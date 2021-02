Fraaie vloerkleden op maat

Vloerkleden zijn al een tijdje helemaal terug van weg geweest. Vloeren als PVC, parket, laminaat en bijvoorbeeld een gietvloer hebben uiteindelijk bijna allemaal een karpet nodig om de beoogde sfeer van een interieur te benadrukken. Het hoeft dan niet eens om een gevoel van warmte te gaan. Het kan ook een prachtige toegevoegde waarde hebben als een soort meubelstuk, een vorm van decoratie. Je hoeft ook niet vast te zitten aan maten. De perfecte keus in materiaal en design is ook te vinden in vloerkleden op maat. De vloerkledenwebshop kent het belang van een goed vloerkleed en heeft naast de bestaande collectie ook altijd de laatste trends.

Hoogwaardige materialen

Alle vloerkleden in het assortiment, dus ook vloerkleden op maat hebben een basis van hoogwaardige materialen. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere bamboe-zijde, katoen of 100 procent scheerwol en katoenchenille. Synthetische garens als polyamide, viscose en polyester kunnen op diverse manieren worden toegepast waardoor specifieke effecten ontstaan die elk hun eigen uitdrukking aan het vloerkleed geven. Daarnaast heeft elk materiaal zijn eigen kwaliteiten. Scheerwol is bijvoorbeeld van nature brandwerend, isolerend, vuil afstotend, en lucht zuiverend en bamboe-zijde is anti-allergeen.

Bekende merken

Doordat de vloerkledenwebshop mooie materialen belangrijk vindt hebben ze ook veelzijdige merken als Brink en Campman, Louis de Poortere, Kuarto, Brinker Carpets en Qarpet in huis. Deze merken leveren karpetten in allerlei formaten dus ook vloerkleden op maat en welke dat zijn kun je eenvoudig vinden door hierop te filteren op de site van de vloerkledenwebshop. Je zult ontdekken dat de keus bijna net zo groot is als wanneer je een standaardmaat prefereert. Het maakt niet uit of je vintage, een bloemenmotief, structuur, tijdloos, klassiek, multicolor of hoogpolig als voorkeur hebt.

Goede afwerking

Soms worden nieuwe technieken gebruikt, een andere keer wordt door de leveranciers voor een traditionele benadering gekozen. Elke manier van werken zorgt ervoor dat de vloerkleden goed op de vloer blijven liggen, sommigen zijn zelfs anti-slip. Er wordt aandacht aan de backing, de achterzijde van het karpet, gegeven omdat kwaliteit, ook bij vloerkleden op maat, niet bij de voorkant ophoudt. Een goede afwerking en stevige ondergrond verlengen de levensduur van een vloerkleed.

Vloerkleed op maat

Het is een misverstand te denken dat vloerkleden op maat per definitie duurder zijn dan vloerkleden met een standaard afmeting. Bij de vloerkledenwebshop herkennen ze de behoefte om een vloerkleed op maat te hebben. Een vloerkleed dat net iets te groot of te klein is kan het effect in het interieur teniet doen hoe mooi het ook is. Een vloerkleed uitzoeken is secuur werk en als je het kleed eerst wilt zien en voelen om zeker te zijn van je aankoop kun je de showroom bezoeken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en oog voor het milieu zijn onderwerpen die goed aansluiten bij het gebruik van natuurlijke materialen die prettige eigenschappen met zich meebrengen. Zo zijn veel vloerkleden antistatisch, geschikt voor gebruik samen met vloerverwarming en geluidsabsorberend. Maar ook synthetische vloerkleden of karpetten waarin synthetische materialen zijn verwerkt hebben hun goede eigenschappen. Ze hebben een prachtige uitstraling, zijn er in allerlei kleuren met veel structuren en een stuk goedkoper of je nu vloerkleden op maat besteld of niet. Bij de vloerkledenshop moet je gewoon wel slagen.