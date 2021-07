Flexibele verkoeling met een mobiele airco

Een mobiele airco kan in een mum van tijd in elke ruimte worden opgesteld. Zo kun je op warme dagen genieten van aangename, koele temperaturen in verschillende ruimtes. Moderne mobiele airco’s zijn efficiënt en zuinig in stroomverbruik. Climashop vertelt je over de eigenschappen van een mobiele airco.

Wat is een mobiele airco?

Een mobiele airco is een compacte airco die overal kan worden geplaatst waar je koele kamertemperaturen wenst. Dit maakt de dure installatie van een centraal airconditioningsysteem overbodig.

De vrijstaande unit koelt de lucht in de ruimte op slimme wijze en voert de afvalwarmte via een luchtafvoerslang naar buiten af. Bovendien verlaagt de unit de luchtvochtigheid in de ruimte, wat eveneens tot een aangenaam gevoel van frisheid zorgt.

Wat zijn de voordelen van een mobiele airco?

Het installeren van een mobiele airco is bijzonder simpel. Deze types airco’s hebben alleen een stopcontact en een raam in de buurt nodig. Daarom is een airconditioner, die mobiel wordt gebruikt, ook interessant voor huurders - omdat er twee manieren zijn om de warme uitlaatlucht af te voeren.

De luchtafvoerslang kan worden aangesloten op een opening in een buitenmuur, vergelijkbaar met een afzuigkap of een luchtafvoerdroger. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Fabrikanten bieden raamafdichtingen aan waarmee je de slang aan het gekantelde raam kunt bevestigen.

Wat is belangrijk voor de aankoop?

Als je een mobiele airconditioner wilt gebruiken, denk dan goed na over de kamers waarin je van de aangename koelte wilt genieten. Veel apparaten veroorzaken een geluid van 65 decibel en meer. Als een mobiele airconditioner in de slaapkamer of de kinderkamer wordt gezocht, geef dan de voorkeur aan varianten met een werkingsgeluid van minder dan 65 dB. Daarbij zijn er mobiele airco’s met een nachtmodus beschikbaar, die het achtergrondlawaai verminderen.

Hoeveel elektriciteit verbruikt een mobiele airco?

De meeste airconditioners bereiken de energie-efficiëntieklasse A of efficiënter. De zuinigste modellen worden aanbevolen. Het volgende voorbeeld illustreert het stroomverbruik: het gewenste klasse A+ model verbruikt 1,2 kW elektriciteit per uur. Hij wordt 50 dagen per jaar gebruikt, elk gedurende vijf uur. Dit resulteert in een totale jaarlijkse bedrijfstijd van 250 uur en een elektriciteitsverbruik van 300 kW/h. Uitgaande van een elektriciteitsprijs van 30 cent per kW/h, zul je voor de mobiele airconditioner 90 euro per jaar aan elektriciteitskosten hebben.

Welke rol spelen de grootte en condities van de ruimte?

De grootte van de ruimte die van airconditioning moet worden voorzien, is een van de belangrijkste selectiecriteria. De fabrikanten geven aan tot welke kamergrootte het desbetreffende model kan worden gebruikt. Maar niet alle kamers zijn hetzelfde. Een kamer met grote ramen op het zuiden of een zolder warmt meer op dan appartementen op de begane grond of kamers op het noorden. Kies een mobiele airconditioner altijd voor de grootste ruimte waarin hij zal worden gebruikt. Als de te verkoelen kamers de neiging hebben warm te worden door hun ligging, verkies dan een model dat geschikt is voor een groter aantal vierkante meter.

Voor een warme locatie op zolder of op het zuiden en grote ramen moet ongeveer 30% aan de vereiste capaciteit worden toegevoegd. Overweeg of je mobiele airco heel stil moet zijn, zoals bijvoorbeeld in de slaapkamer.