 Erfenis van een doodzonde

Anna (1942) is in de Tweede Wereldoorlog geboren. Haar moeder is ongehuwd moeder. Haar vader is onbekend. Direct na de geboorte doet de moeder afstand van haar. Ze wordt in een kindertehuis geplaatst. Na twee jaar worden haar oom en tante door omstandigheden gedwongen het kind in huis op te nemen. Daar wordt Anna liefdeloos en streng opgevoed. Als ze acht jaar is wordt ze, getekend door gebrek aan liefde ,veiligheid en ontredderd weer naar een tehuis gestuurd.

Als ze achttien jaar is gaat ze, zonder bagage maar ervaren in het overleven, op kamers wonen. Het begin van een zelfstandig bestaan.

Over de auteur

Hanne (1942) had zich al jaren geleden voorgenomen dat ze ooit de waarheid zou vertellen. De maatschappij moest geconfronteerd worden met de ellende en de gevolgen voor kinderen in hun leven. De gesloten deuren moesten worden geopend. De daders aangeklaagd. Na haar pensionering had zij de tijd om haar verhaal te schrijven. Zolang ze dat niet deed bleef het maar in haar hoofd rondspoken. Nu het op papier staat is er rust. ‘Het recht zal zegen vieren ’ is haar motto.

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Hanne van der Linden

In haar slaapkamer hangt, boven het hoofdeinde van het tweepersoonsbed, het trouwboeket. Het is gemaakt van Stephanótis, echte bruidsbloemen. Witte wasachtige kleine bloemen aan lange stelen met glimmend groene bladeren. Uit het boeket steken zilveren sprieten met daarop kleine, roomkleurige pareltjes geplakt. Maar nu, na een paar jaar zijn de bladeren bruin en de bloemen hebben hun geur en glans verloren. Twee witte, geel geworden linten hangen troosteloos van het boeket omlaag.Elke keer als Margret het bruidsboeket ziet, herinnert het aan haar man Dirk die, nadat ze amper een jaar getrouwd zijn, bij een razzia door de SS voor de Arbeitseinsatz is opgepakt. Hij is naar Dresden getransporteerd en werkt voor de Duitse oorlogsindustrie, in een staalfabriek.



Genre: Biografieën

Omvang: A5

ISBN: 978-94-022-3750-4

Aantal pagina’s: 196

Prijs: € 19,99

