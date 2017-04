Fiber Nederland levert standaard de snelste internetsnelheden

Fiber Nederland (Fiber NL) – de snelst groeiende provider van internet, interactieve televisie en telefonie – levert als enige provider standaard de hoogst haalbare snelheid via DSL. Op dit moment kan dat via de koperlijn oplopen tot 100 Mb/s download en 30 Mb/s upload en dat altijd voor een vast bedrag per maand.

Snelste provider van Nederland

Vorige maand is Fiber Nederland zelfs uitgeroepen tot de snelste provider van Nederland. Deze bekroning is misschien wel het grootste compliment dat de internetprovider kan krijgen. Niet alleen omdat Fiber Nederland pas sinds een aantal jaar deel uitmaakt van de providerwereld, maar ook omdat een snelle internetverbinding voor klanten één van de hoogste prioriteiten heeft.

De grote internetproviders zoals Ziggo en KPN moeten allemaal onder doen voor de opkomende speler uit Amsterdam. Met een gemiddelde snelheid van 53.0 Mb/s staat Fiber Nederland op een welverdiende eerste plek, gevolgd door het relatief onbekende Caiway (50.2 Mb/s) en Ziggo (34.2 Mb/s). Het onderzoek is uitgevoerd door Providercheck – een internet vergelijken website waar consumenten prijzen kunnen vergelijken en de snelheid van hun internetverbinding kunnen testen.

Altijd de hoogst haalbare snelheid

De grote vraag is waarom het verschil tussen de gemiddelde internetsnelheden per provider zo opmerkelijk hoog is. Ter verduidelijking: het verschil in internetsnelheid tussen de nummer 1 en hekkensluiter Tele2 van het onderzoek bedraagt maar liefst 40.5 Mb/s. Dat zijn harde feiten – zwart op wit.

De reden dat dit verschil zo groot is, komt voornamelijk doordat in Nederland Fiber op het DSL netwerk altijd de maximale snelheid levert voor een vaste prijs. Is bij u bijvoorbeeld 51 Mb/s het hoogst haalbare op uw adres dan krijgt u ook die snelheid gegarandeerd.

Dit kan via DSL nu oplopen tot maximaal 100 Mb/s download en 30 Mb/s upload en dat dus voor een en dezelfde prijs, wat bij andere providers niet het geval is. Fiber glasvezel klanten profiteren sowieso van gegarandeerde hogere snelheden tot wel 500 Mb/s up- en download.

Gegarandeerde snelheden of geld terug

Telkens komen de termen ‘gegarandeerde snelheden’ terug in de communicatie uitingen van Fiber Nederland. Het streven van de provider, zoals dat op de website staat beschreven, is om alle klanten de internetsnelheid te geven waar het voor betaald heeft – iets wat niet vanzelfsprekend lijkt te zijn in de markt waar internet verhandelt wordt.

Als we naar de gemiddelde snelheid van 53.0 Mb/s kijken lijkt dit op het eerste oog een geloofwaardige belofte. Toch doet u er verstandig aan om uw gemiddelde internetsnelheid na te checken, want als de internetverbinding lager uitvalt kunt u in bepaalde gevallen uw geld terug krijgen.

Gratis profiteren van speedupgrades

Er zijn concrete plannen om het hele kopernetwerk in Nederland uit te breiden van 80 Mb/s naar 100 Mb/s downloadsnelheid. Dit is een flinke vooruitgang waar eigenlijk alle klanten die gebruik maken van het VDSL netwerk van gaan profiteren.

Aangezien de uitbreiding stapsgewijs zal gebeuren, kunt u het beste een postcodecheck doen om te kijken welke maximale internetsnelheden op uw adres nu mogelijk zijn. Bent u klant bij Fiber Nederland dan profiteert u automatisch van deze speedupgrades zonder extra kosten.

Over Fiber Nederland

De Nederlandse onderneming FiberNL – gevestigd in Amsterdam – is de snelst groeiende provider. FiberNL is onafhankelijk van een netwerkleverancier en is in geheel Nederland beschikbaar. Als het niet via glasvezel kan, dan via het best beschikbare netwerk.

Het bedrijf biedt voordelige internet-, televisie- en telefonieabonnementen aan en daarnaast het draadloze SmartAlarm. Begin dit jaar nam Fiber Nederland ook nog Stipte over (voorheen Scarlet). Middels deze overname wil de provider nog beter inspelen op de wensen van de markt. Meer informatie vindt u op www.fiber.nl