en comfortabel.

Sexy lingerie moet eigenlijk gewoon door alle vrouwen gedragen worden. Je hoeft er geen super strak modellen lichaam voor te hebben. Je moet gewoon het zelfvertrouwen uitstralen dat jij blij bent met het lichaam en de persoonlijkheid die je hebt. Dan komt de rest vanzelf. Er zijn zoveel verschillende stijlen lingerie om van te kiezen dat je er ongetwijfeld eentje zal vinden die bij jou lichaam past. Lingerie ziet er daarnaast vaak ook gewoon heel goed uit als je wat meer rondingen hebt. Sexy lingerie is tegenwoordig ook gewoon heel comfortabel om te dragen dus daar mag het niet aan liggen. Het houdt je koel en je hoeft je geen zorgen te maken over die vervelende bh bandjes. De babydoll stijl is een van de stijlen die een grote boost in je zelfvertrouwen kan geven. Het zit strak op je lichaam en laat je verleidelijke rondingen extra benadrukken. Welke vrouw wil dat nou niet?

Zelfvertrouwen boost

Waarom kiezen steeds meer vrouwen er nou eigenlijk voor om vaker sexy lingerie te dragen? Een van de belangrijkste redenen die ik vaak hoor is dat ze er meer zelfvertrouwen van krijgen. Dit soort ondergoed laat je lichaam er op een bepaalde verleidelijke en sexy manier uitzien die je met geen andere kleding kan krijgen. Mannen houden er natuurlijk ook van wanneer ze vrouwen in sexy lingerie zien, dus kan het ook wel wat spanning in de slaapkamer teweeg brengen. Het geeft veel vrouwen een goed gevoel om zichzelf op zo’n ondeugende en sexy manier te zien, waarvan zij op natuurlijk wijze blijer en vrolijker worden. Je zal merken dat wanneer jij ook sexy lingerie gaat dragen je je vaak beter zal voelen omdat jij weet hoe goed je eruit ziet. Het gaat echt niet alleen om dat een man of vrouw meer opgewonden raakt door hoe jij eruit ziet. Het zelfvertrouwen dat jij uitstraalt zal al een merkbaar effect hebben op hoe mensen jou benaderen. Jij bent een beeldschone vrouw en er is geen enkele reden waarom jij je niet zo zou moeten voelen. Sexy lingerie kan je hierbij helpen, het heeft vaak een positief effect op hoe vrouwen zichzelf zien. Je hebt echt geen man of partner nodig om sexy lingerie te rechtvaardigen, je kan het gewoon zo vaak en zoveel dragen als jij wilt.

Wees op alles voorbereid

We weten allemaal dat er op de gekste momenten iets kan gebeuren waar jij helemaal niet op voorbereid was. Dat is waarom het belangrijk is om je altijd goed voor te bereiden op alle mogelijke gebeurtenissen. Als er ooit iets onverwachts gebeurt is het fijn als je niet gekleed bent in een oud shirt of oma nachtjapon. Ik zou daar niet al te blij mee zijn mocht het mij overkomen. Als je altijd sexy lingerie aan het dragen bent, dus ook wanneer je slaapt, dan weet je zeker dat je niet in een onverwachte situatie terecht komt terwijl je er helemaal niet uitziet. Het zou jammer zijn als je een leuke jongen, meisje, man of vrouw ontmoet om mee naar huis te gaan maar gekleed bent in een saaie lelijke oma onderbroek. Dat zou vooral jammer zijn omdat het kan afdoen van de mooie vrouw die jij bent.

Het idee dat je een diepe decolleté moet hebben om er verleidelijk uit te zien is tegenwoordig best wel ouderwets te noemen. Vrouwen hebben soms nog steeds wel het idee dat ze dit moeten doen om de aandacht van mannen te trekken. Maar geloof mij nou maar, dat hoeft helemaal niet. Er is een veel makkelijkere oplossing. Als je wat sexy lingerie aanhebt dan zal je merken dat je vanzelf genoeg aandacht krijgt. De sexy lingerie benadrukt jou schoonheid en geeft je die sexy uitstraling. Alleen al een kleine glimp van jouw sexy lingerie zal genoeg zijn om de aandacht van alle mannen te trekken. Je gaat waarschijnlijk meer moeite hebben met het afhouden van mannen die met je willen praten. Er is gewoon iets magisch dat sexy lingerie heeft waardoor zelfs maar een kleine glimp ervan zo’n verleidelijke en sexy uitstraling heeft. De manier waarop het is gemaakt en de stoffen zijn speciaal gemaakt om jouw schoonheid extra te benadrukken, niet op een sletterige manier, maar een mooie elegante manier.

