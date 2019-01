Gezond en fit met biotine

Biotine behoort tot het vitamine B-complex en is vertaald uit het Griekse woord bios, hetgeen ‘leven’ betekent. Biotine is een essentiële bouwsteen die onze bijnierfunctie ondersteunt, een gezond zenuwstelsel ondersteunt en een belangrijk rol speelt bij een aantal functies van ons metabolisme, zoals de vetverbranding.

Vitamine B7 voor aandoening

Er wordt inmiddels ook beweerd dat Biotine als voedselsupplement kan helpen bij de genezing van bepaalde ziektes als alopecia, kanker, de ziekte van Crohn, haarverlies, Parkinson, periferale neuropathie, het syndroom van Rett, eczeem en vaginale candida. Het is ook wel bewezen dat bij een tekort aan Biotine er lichamelijk complicaties voor kunnen komen zoals ziekte van maag- en darmstelsel, huidziektes of zenuwziektes.

Biotine is goed voor huid, haar en nagels

Het is inmiddels wetenschappelijk wel aangetoond dat Biotine een goede werking heeft op de keratine huishouding van ons lichaam. Deze aangetoonde werking van de co-factor biotine ziet men vooral bij de groei- en herstelprocessen van onze huid, haar, nagels, beenmerg, ogen, lever en onze zenuwen. Daarom wordt het dikwijls gebruikt als men last heeft van haaruitval of haargroeiproblemen. Onze huid, haar en nagels gaat er dus met een extra Biotine inname aanzienlijk beter uitzien. Daarbij levert Biotine een positieve bijdrage aan onze algehele gezondheid aangezien het een positieve werking heeft op het beenmerg, de bloedcellen en ons zenuwstelsel.

De dosering

Biotine komt in een kleine dosis al voor in ons voedsel. Denk daarbij aan lever, gisten, maïs, kip, vis, paddenstoelen, eigeel, melk, brood, broccoli, bloemkool, diverse kazen, noten, varkensvlees, soja, tarwe, avocado, aardappelen en spinazie. Aangezien deze hoeveelheden zo klein zijn, is het verstandig, als u regelmatig aan een intensieve sport doet, deze hoeveelheid aan te vullen met een extra supplement Biotine. Er is niet bekend dat iemand ook te veel Biotine kan innemen. Er wordt wel door de overheden in de VS en Europa aangeraden om de dagelijkse dosering van 30 microgram per dag niet te overschrijden. Dit geldt met name voor zwangere vrouwen die meestal zelfs een hogere dosering Biotine mogen innemen.

Als u veel aan fitness of lichaamsbeweging doet, zult u zich door extra vitamina B7 energieker en gezonder voelen.

