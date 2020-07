Gebruik van torsieveren

Torsieveren klinkt je misschien onbekend in de oren, maar ongemerkt worden torsieveren voor heel veel toepassingen gebruikt. Daarnaast gebruik jij ze vaak zonder dat je het doorhebt dat je ze gebruikt. Torsieveren zitten bijvoorbeeld in een brievenbusklep, perforators, garagedeuren, gereedschap en worden ze bijvoorbeeld gebruik bij het inklemmen van haarclipjes. Torsieveren zijn dan ook - net zoals de drukveren en trekveren - een veelvoorkomend type veer. Maar het grote verschil met druk- en trekveren is dat torsieveren veel meer verschillende varianten heeft. Dat komt doordat je ze kan inbouwen of inklemmen. Waarvoor kunnen torsieveren worden gebruikt en wat zijn de eigenschappen ervan?

De eigenschappen van torsieveren

Torsieveren worden ook wel draaiveren genoemd en als de veer gespannen is wordt het materiaal of product blootgesteld aan een buiging. De veren hebben dus als doel dat roterende bewegingen weer terug gebracht worden naar de oorspronkelijke beginpositie of ze hebben als doel dat er klemkracht wordt uitgeoefend door de roterende beweging. Deze veren worden gemaakt van zowel vierkant als rond draad en vaak worden ze vervaardigd uit RVS verenstaal of blank verenstaal. Omdat deze vereen vaak worden ingebouwd of ingeklemd hebben ze twee veren pootjes aan beide kanten. De standaard torsieveren hebben twee rechte uiteindes, ook wel pookjes genoemd. Maar je hebt ze ook met andere uiteinden, denk bijvoorbeeld met dubbel gewikkelde uiteinden. Er zijn veel verschillende varianten en formaten beschikbaar. De werking van torsieveren blijft altijd hetzelfde. De torsieveren worden over een as gebruikt en door het verdraaien van de uiteinden (de poken) wordt er een kracht uitgeoefend. Hierbij moet je rekening houden dat bij het verdraaien de binnendiameter kleiner wordt en de veren moeten ook altijd gedraaid worden in de richting waarin ze zijn gewikkeld

Mogelijkheden en toepassingen

Doordat er veel verschillende formaten en varianten zijn en de torsieveren links of rechts gewikkeld kunnen zijn, zijn de mogelijkheden voor het gebruik van torsieveren ook erg groot. Je kunt variëren in draaddikte en hoe de poken van de torsieveren zijn gemaakt. Afhankelijk of je een torsieveer wilt inklemmen of inbouwen zijn de speciale uiteindes vereist. Hierdoor is het werken met torsieveren ook vaak complex en heeft elke toepassing of product zijn eigen specifieke torsieveren. Zo kan het zijn dat een torsieveer wordt gecombineerd met een draadbeugel of een draadveer voor de optimale werking. Je kunt bij ons diverse soorten torsieveren bestellen. Doordat ze gemaakt worde op een CNC gestuurde draadbuig-/verenwikkelmachines is het ook mogelijk om eerdere gemaakte torsieveren te reproduceren. Ook als je speciale torsieveren met bijzondere uiteinden nodig hebt kan dat worden geregeld. Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Kijk dan eens op de website of neem contact met ons op.