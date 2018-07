Galajurken voor korte en lange vrouwen

Ah de wonderlijke wereld van jurken. Zoveel opties om uit te kiezen, zoveel stijlen om eens te proberen. Elke gelegenheid lijkt wel een andere stijl jurk nodig te hebben. Ga je naar iets formeels dan wil je kijken bij de galajurken. Wil je iets voor een feestje in het weekend dan wil je naar de sexy jurkjes zoeken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kleuren. Een rode jurk of een witte jurk. Met of zonder print. Het houd maar niet op. Je kan er soms moedeloos van worden. Maar tegelijkertijd is de variatie ook wat het leuk maakt.

Het is ook de reden dat jurken nog steeds een van de populairste kledingsoorten zijn onder vrouwen. Ze zien er fantastisch uit en ze kunnen je een unieke look geven. Ze zij zo veelzijdig en fijn om te dragen. Zo is het goed mogelijk dat je je niet altijd hoeft om te kleden als je nog op het laatste moment ergens naar een diner moet of nog een feestje gaat bezoeken. Jurken zien er vaak ook heel goed uit in combinatie met wat accessoires, zodat je niet voor niets al die ringen, armbanden en kettingen thuis hebt liggen.

Elke vrouw heeft er wel eens van gedroom om een elegante avondjurk te dragen en er fantastisch uit te zien. Er zijn zo veel verschillende stijlen om tussen te kiezen. Vrouwen die wat korter zijn hebben het soms moeilijk om de perfecte jurk te kiezen. En ook voor de langere vrouwen kan het af en toe lastig zijn om de juiste jurk te vinden. Het is belangrijk om goed te kijken naar de voor- en nadelen van verschillende stijlen. Als je een lange vloeiende jurk wilt en je niet heel lang bent is het belangrijk om de juiste lengte te kopen of het te laten aanpassen zodat je niet veel te veel stof over de grond sleurt. Als je lang bent geldt hetzelfde, je wilt niet een jurk die al bij de enkels eindigt wanneer het eigenlijk helemaal tot de vloer hoort te komen.

Ik ga je vandaag een paar tips geven over wat voor stijlen galajurken je kan krijgen, en voor wie deze gepast zijn. Waar je mooie goedkope galajurken kan kopen zonder aan kwaliteit in te leveren. Verder wil ik je ook helpen met wat tips voor je haar en make-up, want dit zijn ook essentiële onderdelen van je gala look. Ik heb ook wat advies over de accessoires die je bij galajurken kan dragen. En uiteraard je schoenen, want je hele outfit moet er goed uitzien als je echt een geode indruk wilt maken.

Waar kan ik galajurken kopen?

De belangrijkste vraag die je waarschijnlijk hebt is waar je nou eigenlijk het best opzoek kan gaan naar galajurken. Je kan uiteraard proberen om in je vertrouwde winkels eens een keer te gaan kijken naar het aanbod. Misschien vind je wel iets wat je mooi lijkt. Maar voordat je al te snel tot kopen overgaat heb ik nog wel een tip voor je. Kijk eens bij een online retailer zoals Larshor. Het is misschien niet de eerste plek waar je zou denken om te zoeken naar de perfecte jurk maar online retailers zoals Larshor hebben een paar grote voordelen.

Ten eerste is het aanbod van online retailers vaak vele malen groter dan dat van normale winkels met een fysieke vestiging. Hierdoor heb jij een veel uitgebreidere keuze om de perfecte jurk en stijl te vinden die bij jou past. Het kan je ook inspireren om een stijl te proberen die je misschien nooit eerder bent tegengekomen. Een groot aanbod hebben om uit te kiezen is een van de belangrijkste dingen die je wilt hebben van een winkel waar jij avondjurken lang gaat kopen.

Een tweede reden waarom Larshor een goede winkel is om je jurk te kopen is omdat je hier ook op maat gemaakte jurken kan laten maken. Wanneer je dit doet weet je zeker dat de jurk die jij gaat dragen er precies goed uit gaat zien. Als een bepaalde jurk net iets te lang is of een andere aanpassing nodig heeft dan kan je dit bij je bestelling aangeven. Zo krijg jij de perfect passende jurk.

