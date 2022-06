Entresolvloer populair bij ondernemers met opslagruimte

Als ondernemer herken je het vast wel; het tekort aan opslagruimte of het tekort aan werkruimte door extra binnengekregen orders of opdrachten. Het kan dan handig zijn om tijdelijk extra opslagruimte of werkruimte te creëren. Maar hoe kom je nu aan extra opbergruimte die ook nog eens flexibel in te zetten is? Een oplossing kan gevonden worden in het plaatsen van een entresol- of systeemvloer, welke er direct voor zorgt dat je extra ruimte ter beschikking hebt. De entresolvloer is eenvoudig op te zetten en direct te gebruiken zonder dat er een complete verbouwing aan te pas moet komen. De constructie van de entresolvloer is zeer flexibel en aan te passen aan iedere ruimte. Zo heb je genoeg keuze naar een geschikte entresolvloer die snel op te tuigen is.

Wat is een entresolvloer?



Een entresolvloer, ook wel een systeemvloer genoemd, is een systeem dat is opgebouwd middels een aantal standaardonderdelen. Het gaat dan om stalen kolommen, vloerprofielen en vloerplaten die op dusdanige manier worden vormgegeven dat ze perfect binnen de ruimte passen. Op deze manier kan er een extra verdieping worden gecreëerd in bijvoorbeeld een magazijn of kantoor zodat er verdubbeling van het grondoppervlak ontstaat. Een entresolvloer heeft als grootste voordeel dat alle onderdelen flexibel te monteren en demonteren zijn, zodat de vloer naar elke situatie aangepast kan worden. Ideaal voor als je gaat verhuizen en de entresolvloer mee wilt nemen, of wanneer je de extra ruimte toch niet nodig blijkt te hebben. Een entresolvloer is zeer stevig en duurzaam waardoor het eigenlijk geschikt is voor alle werkzaamheden. Dit maakt de vloer handig in gebruik omdat je vloeroppervlakte praktisch verdubbeld. Ideaal voor kantoren, magazijnen of tijdelijke werkruimtes.

De vele voordelen van een entresolvloer



Het plaatsen van een entresolvloer heeft verschillende voordelen. Zo is de systeemvloer eenvoudig op maat te maken zodat het altijd in de ruimte past, is het gehele systeem licht in gewicht en eenvoudig te verplaatsen en vergt de vloer geen onderhoud. Hierdoor is de entresolvloer een eenvoudige oplossing voor ruimtegebrek zonder dat je hoeft te verhuizen of te verbouwen. En heb je tijdelijk meer of minder ruimte nodig? Doordat de systeemonderdelen van de vloer eenvoudig te monteren en te demonteren zijn kan je de vloer zeer flexibel naar elke situatie aanpassen. Doordat de vloer geen onderhoud vergt is de vloer ook nog eens eenvoudig in gebruik en zeer duurzaam. De vloer gaat lang mee dus mocht je toch een keer gaan verhuizen dan kan je de systeemvloer eenvoudig meenemen en aanpassen aan de nieuwe situatie. Ideaal dus wanneer je te maken hebt met (tijdelijk) ruimtegebrek.

Ben je op zoek naar extra ruimte voor in het magazijn of op kantoor maar heb je geen zin om te gaan verbouwen? Kijk dan zeker eens naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een systeemvloer. Met een systeemvloer bouw je eenvoudig een extra verdieping die flexibel is aan te passen aan de situatie. Dus heb je een keer wat minder ruimte nodig? Dan breek je de systeemvloer eenvoudig weer af. De vloer is onderhoudsvrij en zeer duurzaam dus een betere oplossing voor ruimtegebrek is er eigenlijk niet.