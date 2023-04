Esvo Tenten eerste Hofleverancier in kampeerbranche

ESVO Tenten Hofleverancier

Afgelopen donderdag 23 maart heeft de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Dhr. Arthur van Dijk het predicaat ‘Hofleverancier’ uitgereikt aan Esvo Tenten in Volendam. Samen met de burgemeester van Edam-Volendam, mevr. Lieke Sievers, werd er een schild onthuld worden tijdens een feestelijke receptie.

ESVO Tenten is tot nog toe de eerste en enige tentenmaker met dit trotse Predicaat. Deze Koninklijke onderscheiding wordt niet vaak uitgereikt. Het bedrijf moet minstens 100 jaar oud zijn, van onbesproken naam en faam in de regio, zich onderscheiden door kwaliteit, soliditeit en continuïteit en een gezonde financiële huishouding voeren.

Van zeilmakerij tot grootste tentenfabriek

De uiterst strenge af te leggen procedure voor het Hofleverancierschap had ESVO

dusdanig goed onderbouwd, dat er - in geval van 100 werknemers - de titel ‘Koninklijke Esvo’ gegeven had kunnen worden. Dat is niet het geval, maar in Nederland zijn ongeveer vijfhonderd bedrijven, die de titel Hofleverancier mogen dragen - dus zeer zeker ook een trots predicaat.

Commissaris Van Dijk prees Esvo dat het bedrijf met vlag en wimpel door de zware screening is gekomen en dat Zijne Majesteit deze positieve beslissing heeft genomen. En burgemeester Sievers was trots dat een Volendams bedrijf nu dit Koninklijke wapen mag voeren.

Algemeen directeur Richard Schokker: “opa Evert Schokker begon in 1922 als veelzijdig zeilmaker. In de begin 60’er jaren werden de eerste kampeertenten gemaakt.

Deze vonden later hun weg naar de, toen, grootste klanten: Vroom & Dreesmann, Perry Sport, Vervat, De Waard, de ‘Broederschap’, Carl Denig, Erdman Schmidt, Randstad Tenten, Intersport et cetera. Tegenwoordig verkopen wij voornamelijk rechtstreeks aan particulieren.

Dit Hofleverancierschap is een prachtige kroon op al het vele verrichte werk. Wij zien het predicaat hofleverancier als een mooie waardering voor het werk van 3 generaties. Zonder hun inzet was dit zeker niet gelukt. Er is ontzettend veel veranderd in de 101 jaar, maar we hebben bestaansrecht omdat klanten onze tenten en produkten, onze vakbekwaamheid en onze service door al die jaren heen zijn blijven waarderen”.