Welke stijlen zijn het beste

Er zijn verschillende stijlen galajurken die kunnen werken voor verschillende types vrouwen. Dit is altijd een belangrijk startpunt: wat voor figuur heb je. Ben jij lang en slank, kort en slank, of kort en volslank? Iedereen is net wat anders gebouwd, maar voor iedereen is er ook de perfecte jurk, dus maak je maar geen zorgen!

Korte vrouwen

Voor vrouwen met een minder lang figuur is het beter om niet voor de aller langste jurken te kiezen. Het is niet de bedoeling voor galajurken om als een enorme trouwjurk nog met veel stof op de vloer achter je te sleuren. Een galajurk kort is daarom een goede oplossing. Deze zal over het algemeen wel onder de knie komen want dat hoort bij deze wat formelere en elegante stijl. Als je toch per se een jurk wilt die echt tot de vloer komt is het een goed idee om deze op maat te laten maken.

Een andere stijl die goed bij kortere vrouwen past zijn sexy jurkjes die een getailleerde midden hebben. Dit benadrukt jouw figuur en zorgt ervoor dat alles er proportioneel uitziet. Je wilt geen lange vormloze galajurken dragen. Laat dat maar aan iemand anders over. Jij moet jouw figuur optimaal benutten en dat werkt goed met jurken die wat strakker om de taille zitten.

Lange vrouwen

Lange vrouwen hebben het over het algemeen wat makkelijker omdat er meer galajurken zijn die hen goed zullen passen. Als je echt een mooi elegante look wil dan is het aan te raden om eens te kijken naar jurken met een gleuf. Deze zullen jouw langen benen mooi laten zien. Je heb ze dus waarom niet laten zien!

Alhoewel ik een grote fan ben van jurken met een hoge taille is het soms beter voor lange vrouwen om deze over te slaan. Het kan er raar uitzien als je een lang torso hebt en daar een hoge taille jurk bij draagt. Kies liever voor jurken waarvan de taille precies bij de jouwe zit zodat het er allemaal proportioneel uit blijft zien!

Algemene tips

Dan zijn er nog tips die gelden voor korte en lange vrouwen en jurken. Strapless jurken zijn een leuke manier om een elegante stijl te krijgen. Als je hiervoor gaat is het belangrijk om wel de juiste maat te kiezen. Je wilt niet dat je je jurk telkens omhoog moet trekken. Een andere optie voor wat extra allure is om een jurk met open rug te kiezen. Als laatste kan je ook kiezen voor een verassende kleur. Een witte jurk of zwarte jurk is natuurlijk de klassieke keuze. Het kan ook leuk zijn om eens excentriek te zijn en een rode jurk te dragen. Dit geeft een levendige indruk en kan er fantastisch uitzien.

Een andere leuke stijl die steeds populairder wordt tegenwoordig is de hoog laag stijl. Dit kan bij zowel jurken voor lange als kortere vrouwen het geval zijn. Bij deze stijl is de rok van het jurk aan de achterkant langer dan de voorkant. Het is een soort gleuf op beide benen. Dit ziet er ongeacht je lengte soms fenomenaal uit. Asymmetrische stijlen zoals dit geven een moderne look en worden steeds populairder.

Het is ook belangrijk om genoeg tijd te nemen om je jurk uit te zoeken. Laat dit niet wachten tot het laatste moment. Druk is misschien wel fijn om af en toe een beslissing te maken, maar als het aankomt op jurken is het beter om veel tijd erin te steken. Het kan ook leuk zijn om samen met iemand opzoek te gaan. Zo kan je nog wat advies krijgen van iemand die net met een andere blik ergens naar kijkt. Het is ook gewoon een stuk gezelliger om met iemand te shoppen.

Haar en make-up

De meeste dames hebben een galadroom van eruit zien als een prinses op hun gala, toch? Alles moet er precies goed uitzien, van de jurk, het haar, de make-up, schoenen en accessoires. Alles moet kloppen, bij elkaar passen en elegantie uitstralen. Gala’s zijn een leuke gebeurtenis en daarom is het iets waar je van moet kunnen genieten. Je wilt de perfecte look, een leuke date, en dat kan soms moeilijk zijn om te doen. Toch lijkt het voor sommige alsof het heel simpel is. Maar vaak is dat alleen uiterlijke schijn, van binnen hebben die meisjes net dezelfde zorgen als alle anderen. Vergeet dus af en toe niet om te ademen en even tot rust te komen.

