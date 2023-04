Geen schuilkelders in Nederland waar we wel recht op hebben

27 maart 2023, Torsby, Zweden

De Nederlandse ondernemer, Victor Angelier werkt al ruim 3 jaar aan zijn bedrijf Sweden Nuclear Bunker Company AB. Jarenlang heeft hij research gedaan naar de Zweedse en Nederlandse stand van zaken rondom atoombunkers. De resultaten waren schokkend.

In Zweden is er geen ruimte voor iedereen mocht het zover komen dat bunkers noodzaak worden. Zeker in de buitengebieden zijn de burgers op zichzelf aangewezen. Veel bunkers zijn verwaarloost, verouderd of geheel vernietigd.

In Nederland is de stand van zaken nog veel schrikbarender. Dit is ook op 24 maart 2023 door de AvroTros[1] bevestigd. Dat probleem kan SNBC snel oplossen. Het bunker design is modulair en betaalbaar.

Versterkt door HSP beton is deze bunker uitzonderlijk sterk, EMP proof en binnen 45 dagen al te leveren. SNBC heeft inmiddels met meerdere staalbedrijven overeenkomsten om productie en levering te garanderen. Een 'starters' bunker is al te koop vanaf € 50.000 euro, deze bied ruimte voor 2-6 personen.

Op dit moment lopen er gesprekken met partners in Europa, investeerders, bedrijven die zelf op zoek zijn naar veiligheid en met diverse overheden in Europa.

1] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/geen-schuilkelders-waar-we-in-nederland-kunnen-schuilen-als-er-bommen-vallen-maar-daar-hebben-we-wel-recht-op/