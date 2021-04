ENEDEX kondigt ’s werelds eerste Polkadot Moonbean Cross-Chain DEX voor energiehandel aan

Gedecentraliseerde beurs biedt hefboom- en margehandel, energieopties en futures-handel

ZUG, ZWITSERLAND - 14 april 2021 - ENEDEX, een pionier in energiehandel, kondigt met trots de eerste Polkadot Moonbean cross-chain DEX voor energiehandel aan, welke een gemakkelijke manier biedt om nieuwe projecten een kickstart te geven en kapitaal aan te trekken. ENEDEX is 's werelds eerste cross-chain DEX gericht op het verhandelen van energieactiva. ENEDEX is een gedecentraliseerde beurs welke handel met hefboomwerking en marge, energieopties, futures-handel en een automatische handels-API met datadiensten biedt.

Gecentraliseerde beurzen hebben onlangs hun kwetsbaarheden aangetoond met zowel OKEx als BitMEX. Bitcoin, dat is gemaakt om de tussenpersoon te elimineren, heeft een groot deel van zijn handelsvolume dat wordt beheerd door dezelfde personen. ENEDEX reageert op deze problemen en beantwoordt de roep om onafhankelijke oplossingen voor de handel. Door de handel te decentraliseren, kunnen gebruikers de touwtjes in handen houden. Dit biedt het potentieel om meer liquiditeit dan ooit tevoren te verkrijgen, zoals het geval is bij ENEDEX. Het maakt het mogelijk om gloednieuwe handelsmarkten te creëren.

De wereldwijde marktkapitalisatie van Cryptocurrency bereikte de grens van 2 biljoen dollar in april 2021. Beveiliging is altijd een belangrijke factor bij het omgaan met gedecentraliseerd gegevensbeheer. ENEDEX maakt gebruik van cross-chain technologie en kwantumresistentie om de veiligste DEX op de markt te creëren en superieure interoperabiliteit en cyberbeveiliging te bieden aan zijn gebruikers. Door middel van de cross-chain DEX-technologie streeft ENEDEX ernaar om de manier waarop energiemarkten werken fundamenteel te transformeren. De $ENE token biedt toegang tot VIP DeFi-liquiditeitsminingpools met superieure APY en APR, staking mogelijkheid, gemeenschapsbestuur en vroege deelname aan nieuwe hoogwaardige investeringen in energieprojecten.

Energie is de nieuwste activaklasse die zich aansluit bij de DeFi-innovatie. DEX biedt een nieuwe manier om in de toekomst energiehandel uit te voeren. DEX betreedt een censuurbestendig en transparant universum met gedemocratiseerde wereldwijde toegang voor iedereen.

Volgens onderzoek van ENEDEX wordt de huidige energiewereld gedomineerd door oligopolies en tussenpersonen die de toegang tot energieproductie, -consumptie en -handel controleren. Energiemarkten worden voornamelijk verhandeld op gecentraliseerde beurzen die niet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn, waardoor de macht onevenwichtig wordt. Energy Future- en Optiecontracten worden verhandeld in bulkvolumes, waardoor het moeilijk is voor individuen om hierin te handelen.

ENEDEX brengt een nieuwe benadering van energiemarkten door middel van decentralisatie en democratisering door gelijke toegang te bieden aan iedereen met een internetverbinding. ENEDEX maakt fractionele tokenisatie van energieactiva mogelijk met een focus op hernieuwbare energie en Envirotech.

“Het is moeilijk voor de gemiddelde persoon om een ​​klein bedrag te verhandelen of te investeren in energieactiva. Tokenization van energieactiva doorbreekt toetredingsbarrières die verband houden met markttoegang, geografische barrières, hoge transactiekosten en liquiditeitsbeperkingen, ”aldus Erik van Ommeren, CEO van ENEDEX. "ENEDEX biedt een markt om veilig synthetische activa met onderpand uit te geven, een markt voor handelaren om deze activa eenvoudig te verwerven en een platform voor ondernemers om nieuwe projecten te ontwikkelen die de energietransitie versnellen en een duurzame omgeving creëren."

ENEDEX bouwt voort op bestaande cross-chain-technologie, te beginnen met de Polkadot Moonbeam-paraketen om gebruikers een naadloze ervaring te bieden, terwijl ze transactiekosten besparen en de wereld een groenere en schonere plek maken.

Polkadot wordt al als "evolutionair" beschouwd. Het Polkadot-protocol is ontworpen om een ​​schaalbare technologie met meerdere ketens te worden. In tegenstelling tot de gebruikelijke blockchain-implementaties, gecentreerd rond een enkele blockchain en verschillende mate van generalisatie afhankelijk van de applicaties, wil Polkadot een relaisketen aanbieden. Deze basis kan een groot aantal gevalideerde en wereldwijd consistente datastructuren bevatten. Het is ontworpen om de basisinfrastructuurelementen te leveren, zodat de middleware elke applicatiecomplexiteit aankan.

Moonbeam is een ontwikkelaar gerichte blockchain die ernaar streeft compatibiliteit te bieden met de bestaande Ethereum-ontwikkelaarstoolchain en het netwerk. Moonbeam zal ook een paraketen zijn op het Polkadot-netwerk. Dat betekent dat het gedeelde beveiliging krijgt van de Polkadot-relaisketen. Het kan worden geïntegreerd met andere ketens die op Polkadot zijn aangesloten zodra die functionaliteit beschikbaar is.

“Met een gecombineerde 35+ jaar opgebouwde ervaring in energiehandel, strategie, uitvoerend management, investeringen, engineering, ondernemerschap, bitcoin, cryptocurrency en blockchain met marktleiders, is het ENEDEX-team de beste optie om een ​​product te leveren en te beheren dat de toekomst van de energie-industrie vorm gaat geven” aldus van Ommeren.