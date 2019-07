Geniet van de zomer op een Douglas hoekbank

In het weekend of op een zonnige avond na het werk is het heerlijk om tot rust te komen in uw eigen tuin. Wanneer u het comfort van goed tuinmeubilair voelt, glijden spanningen van u af en kunt u alleen maar genieten. Het is dan wel van belang dat uw tuinmeubelen van goede kwaliteit zijn en vele jaren zitgenot kunnen garanderen. Daarnaast verwacht u ook dat ze visueel aantrekkelijk zijn en uw terras of tuin nog mooier maken. Bent u van plan een comfortabele outdoor hoekbank aan te schaffen? Neemt u dan eens een kijkje in het assortiment van Douglas Tuinmeubelen. Met een Douglas hoekbank geniet u intens van de lange zomeravonden.

De eigenschappen van Douglas hout

Een Douglas hoekbank uit ons assortiment wordt gemaakt van het hout van de Douglas spar. De Douglas spar maakt van nature bijzonder sterk hout met een hoge duurzaamheid. Zowel behandeld als onbehandeld is Douglas hout zeer geschikt voor buitengebruik. Het hout voor een Douglas hoekbank wordt geteeld in Noord-Europa, op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze. Door het een milieuvriendelijke behandeling te geven, bijvoorbeeld met oliën, verhogen we de duurzaamheid en levensduur van het hout, zonder daarmee het milieu te belasten. De kleur en de nerfstructuur van Douglas hout is aantrekkelijk, waardoor een Douglas hoekbank een luxueuze uitstraling krijgt.

Diverse soorten Douglas hoekbanken

Douglas Tuinmeubelen heeft een aantal tijdloze en smaakvolle Douglas hoekbanken ontworpen. U heeft bij ons de keuze uit rechte modellen of banken die enigszins schuin naar achteren lopen. Ook kunt u aangeven of u uw Douglas hoekbank met armleuningen wilt bestellen en op welke plek deze moeten zitten. Daarnaast bieden wij u de gelegenheid om te kiezen uit veel smaakvol gekleurde zittingen, zodat uw Douglas hoekbank geheel volgens uw voorkeur op maat gemaakt kan worden. Wij adviseren om uw Douglas hoekbank een oliebehandeling te geven, waardoor hij zeker twee jaar beschermd is tegen wisselende weersinvloeden en er bovendien nog aantrekkelijker uitziet. Het nabehandelen van Douglas hout na die periode is gemakkelijk. Licht opschuren en inwrijven met beschermende olie is afdoende.

Service en kwaliteit van Douglas Tuinmeubelen

Douglas Tuinmeubelen is onderdeel van Dijkhuis Meubels. Dijkhuis Meubels heeft een jarenlange ervaring in het maken van banken, tafels en fauteuils, zowel voor binnen als buiten. Ook richten wij voor u een buitenkeuken in, geheel volgens uw wensen. Bekijk ons assortiment Douglas hoekbanken, fauteuils en tafels en richt u in gedachten uw terras alvast in. Douglas Tuinmeubelen levert in de regel uit na één of twee weken, op elk adres in Europa.

Vind ik leuk: Like Laden…