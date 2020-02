Gebruik restafvalcontainer

Ben jij bezig met een verbouwing en heb je veel restafval? Of wil je eens met de bezem door alle huisraad en een grote opruimactie houden? Of heb je gewoon veel rotzooi wat je in 1x weg wilt doen? Wat de situatie het ook is, in elke situatie wil je snel van alle rommel af. De makkelijkste oplossing? Huur een restafvalcontainer. Bij Rodebak.nl kun je terecht voor het huren van een restafvalcontainer. Wij bieden een lage prijs, goede service en een groot aantal formaten in afvalcontainers.

Waarvoor is een restafvalcontainer geschikt?

Een restafvalcontainer is – zoals het woord al doet vermoeden – geschikt voor restafval. In deze afvalcontainer kun je allerlei soorten afval in kwijt. Denk bijvoorbeeld aan huisraad, meubelen of laminaat. Maar ook puin, sloopafval of hout kun je kwijt in de afvalcontainer. Heb je oud speelgoed, kleding of andere voorwerpen? Zolang het geen voedsel of asbest lijkend materiaal is, mag je het allemaal in de afvalcontainer deponeren. Het grootste voordeel van een restafvalcontainer huren is dat jij al het afval niet hoeft te sorteren. Het mag allemaal in 1x de restafvalcontainer in. Zo kun jij je bezig houden met de klus die er echt toe doet: de verbouwing of opruiming. Huur snel een restafvalcontainer!

Formaten restafvalcontainers

Je kunt bij ons diverse formaten voor een restafvalcontainer bestellen. De 4m³ is de kleinste maat voor een restafvalcontainer. Nu vraag je je vast af, hoeveel kuub heb ik nodig? Om je hierbij een beeld te geven, 1m³ is ongeveer hetzelfde als 13 volle kruiwagens. Je mag de container tot maximaal 20 cm boven de rand volladen. Heb je meer afval? Dan hebben wij ook grotere formaten afvalcontainers in de aanbieding. Natuurlijk kun je ook eerst een kleine afvalcontainer bestellen en later altijd nog een extra restafvalcontainer bijbestellen. Wij maken het zo makkelijk mogelijk voor jou. ​

Goede service

Wil jij beginnen met opruimen of heb je á la direct een restafvalcontainer nodig? Wij bieden een uitstekende service aan. Je kunt de container tot in de avond bestellen en de volgen werkdag wordt de restafvalcontainer geleverd. Zo hoef jij nooit lang met alle rommel en puin in het zicht te zitten. Is je afvalcontainer vol? Dan halen wij hem op de afgesproken locatie en tijdstip op. Je kunt zelf aangeven hoelang je de afvalcontainer wilt huren. Dat kan vanaf 1 week tot een maand. Loopt de verbouwing uit of ben je nog niet klaar met het opruimen van je spullen? Je kunt online gemakkelijk de huur van de afvalcontainer verlengen. Bestel snel en gemakkelijk jouw restafvalcontainer en begin met opruimen.​