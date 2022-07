Gestegen prijzen van zakelijk vastgoed vergroot vraag naar opslagtenten

Als ondernemer is het altijd een uitdaging om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de inzet van personeel, budget en beschikbare ruimte. Het is ook niet altijd te voorspellen hoe succesvol een zakelijk jaar gaat worden. Maar als dan blijkt dat het veel succesvoller is dan u had verwacht dan is dat zeer positief. Echter brengt dat succes ook weer uitdagingen met zich mee, zoals bijvoorbeeld ruimte of beter gezegd het gebrek eraan.

Wordt de werkplaats te klein om efficiënt en veilig te werken? Of puilt het magazijn langzaam uit ondanks de vele bestellingen? Of loopt het restaurant zo lekker dat er wel meer tafeltjes bij kunnen? Uitbreiden gaat altijd gepaard met kosten, bijbouwen is op dit moment erg duur en is ook een tijdrovend proces. Vergunningen moeten aangevraagd, projecten moeten getekend. Voordat er gebouwd kan worden bent u een minimaal een jaar verder. Vastgoed kopen is ook een optie, maar lang niet altijd is er iets in de buurt te koop en als het te koop is voldoet het vaak niet aan de eisen of is het (vooral in deze tijd) erg kostbaar. Voor al deze vraagstukken is er een gedegen oplossing. Namelijk een opslagtent!

Misschien denkt u niet direct aan een opslagtent als de oplossing voor het ruimtegebrek, want het doet u misschien denken aan een campingtent of een legertent. Maar dat is zeker niet het geval. Opslagtenten zijn er in veel verschillende uitvoeringen en eigenlijk passend voor elk bedrijf. Zo zijn er magazijntenten / demontabele distributiecentra die zeer stabiel zijn met goede toegangsdeuren, de mogelijkheid om ze te verwarmen of te koelen, keuze uit verschillende wanden (verschil in hardheid, isolatie). Hiermee creëert u relatief snel een extra ruimte als opslag voor uw goederen. Voor de automotive branche zijn er goede modulaire oplossingen voor bijvoorbeeld een tijdelijke extra werkplaats of tijdelijke uitbreiding van de showroom. Deze oplossingen zijn van hoge kwaliteit zien er zeer representatief uit en besparen in de kosten. Voor horecagelegenheden zijn er ook zeer mooie oplossingen voor het maken van extra ruimte. Of het nou gaat om een tijdelijk evenement of een meer permanentere oplossing, er is voor elke wens een mooi design. Denk aan een relatief simpele oplossing als een terrasoverkapping, goed te verwarmen, ziet er aantrekkelijk uit en geeft ineens meer capaciteit ook als het slecht weer is of wanneer er weer covidmaatregelen worden ingevoerd.

Een tijdelijk evenement? Ook hier kunnen de modulaire tenten de oplossing bieden. Een tijdelijk restaurant, een ijsbaan, een huwelijkslocatie, een congreshal of tijdelijke beursstand. Met de opslagtenten is dit allemaal mogelijk en relatief snel geregeld. Een uitkomst voor iedereen die tijdelijk meer capaciteit nodig heeft en niet vast wil zitten aan vastgoed wat misschien in de toekomst niet meer nodig is. Kosten efficiënt en een gedegen oplossing voor uw goederen, veilige ruimtes voor uw personeel en representatieve ruimtes die uw klanten verbaasd zullen doen staan.