Het is er bijna, gala avond. Wat voor haarstijl ga je dit jaar kiezen? En Make-up? Hoe gaat het er allemaal uitzien? Dit zijn wat van de vragen die waarschijnlijk door je hoofd heen zullen gaan wanneer de dag er bijna is. Iedereen wil er het beste uitzien, zo dicht mogelijk tegen de perfecte look als mogelijk. Als je tijd hebt is het een goed idee om bij een professional je haar te laten doen. Dit zal altijd de beste resultaten opleveren. Kies voor iets wat anders is dan hoe je normaal je haar draagt. Draag je het altijd los dan is het leuk om het een keer in een mooie knoop te dragen. Dit is ook een goede stijl als je een strapless jurk draagt want dan blijven je schouders en hals mooi vrij. Als je haar altijd recht is dan kan het een leuk idee zijn om voor de afwisseling het eens te laten krullen. Zo verras je je vrienden en vriendinnen en kan je een unieke speciale look creëren.

En dan je make-up. Ik raad je aan om niet al te gek te gaan met kleuren. Soms gaan vrouwen net iets te ver met hun make-up waardoor het er niet meer zo mooi uitziet. Ik denk vaak dat minder meer is in dit geval. Kies voor een elegante neutrale natuurlijke look die jouw eigenschappen benadrukt en niet te veel aandacht trekt. Je moet onthouden dat het om het complete plaatje gaat. Niet alleen je make-up. Als dit teveel aandacht trekt dan zullen mensen de rest van je outfit minder aandacht geven. En waar heb je dan al die uren ingestoken om de juiste jurk en schoenen te vinden?

Accessoires

Ook hier geldt de regel: ‘less is more’. Je wilt accessoires die wat aan je look toevoegen niet accessoires die het compleet overnemen. Wat voor accessoires moet je naar zoeken? Er zijn ook hier heel veel verschillende mogelijkheden en combinaties. Als je een strapless jurk hebt of eentje met een diepe decolleté dan kan een mooie ketting er goed uitzien en perfect combineren met de stijl van je jurk. Deze benadrukken je hals en decolleté namelijk. Accessoires combineren kan uiteraard ook maar moet je wel met enige terughoudendheid doen. Kies maximaal twee stukken, buiten oorbellen, die je wilt combineren. Een leuke ketting en een ring bijvoorbeeld. Of een armband en een ketting. Als je lange oorbellen draagt is het vaak ook beter om geen ketting erbij te dragen. Het moet niet te druk worden allemaal. Je wilt net wat extra allure toevoegen aan je look, niet een wandelende juweliers reclame zijn.

Schoenen

Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste moet je goed nadenken over wat voor schoenen je gaat dragen. Bij een formele jurk passen mooie schoenen. Je moet geen oude gesleten gympen of laarsjes erbij dragen, dat zal er niet goed uitzien. Je hoeft dan niet per se hakken te dragen. Laat dat afhangen van wat je van de avond verwacht. Als je weet dat je veel moet bewegen dan kan het een goed idee zijn om voor platte schoentjes te kiezen die wat makkelijker lopen.

Hakken zijn natuurlijk de klassieke keuze. Deze zullen helpen om jouw postuur er nog beter uit te laten zien. Ze zullen ook helpen om jou net dat kleine stukje langer te maken. Maar kies wel altijd voor een hoogte waar jij nog comfortabel en normaal in kan rondlopen. Er is niks ergers dan een fantastische outfit te hebben maar deze dan te verpesten door niet normaal rond te kunnen lopen omdat je hakken te hoog zijn.

Als laatste wil ik je nog even eraan herinneren dat gala’s een speciale, gezellige en leuke avond moeten zijn. Besteed de nodige aandacht aan alles, maar neem het ook weer niet al te serieus. Je ziet er sowieso fantastisch en leuk uit dus ontspan je en probeer ervan te genieten!

