Gala tijd! Vind jouw droomjurk!

Je bent jong je studeert net en er komt het, voor jou, belangrijkste evenement van het jaar aan. Gala tijd. Dit is elk jaar weer een onvergetelijke avond voor honderden dames die zich op die ene avond even een prinses mogen voelen. Gekleed in de meest elegante galajurken die ze kunnen vinden. Dat is dan ook een van de meest speciale dingen van de gala avond. De jurken die alle dames aan het dragen zijn. Daarom zal jij alles op alles willen zetten om ervoor te zorgen dat jouw gala jurk gedenkwaardig zal zijn. Je bent waarschijnlijk al jaren aan het dromen over deze gelegenheid, en wellicht heb je al honderden misschien wel duizenden keren nagedacht over wat voor jurk je zou willen dragen. Je eerste gala komt maar een keer langs en daarom moet je ervoor zorgen dat jij de perfecte jurk klaar hebt liggen om te dragen. Je krijgt maar een keer de kans om een eerste onvergetelijke indruk achter te laten dus zorg ervoor dat je voldoende tijd steekt in het uitzoeken van de perfecte jurk.

De perfecte jurk vinden is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe moet je nou precies de juiste jurk kiezen uit alle mogelijke opties? Nou het eerste wat je natuurlijk moet onthouden is dat er waarschijnlijk meer dan één perfecte jurk voor je is. Naar alle waarschijnlijkheid zal je twee of drie jurken vinden waarvan je denkt dat deze perfect voor jouw stijl zijn. Je smaak zal per dag ook wel een beetje verschillen dus het is goed om niet de eerste perfecte jurk meteen maar te kopen. Maar uiteindelijk ga je toch echt een keuze moeten maken. Daarom ga ik je in dit stuk wat adviezen geven om je door het hele proces heen te helpen. Van begin waar je nog door alle opties aan het zoeken bent tot wanneer je tussen je favorieten moet kiezen, en uiteindelijk de laatste details om jouw outfit helemaal compleet te maken.

Het doel hier is in eerste instantie om jou op weg te helpen met het zoeken naar een aantal jurken waar je later een definitieve keuze uit gaat maken. Deze eerste stap is niet per se het moeilijkst maar kan wel het langst duren. Je moet tenslotte door heel veel verschillende opties bladeren om te kijken wat jij mooi vind en wat bij jouw stijl, persoonlijkheid en lichaam past en uiteraard ook bij de gelegenheid. Galajurken komen in veel verschillende soorten en stijlen, maar wanneer je er op en gegeven moment een aantal heb gekozen dan kan je daarna de moeilijkere keuze maken welke het uiteindelijk gaat worden. Dit zal minder lang duren, maar is soms wel een lastiger proces. Als laatste zal ik je nog wat adviezen geven over wat voor accessoires je erbij kan dragen om je outfit helemaal af te maken.

Sommige van de onderwerpen waar we het over gaan hebben zijn wat voor stof je moet kiezen. Wil je zijde of chiffon? Wat voor lengte. Een galajurk lang of kort? Wil je een gladde jurk of iets met meer textuur? Dit zijn maar wat van de vragen die ik je ga helpen te beantwoorden. Daarnaast gaan we het hebben over je eigen maat goed opnemen, kleuren, lichaamstypes en wat andere tips. Er is een eindeloze lijst aan mogelijkheden wanneer het aankomt op het kopen van galajurken. Het kiezen van de juiste jurk is niet zo simpel als maar even een winkel binnenlopen voor een nieuw outfit voor een avondje uit. Nee dit is een langdurig en precies proces waar meer aandacht voor nodig is. Als jij er op je best uit wilt zien tijdens je gala moet je de juiste jurk kiezen. Dus lees snel verder om de allerbeste tips te krijgen!

