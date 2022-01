Explosieve toename vraag naar thuiskoks na afkondiging lockdown

Na de aankondiging van een nieuwe lockdown zagen veel Nederlanders hun kerstplannen in het water vallen. De horeca heeft wederom haar deuren moeten sluiten en ook alternatieve gelegenheden zijn dicht. Kerst vraagt dus ook dit jaar om een creatieve invulling en die lijkt gevonden. Nederlanders boeken massaal thuiskoks om een heerlijke kerstmaaltijd op tafel te toveren. Dit blijkt uit data van Empla.works, een platform waar opdrachtgevers zzp’ers kunnen inhuren. Zij zien sinds de laatste persconferentie een verdubbeling van het aantal thuiskoks dat wordt geboekt.

Waar veel ondernemers hun omzet in rook zien opgaan door toedoen van de nieuwe maatregelen, ontstaan er voor andere ondernemers kansen. Thuiskoks kunnen hun agenda leeg maken, want de kans is groot dat zij eerste en tweede kerstdag ‘gewoon’ in de keuken staan. Empla ziet naast het aantal boekingen ook het aantal koks dat zich aanmeldt bij het platform toenemen. Velen werken doorgaans als chefkok in restaurants, maar gaan nu op zoek naar alternatieve vormen van inkomsten.

Positieve ontwikkeling

Michael Dobber, eigenaar van Empla, vindt de ontwikkeling positief: “Wij zijn blij om te zien dat ons platform mensen helpt om in deze moeilijke tijd werk te vinden. Bepaalde sectoren worden hard getroffen en hebben het zwaar. Op deze manier kunnen professionals blijven doen waar ze goed in zijn en bezorgen zij anderen bovendien een unieke beleving door bijvoorbeeld als chefkok aan huis het kerstdiner te verzorgen.”

Geïnteresseerden kunnen de profielen van beschikbare koks bekijken en vervolgens een aanvraag indienen voor een datum en tijd. In overleg met de kok kan het kerstmenu worden samengesteld en kunnen overige afspraken worden gemaakt. De betaling gebeurt achteraf.

Voor wie flink wil uitpakken, worden er naast koken ook andere diensten aangeboden. Zo zijn er butlers en cocktailshakers te boeken. En als je het met kerst echt bont maakt, kun je de dag erna zelfs een schoonmaker inhuren. “Uiteraard is het aan de mensen zelf om te zorgen dat alles binnen de regels gebeurt, maar wij moedigen mensen zeker aan om elkaar in deze tijd een beetje te helpen,” aldus Michael.

Over Empla

Empla.works is een platform voor zzp’ers binnen de dienstverlening. Opdrachtgevers, zowel bedrijven als particulieren, kunnen via het platform eenvoudig diensten van zelfstandigen inhuren. Empla biedt onder meer professionals aan die werkzaam zijn binnen de horeca, bouw, evenementen en logistiek.

