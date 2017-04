Fairtrade in de online hamamdoeken-vechtmarkt

Het lijken vriendelijke artikelen: hamamdoeken. Schijn bedriegt. Deze traditionele Turkse badhuishanddoeken zijn hot. Maar niet alleen de vráág naar hamamdoeken stijgt hard. Er komen steeds meer aanbieders bij. Sinds dit jaar verkoopt ook Hema deze doeken. En Action, Zeeman, Etos, Sissy Boy, ...

Maar ook heel veel webwinkels. En die vechten allemaal om een plekje op Google's eerste pagina met zoekresultaten. Kijk maar naar de hoeveelheid betaalde AdWords bij het zoekwoord "hamamdoeken".

Het bedrijfje Happy Towels onderscheidt zich met fairtrade. Waar de herkomst van veel hamamdoeken onduidelijk is, is die van Happy Towels dat wel. Gewoon direct van de wever, zonder tussenhandel.

Cor Sandburg, de man achter Happy Towels, reist regelmatig naar Turkije, naar een traditioneel hamamdoekweversdorp. Daar praat hij met een wever met wie hij bevriend is geraakt. (Cor heeft jarenlang in Istanbul gewoond en spreekt vloeiend Turks.)

De wever heet Metin Bey. Metin is vierde generatie hamamdoekwever. In lange sessies Turkse thee en koffie bespreken Metin en Cor hoe ze de hamamdoek kunnen verbeteren. Cor gelooft in luxe en lange hamamdoeken. En Metin kwam met het idee er bamboegaren door te weven, waardoor ze veel zachter zijn. Een bijkomend voordeel is dat de productie van bamboe milieuvriendelijker is dan van katoen.

Uit deze gesprekken is het bedrijf Happy Towels ontstaan.

In 2015 zal Happy Towels het assortiment sterk uitbreiden. Metin en zijn familie zijn al druk aan het weven. Cor bedenkt strategieën om hoger te komen in Google. En hij schrijft een persbericht 😉