Je eigen maat opmeten

Zoals ik al heb aangegeven, het uitzoeken van de perfecte gala jurk is heel anders dan het kiezen van een simpel outfit voor in het weekend. Een simpele rode jurk kopen voor in het weekend of om dagelijks te dragen is een stuk simpeler. Wanneer je een gala jurk aan het kopen bent wil je er zeker van zijn dat deze de aandacht trekt. Je wilt er mooi uitzien en je nog beter voelen. Daarom kan je niks aan het lot overlaten, je moet alles heel precies voorbereiden. Voordat je opzoek gaat naar een jurk moet je daarom je maat heel precies opmeten. Hierbij bedoelen we niet dat je alleen even snel je taille en buste meet, maar alle ledematen. Je kan het zelf doen, maar het zal een stuk preciezer en makkelijker zijn wanneer je even de hulp van een vriend(in) inschakelt. Het beste is om dit professioneel te laten doen. Het is belangrijk om je precieze maten te weten zodat jij weet welke stijl goed zal passen en de juiste maat kan vinden. Een jurk die in een verkeerde maat is zal er nooit zo goed uitzien als een jurk die wel perfect past. Een jurk die goed past omdat de maten juist zijn zal er in alle opzichten beter uitzien. Als je je maten goed kent dan kan je zelfs een jurk op maat laten maken, maar daar zullen we het later nog wat uitgebreider over hebben. Net zoals je geen goedkope galajurken wil kopen wil je ook niet een schatting gebruiken van je maten.

Vind je inspiratie

Sommige vrouwen zullen al een goed beeld in hun hoofd hebben van wat voor jurk ze precies willen hebben. En het zal lastig zijn om je van gedachten te doen veranderen als dit het geval is. Als je nog niet zo goed weet wat je wilt hebben dan is het aan te raden om eens opzoek te gaan naar wat inspiratie. Met het internet is dit allemaal een stuk makkelijker geworden. Vroeger voordat we allemaal op het internet alles konden opzoeken moest ik door eindeloze tijdschriften bladeren om stijlen en kleuren te zoeken die ik mooi vond. Dit had natuurlijk wel wat leuks, maar het is tegenwoordig een stuk sneller en er is meer beschikbaar. Kijk eens rond op wat stijl blogs naar wat voor jurken jij mooi vind. Je kan ook zoeken op instagram en andere sociale media. Goede dingen om naar uit te kijken zijn wat voor cuts jij er mooi vindt uitzien, zie jij jezelf eerder in een jurk met schouderbanden of strapless? Wat voor kleuren vind je mooi? Vrijwel elk onderdeel van de sexy jurkjes die je ziet moet je goed bestuderen. Zo krijg je een beter beeld van waar je zelf naar opzoek bent. Mooie jurken zijn overal te vinden dus je gaat er ongetwijfeld eentje vinden. Maar het gaat allemaal een stuk sneller wanneer je wat gerichter opzoek gaat. En hiervoor is inspiratie opdoen een goed begin. Je kan ook eens opletten naar wat voor jurken je op TV voorbij ziet komen. En uiteraard is zoeken op het internet een goed idee. Als je google open doet is het handig om te zoeken op termen als galajurk lang of vergelijkbare termen. Daarnaast kan je ook inspiratie opdoen voor wat je wellicht als accessoire erbij wilt dragen, of hoe je je haar wilt dragen.

Welke kleur past bij jou

Is het je ooit opgevallen dat sommige mensen er altijd goed uitzien in bepaalde kleuren? Er zijn dames die er altijd goed uitzien in een rode jurk bijvoorbeeld, terwijl het bij anderen helemaal niet past. Wanneer je gaat zoeken naar een gala jurk maar je weet niet waar je moet beginnen is kleur altijd een goed begin. Een van de beste dingen die je kan doen is bepalen wat voor kleuren goed bij jou passen, en wat voor kleuren je zelf heel mooi vind. Je kan hierbij eens kijken naar oude foto’s van jezelf. Wat voor kleuren heb je aan, wat ziet er mooi uit? Kijk ook eens in je kast naar wat je al hebt liggen. Als je zelfs maar een beetje zoals ik ben dan heb je waarschijnlijk best veel kleren in dezelfde kleur. Dat komt omdat jij bewust of onbewust hebt bepaald dat dit een kleur is die goed bij je past. Als je het allemaal echt niet meer weet kan je natuurlijk altijd voor zwart kiezen. Zwart ziet er bij iedereen goed uit. En daarbij is zwart een fantastische kleur voor galajurken omdat het zo elegant is. Zwart is mooi en elegant, maar het is ook een hele veilige keus. Daarom kan het leuk zijn om toch wat gedurfder te zijn in je keuze voor een kleur. Met een fellere meer levendige kleur kan je een sterkere indruk achterlaten en meer aandacht op je vestigen. Onze ogen zijn nou eenmaal erop getraind om fellere kleuren sneller aandacht te geven. Als je eenmaal een kleur hebt gekozen kan je weer specifieker zoeken naar wat voor jurk je wilt hebben.

