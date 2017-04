Enorme toename online scheidingen

Goedkoop scheiden is al jaren populair. En niet zo gek, want een echtscheiding regelen zoals dat vroeger ging is door de hoge kosten en de lange procedure wel echt passé.

Logisch ook, dat online scheiden enorm aan populariteit wint.

Wat is online scheiden?

Online scheiden is de manier om de kosten van een echtscheiding laag te houden doordat eigenlijk alles online plaatsvindt. Van de aanvraag tot het invullen van benodigde documenten. Zelfs het ondertekenen van deze documenten kunt u online regelen. En naar de rechter? Dat is niet eens altijd nodig.

Daarnaast duurt de gehele procedure van een online scheiding maar een week of vier, vijf.

Krijg ik wel een goede advocaat bij zo’n echtscheiding?

LegalSpot biedt iedereen toegang tot goed en betaalbaar juridisch advies. Advocaten die behoren bij de top van Nederland en advocaten die pas net voor zichzelf zijn begonnen: ze zijn allemaal actief betrokken bij ons netwerk en helpen allemaal graag om de echtscheidingsprocedure eenvoudiger te maken en daarmee de kosten van een scheiding in Nederland te verlagen.

Dat lijkt misschien onmogelijk. Dat is het niet. Online scheiden is de manier om met een mediator of advocaat gespecialiseerd in echtscheiding goedkoop te scheiden.

Het grote voordeel van LegalSpot is, dat iedereen - arm of rijk - zijn eigen advocaat kan kiezen uit ons netwerk zonder dat iemand zich met de keuze bemoeit. Hierbij kan de cliënt kiezen uit advocaten en advocatenkantoren echtscheiding, maar ook uit mediators.

Wat zijn de ervaringen met online scheiden?

De advocaten van LegalSpot krijgen dagelijks beoordelingen van cliënten. Al ruim twee jaar worden die verzameld en wordt onderzocht wat Nederlanders nu echt vinden van online scheiden. Het onderzoek geeft aan dat eigenlijk iedereen tevreden is over de service en kosten. Sommige stellen maken uiteindelijk toch graag een persoonlijke afspraak met een echtscheidingsadvocaat, maar meestal wordt alles toch volledig online geregeld.

Conclusie is dan ook dat de ervaring van mensen met online scheiden positief is. En wilt u toch liever een afspraak maken met een advocaat gespecialiseerd in online scheiden vanwege de persoonlijke touch en begeleiding? Dan is dat altijd gewoon mogelijk. En spreekt u liever Engels? Kijk dan eens naar onze Engelstalige divorce lawyers.

Heeft online scheiden dan echt geen nadelen?

Tuurlijk wel. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Zeg maar de omgekeerde versie van de bekende uitspraak van Johan Cruyff. Hiermee bedoelen we dat online scheiden goedkoop is, maar daardoor mist u mogelijk een persoonlijke en emotionele begeleiding door uw professional.

Geen nood, mocht u besluiten dat u dit als nadeel ervaart van online scheiden, dan kunt u altijd gedurende het proces nog besluiten om toch een fysieke afspraak te maken op het kantoor van de advocaat of mediator van uw keuze. Geen enkel probleem natuurlijk en wel zo prettig.

Hoe kan ik online scheiden vergelijken?

Online is eigenlijk alles te vergelijken. Hotels, restaurants. Noem het maar op. Maar wat nu als u denkt aan online scheiden? Hoe weet u dan waar u op moet letten en wat u moet vergelijken? LegalSpot heeft alles wat u moet weten op een rijtje gezet.

Al onze advocaten stellen zich persoonlijk aan u voor. Zo staan ze allemaal met een persoonlijke foto op onze website en kunt u overzichtelijk een advocaat zoeken die echt bij u past. En heeft u eenmaal een of twee advocaten gevonden die u aanspreken?

Vergelijk dan de kosten, reviews en specialisaties. Wilt u een advocaat met specialisme echtscheiding op tegenspraak of heeft u liever een collaborative divorce advocaat of mediator?

Het aanbod is groot, maar door het overzicht dat wordt geschept zien mensen de bomen weer door het bos. Kijk voor meer informatie op LegalSpot.nl