Binnen en buiten de slaapkamer

Veel vrouwen denken nog steeds dat sexy lingerie alleen bedoeld is om te dragen in een intieme sfeer zoals de slaapkamer. Maar dit is echt een verkeerde opvatting. Vroeger was dit inderdaad het geval, maar vroeger was alles een stuk conservatiever, inclusief de gedachten rond ondergoed. Tegenwoordig zijn we met z’n allen een stuk losser en is het dus heel normaal om je sexy ondergoed ook te dragen wanneer je niet in een intieme sfeer bent. Lingerie is natuurlijk nog steeds een leuke manier om wat spanning te brengen in de slaapkamer. Wie houdt er nou niet van wat extra opwinding? Maar je kan ook overdag genieten van het dragen van sexy lingerie. Wanneer je dit doet, zit het onder je kleding dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je er te verleidelijk uit zal zien op straat. Een handig voordeel is dat je niet dezelfde problemen zal krijgen zoals met bh’s waar de bandjes echt een storende factor zijn. Je krijgt geen losse bandjes die van de schouder vallen, of lijntjes in de schouders van een te strakke bh. Stel je voor dat je op kantoor in je business kleding aankomt maar daaronder een sexy lingerie setje aan het dragen bent. Dat geweldig gevoel zal jou ook binnenkort overkomen.

De andere reden waarom lingerie beter is dan normale simpel ondergoed is omdat het vaak andere voordelen heeft voor je lichaam. Als je een geblesseerde schouder hebt dan hoe je je geen zorgen te maken over bandjes van een bh die je schouder extra pijn zullen doen. Daarnaast hebben stukken zoals corsets vaak een positief effect op je houding. Je rug zal rechter zitten omdat dat een van de functies van een korset is. Dit zal je veel pijn in je rug besparen. Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om oefeningen zoals yoga te doen om de houding te verbeteren. Dit is een gezonde keus die je goed kan ondersteunen door ook nog eens een corset te dragen. Zo zie je dat lingerie niet alleen voordelen heeft je uiterlijk maar ook voor je gezondheid.

Lingerie looks

Er zijn een paar verschillende stijlen lingerie die ik je heel snel even ga voorstellen. Dit zijn betrouwbare looks waarmee je zeker weet dat je een mooi uiterlijk zal krijgen.

Corset – Strakzittend topje dat ondersteuning biedt aan de buste, je houding verbeterd, en je een zandloperfiguur geeft Babydoll – een traditionele stijl die een soort mix is tussen jurkje en eendelig badpak Hemdje – Nog een klassieker, een los hangend topje dat van de schouders drapeert Bustier– vergelijkbaar met een korset maar met minder ondersteuning en een lichtere stof, makkelijker om onder je kleding te dragen Bodystocking– een soort legging maar dan voor je hele lichaam

Als je een van deze stijlen kiest dan kan ik je garanderen dat je er goed uit zal zien. Je wilt je comfortabel voelen, maar ook sexy en verleidelijk, en dat is precies wat je krijgt wanneer je dit soort kleding draagt. Je hoeft het niet alleen thuis te dragen, trek het aan onder je werkkleding en laat een nieuwe wereld voor je opengaan.

De slaapkamer is natuurlijk nog steeds een goed moment om dit soort kleding te dragen. Misschien zit je al in een wat langere relatie en heb je gemerkt dat de spanning een beetje uit de slaapkamer is verdwenen. Geen zorgen verras je partner door een keer een babydoll of bustier aan te trekken en je zal snel merken dat die spanning weer terugkomt. Voeg wat pittigheid toe aan je intieme momenten met wat sexy lingerie.

Conclusie

Ongeacht wat je uiteindelijk gaat beslissen hoop ik dat ik je met dit artikel hebt geholpen om op een andere manier over sexy lingerie na te denken. Het is tegenwoordig echt niet meer alleen om in de slaapkamer te dragen. Er zijn zoveel verschillende stijlen, stoffen en kleuren om uit te kiezen dat je absoluut iets zal vinden wat je mooi past. Je moet dit soort lingerie dragen omdat jij dat fijn vind en niet omdat je denkt dat het moet om een man te verleiden of blij te maken. Die laatste twee kan je inderdaad krijgen door het dragen van dit soort ondergoed maar het moet vooral een keuze zijn die op jouw eigen gevoel is gebaseerd. Lingerie is aantrekkelijk en comfortabel om te dragen, en het kan veel voordelen hebben voor je zelfvertrouwen en je gezondheid. Wacht dus niet langer en ga snel opzoek naar jouw nieuwe lingerie zodat jij binnenkort zelf alle voordelen kan ontdekken.