Altijd in je eigen maat kopen

We hebben het eerder gehad over het belang van goed je maten opmeten. Behalve dit heel precies te doen is het ook van belang dat je daarna een jurk koopt die ook echt in je eigen maat is. Sommige vrouwen kopen een maat groter met het idee dat ze er hierdoor misschien wat dunner uit zullen zien. Maar eigenlijk creëer je hiermee alleen maar het tegenovergestelde. In plaats van dat je er dunner uitziet zal loshangende kleding je een groter profiel geven. Daarnaast zal de jurk niet meer zo goed je rondingen benadrukken. Zelfs jurken die niet een hele strakke fit hebben maar wel in de juiste maat zijn zullen helpen om jouw lichaam er het beste uit te laten zien. Het is ook af te raden een jurk in een kleinere maat te kopen. Dan zal die te strak zitten wat niet alleen oncomfortabel is, maar er ook gewoon niet uitziet. Daarnaast krijg je dan vaker dat de strepen van je ondergoed door de jurk heen zichtbaar zijn. Ga gewoon voor de juiste maat, dan krijg je altijd het beste effect.

Ken je lichaamstype

Het is niet alleen belangrijk om je eigen maat goed te hebben maar ook wat voor lichaamstype je hebt. Dit zal snel duidelijk worden wanneer je goed je maten opmeet. Dan kan je gewoon even naar de getalletjes kijken om erachter te komen wat voor lichaamstype je hebt. Hier zijn wat tips voor het kopen van galajurken op basis van je lichaamstype:

Peer vorm

Dames met een peer vormig lichaam hebben een smaller bovenlichaam en een breder onderlichaam. Ze hebben over het algemeen wijdere heupen. Daarom is het aan te raden om voor jurken met een a-lijn rok of getailleerd lijfje te kiezen. Je kan ook voor een strakker rok gaan als je je rondingen wil benadrukken.

Volle buste

Als je een vollere buste hebt dan kan ik je aanraden om te focussen op de hals van je jurk. Schei er niet voor uit om wat decolleté te laten zien. Maar onthoudt dat jurken die goede ondersteuning bieden aan je buste een betere optie zijn. Zo zal je buste er altijd goed uit zien en zal alles goed op zijn plek blijven zitten.

Petit

Als jij een petit lichaam hebt dan zijn je heupen smaller, heb je een smallere taille en een redelijk smal bovenlichaam. Als dit het geval is dan kan je het beste kiezen voor een getailleerde strakke lange jurk. Als je er wat langer uit wilt zien dan kan je kiezen voor een jurk met een asymmetrische zoom. Combineer dit met hoge hakken en je bent helemaal gereed.

Appel

Dames met een appel vormig lichaam hebben een breder bovenlichaam en smallere heupen en dunne benen. Jurken met een hoge taille zijn hier heel goed voor. Dit zal de ogen wegtrekken van je middenrif. Als je wat onzeker bent over je taille is het ook een goed idee om voor een hoge taille jurk te kiezen. De lossere fit bij je taille voelt comfortabel aan en ziet er fantastisch uit. Als je trots bent op je benen kan je ook voor een net wat kortere jurk kiezen om meer aandacht daarop te focussen.

Zandloper

Dames met een zandloperfiguur hebben brede heupen een dunne taille en bredere bovenlichamen. Dit is een lichaamstype waar veel vrouwen van dromen. Je kan hierbij vrijwel alle soorten jurken dragen.

Pas je jurken

Het is altijd het beste om je jurk aan te passen voordat je definitief besluit dat het de jurk gaat worden die je naar je gala gaat dragen. Het is dan ook fijn om een aantal verschillende stijlen en cuts te passen om een goed idee te krijgen van hoe deze eruit zien op jouw lichaam. Wanneer je alleen naar een plaatje kijkt kan het soms moeilijk zijn om in te schatten hoe de jurk uiteindelijk zal passen wanneer het op jouw lichaam zit en niet op die van een model in een foto. Neem de tijd en ga gerust met meerdere jurken of meerdere keren de paskamer binnen. Voel je niet opgejaagd door andere klanten. Jij bent hier om de perfecte jurk te vinden dus moet je vooral de tijd nemen. Dit gaat geen dingetje worden dat je zo maar even doet. Kies van te voren een dag waarop je weet dat je veel tijd hebt. Je zal hoogstwaarschijnlijk wel een aantal uren zoet zijn. Neem daarom ook vooral je vriend niet mee, mocht je die hebben. Kijk het is natuurlijk leuk om zijn complimenten te horen. Maar laten we eerlijk wezen. De meeste mannen weten helemaal niks over jurken, en zullen dus weinig hulp zijn. Daarbij zullen ze zich al snel gaan vervelen en dit gaat alleen maar meer druk opleveren. Ga in je eentje of met een vriendin of vriendinnen zodat jullie gerust je tijd kunnen nemen.

