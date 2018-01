Evenementenbureau VKOZ opent kantoor op de Coolsingel

Rotterdam 8 januari 2018 - Rotterdam bruist, leeft en is constant in beweging. De perfecte plek voor het VKOZ van Marjolein van Rosmalen. Met een indrukwekkende staat van dienst in het organiseren van grote en kleine evenementen, is nu het juiste moment om haar eigen kantoor te openen op de Coolsingel.

En niet zomaar een bedrijfsruimte. “We hebben bijna 100m² tot onze beschikking, er is goede parkeergelegenheid en metrostation Beurs is voor de deur! Ik wilde altijd een toplocatie voor mijn eerste kantoor en dat is nu gelukt,” vertelt Van Rosmalen. Hier kan zij haar klanten ontvangen en kennis laten maken met haar hands-on werkwijze. “We werken met kleine teams bestaande uit freelancers. Zo kunnen we de juiste mensen voor de klus inschakelen, echt maatwerk. Het is mogelijk dat wij de volledige organisatie uit handen nemen, of we werken samen met het personeel van een bedrijf, om zo aan te vullen waar behoefte aan is. Op die manier krijg je een goede co-creatie en kunnen we de opdrachtgever ontzorgen.”

Onder meer de Marathon Rotterdam, de culturele manifestatie Rotterdam viert de stad! en Council of International Schools hebben naar volle tevredenheid samengewerkt met VKOZ. Het evenementenbureau begeleidt het volledige proces. “We denken mee zodra er een idee is voor een evenement, vervolgens is het tijd voor actie en maken we een goed plan van aanpak, volledig op maat gemaakt, altijd transparant en we staan open voor alle aanpassingen die eventueel moeten worden gemaakt.” Marjolein van Rosmalen en haar team zijn uitstekend op hun plek in Rotterdam. “De mentaliteit van deze stad past perfect bij ons; niet lullen maar poetsen, dat is precies wat wij doen.”

ACTIE: om te vieren dat VKOZ een prachtige locatie heeft, biedt het bedrijf een gratis brainstormsessie aan. Kom met je idee, leg het voor, en de ervaren eventprofessionals van VKOZ denken met je mee. Het is niet verplicht om het uiteindelijke plan ook daadwerkelijk uit te laten voeren door VKOZ. De actie loopt tot en met maart 2018. Kijk op de website voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van Rosmalen, 010-2107961, of kijk op www.vkoz.nl.

