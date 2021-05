Examens oefenen met de examenbundel

Wil je zo goed mogelijk voorbereid zijn op je examens? Dan zal je vast zo effectief mogelijk moeten gaan studeren. Veel examens oefenen zijn de basis. Zo kun je namelijk opdrachten uit oude examens oefenen om je kennis te testen en je zo goed mogelijk klaar te stomen voor de aankomende examens.

Op tijd alle examens oefenen

Oude examens oefenen kan veel toegevoegde waarde hebben tijdens het studeren. Hierdoor krijg je al een goed beeld van wat je kunt verwachten en of je er klaar voor bent. In de Examenbundel staan veel verschillende vragen en opdrachten uit vorige examens. Je kunt de vragen beantwoorden en meteen controleren of je het antwoord goed hebt. Je kunt zelfs uitleg vinden wanneer je een vraag niet begrijpt of meer informatie wilt. Dat is dus oefenen en leren tegelijk. Doordat de Examenbundel ieder jaar weer aangepast wordt, blijft de lesstof relevant en sluit het perfect aan bij de examenonderwerpen van jouw schooljaar.

De verschillende soorten Examenbundels

Wanneer je rondkijkt tussen het aanbod met Examenbundels, zal je zien dat er bundels te vinden zijn voor verschillende niveaus. Je kunt daarom kiezen voor Examenbundels die aansluiten bij de lesstof voor het VMBO, HAVO of VWO. Verder is er per vak dat getest wordt tijdens het Centraal Examen een bundel gemaakt, bijvoorbeeld voor biologie, economie, wiskunde, natuurkunde of Engels. Dit geeft je de mogelijkheid om voor ieder vak apart voor de examens te oefenen.

Nog meer hulpmiddelen bij het studeren

Met de Examenbundel kun je dus vragen oefenen die in vorige examens zijn voorgekomen. Wanneer je graag meer voorbereiding wilt, zijn er echter ook nog andere hulpmiddelen beschikbaar. Je kunt kiezen voor:

Samengevat

Wil je graag alle lesstof die je moet kennen overzichtelijk hebben? Dan is Samengevat ontzettend handig. Hierin staat de lesstof in duidelijke samenvattingen weergegeven. Je weet daardoor precies welke stof je moet kennen, waardoor het studeren makkelijker kan worden.

Examenidioom

Het Examenidioom kan je helpen bij het studeren voor mondelinge en schriftelijke taalexamens. Hierin vind je zo’n 1000 idioomwoorden en voorbeeldzinnen waarin ze kunnen voorkomen. Ook kun je hierin tips vinden voor gespreksvaardigheden.

Zeker Slagen!

Naast de hulpmiddelen om de examens te oefenen, is er ook nog een boek dat je kan helpen om het studeren beter onder de knie te krijgen. In Zeker Slagen! staan tips om beter te plannen en jezelf te motiveren. Ook kun je erachter komen welke leerstrategieën bij je passen, zodat je de beste manier kunt vinden om zo effectief mogelijk voor jouw examens te leren.

Zelf gaan leren met de Examenbundel

Wil je examens oefenen en aan de slag gaan met de hulpmiddelen die Examenbundel je kan bieden? Op de website vind je alle beschikbare bundels voor de verschillende niveaus en vakken. Je kunt kiezen uit de Examenbundel, Samengevat, Zeker Slagen! en het Examenidioom. Verder kun je op de website terecht voor examentips, informatie over de examens en zelfs Quickscans om je vaardigheden te testen. Met al deze hulpmiddelen zijn er genoeg mogelijkheden om jezelf zo goed mogelijk op je examens voor te bereiden.