Pas een aantal verschillende soorten jurken aan. Elke cut ziet er net weer wat anders uit en het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat je precies wilt hebben. Ook verschillende kleuren is belangrijk. Je wilt zien hoe de kleuren combineren met jouw huidskleur en haarkleur. Kies niet voor de eerste leuke jurk die je vind. Zoek nog wel even verder. Je kan altijd vragen of een winkel een jurk in jouw maat even achterhoud zodat je het later kan komen ophalen.

Overweeg een op maat gemaakte jurk

Als je echt een speciale jurk wil dan kan je er altijd eentje op maat laten maken. Jij kiest wat voor cut, stijl, lengte, stof en kleur je wilt hebben. Zo weet je zeker dat je de jurk van je dromen krijgt. Dit is vooral handig voor vrouwen die al een heel precies beeld hebben van wat ze willen. Als je dat nog niet hebt is het goed om even wat inspiratie op te doen. Er zijn verschillende opties als je een op maat gemaakte jurk wilt kopen. Ik koop die van mij altijd bij Larshor. Om dit te doen hoef je alleen je maten en voorkeuren qua stijl, stof en kleur op te sturen en zij doen de rest. Je krijgt dan een volledig op maat gemaakt, unieke gala jurk die precies volgens jouw wensen is gemaakt. Dit is goed als je een jurk wilt die perfect op jouw lichaam past. Misschien wil je een deel van je lichaam wegwerken of juist een ander deel benadrukken. Dan kan dat. Bij Larshor gebruiken ze de modernste technologieën om ervoor te zorgen dat elke op maat gemaakte jurk perfect past en precies is zoals de klant dat wil. Als jij denkt dat je een goed gevoel hebt voor fashion en mode dan is dit de perfecte manier om dat aan iedereen te laten zien. Met jouw volledig unieke jurk loop je altijd ver voor op alle anderen en loop je nooit het risico dat iemand anders in dezelfde jurk rondloopt. Het is ook super simpel, gewoon je maten en voorkeuren doorgeven en Larshor doet al het harde werk voor je.

Geef jezelf genoeg tijd

Een gala jurk kopen moet je absoluut niet tot op het laatste moment laten. Je moet je goed voorbereiden. Het is een langdurig proces waar veel bij komt kijken. En hoe meer tijd je erin steekt hoe beter het resultaat zal zijn. Begin op tijd met inspiratie opdoen. Ga dan goed na wat je eigen maat is. Welke kleur wil je hebben, wat voor stof? Welke cut en stijl? Een lange jurk? Of juist een korte? Dit zijn allemaal vragen waar je op tijd over na moet denken. Een gala is een speciale gelegenheid. Je wilt het een memorabele avond maken en de beste manier om dat te doen is door jezelf in de perfecte jurk te kleden. Als je op tijd begint houd je ook genoeg tijd over om te experimenteren met verschillende stijlen make up, haar stijlen, en accessoires. Zo weet je zeker dat jij er alles aan hebt gedaan om er het beste mogelijk uit te zien en kan je zelfverzekerd naar je gala gaan.

Online kopen

Ik kan je als laatste advies aanraden om online te kopen. De collecties die je in winkels vindt zijn over het algemeen een stuk kleiner en selectiever dan wat je bij een goede online retailer zoals Larshor zal vinden. Je wilt een plek hebben met zoveel mogelijk keuze zodat jij niet geforceerd wordt om een stijl te dragen die niet bij je past of waar jij je niet 100 procent in voelt. Larshor is een vertrouwde online retailer voor onder anderen gala jurken. Bij deze online winkel vind je een enorm uitgebreide collectie met alle stijlen, cuts, stoffen en kleuren die je maar kan bedenken. Daarnaast kan je ook gebruik maken van hun op maat gemaakte service. Er komen constant nieuwe jurken en stijlen bij en alle nieuwste trends worden goed bijgehouden. Bij Larshor kan je met een gerust hart een fantastische galajurk kopen. Als jij je maten goed kent en een idee hebt van waar je naar opzoek bent dan kan je met gemak door de collectie van Larshor bladeren. Je gaat gegarandeerd een aantal opties vinden die helemaal bij jou passen. Dan blijft alleen nog die laatste moeilijke stap over, het definitieve besluit van welke jurk je gaat dragen.

